Aleksandar Trifunović: Ma kako današnji dan završio, treba ga zapamtiti

Kada je onomad jedna od mnogih istraga Tužilaštva stigla jako blizu tadašnjem predsjedniku RS Miloradu Dodiku, pušten je u javnost snimak razgovora, gdje se on svom novinaru Mati Đakoviću, zaposlenom na njegovom RTRS-u, koji mu javlja da je sa šefom, kasnije smijenjenim glavnim Tužiocem, sve sređeno oko tog procesa, u slušalicu dere – Znaju li oni ko sam ja!

“Znaju li oni ko sam ja” je mantra koja, ma kako nenormalno zvučala, Miloradu Dodiku omogućava da sve ove godine bude apsolutno iznad zakona i poretka, pa mu tako ni nedavno priznanje da nelegalno prisluškuje političke neistomišljenike nije oduzelo ništa na toj barijeri čvrsto sazdanoj od entitetskog administrativnog poretka, barijeri koja služi samo jednoj svrsi, učvršćivanju moći jednog čovjeka i jedne porodice, i stranke koja ih u sticanju te moći opslužuje.

S tim u vezi, činjenica da je zbog afere u vezi sa kupovinom respiratora u kratkom roku uhapšen Fadil Novalić, Premijer Vlade FBiH, zvuči kao naučna fantastika i, ma kako završila, vraća tračak nade da u poretku još ima ljudi kojih je sramota tog služenja, sramota da nakon što im bilo ko kaže -Znate li vi ko sam ja, moraju da se poklope po ušima i zaćute.

Podsjećam, jedan mali medij koga čitate besplatno i ničim ga ne pomažete, za razliku od javnih servisa koje plaćate, napisao je tekst da je sumnjivo potrošen javni novac i to je po prvi put u ovoj zemlji dovelo do hapšenja nekog funkcionera koji je u to upleten.

Zato ovaj dan treba zapamtiti, jer to jeste golemo.

Aleksandar Tifunović (Buka)