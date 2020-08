Aleksandar Trifunović: U odnosu Vučića i Dodika nema ni morala ni obaveze

Za posljednji broj beogradskog Vremena dao sam izjavu za odlični tekst Vukašina Obradovića pod naslovom “Najbolji prijatelj svih srpskih predsednika”, koji, pogađate, govori o Miloradu Dodiku.

Otprilike o odnosu Vučića i njega, Srbije i Srpske, rekao sam ovo:

Poznati evropski novinar mi je onomad za ručkom u Banjaluci rekao da mu je Vučić izjavio off the record da nije tajna da nema dobre odnose sa Dodikom, i da je sa njim dobar samo jer se podrazumijeva dobar odnos sa liderima RS. Imam osjećaj da se Vučić u tim sastancima sa predstavnicima međunarodne zajednice i dalje tako referira, da je odnos sa Dodikom nešto što se mora. Sa druge strane, njemu dobar odnos sa Dodikom u javnosti više treba, prije svega za dodvoravanje desnijem biračkom tijelu, jer Dodikove političke poruke trenutno su više ili jednako desno nego što su to bile političke poruke koje je Vučić slao onomad kao funkcioner Šešeljeve Radikalne stranke, kad ga je Dodikova policija tjerala, sve sa Nikolićem i Šešeljem, iz Hotela Bosna u Banjaluci. Sa druge strane, Dodik i bez Vučića gotovo potpuno kontroliše javni, politički i ekonomski život u Srpskoj, iako Vučića protokolarno zove na završne predizborne skupove, on mu ne treba za izborni rezultat.

Razlaz između Vučića i Dodika, prateći Dodikov odnos sa dosadašnjim srpskim predsjednicima, je neminovan, a definitivno će povod biti rješenje kosovskog pitanja i koja će biti cijena koju će zbog Vučićeve odluke politički platiti Srbi koji žive u Bosni i Hercegovini. Vučić se ponaša sa te strane dosljedno kao i sve srpske vođe do sada, Srbi iz Bosne su graničari, međaši političkih interesa Srbija vijekovima unazad, oni koji zbog talova Srbije uvijek izvuku deblji kraj.

Podsjećam da je Srbija presudu Međunarodnog suda pravde u tužbi BiH protiv Srbije, u kojoj je Republika Srpska proglašena odgovornom za genocid u Srebrenici, tretirala kao svoju pobjedu, jer je tom presudom oslobođena odgovornosti za rat u BiH.

Mislim da i taj prekid savezništva iz koristi u budućnosti odgovara i jednom i drugom, jer Dodiku neće odgovarati da ima dobre odnose sa nekim ko je priznao Kosovo, a ni Vučiću neko ko bi takvo rješenje koristio za Srpsku, što Dodik često pominje, tako da je taj trenutak sve bliži, a posljedice tog razlaza najviše će da plati, ko drugi nego ovaj narod…

Nikad tu nije bilo nikavog morala ni obaveza.

Aleksandar Trifunović (Buka)