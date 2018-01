Aleksandar Stanković u Pressingu : BiH je još uvijek moja domovina

Aleksandar Stanković, po struci pravnik i novinar po zanimanju, vodio je više od 700 izdanja regionalno popularne emisije “Nedjeljom u 2”, a u srijedu je bio gost Pressinga na N1. Velika TV zvijezda u Hrvatskoj je u Pressingu kazao da je “BiH još uvijek njegova domovina jer je, kako kaže, sentimentalno vezan za nju.

Odgovarajući na kratka pitanja iz rubrike X-Ray u Pressingu, Stanković je, između ostalog, kazao da je BiH njegova domovina još uvijek jer je u tom uvjerenju živio 26 godina, te da od svojih uvjerenja ne odustaje tek tako.

Da li ste jugonostalgičar? – NE.

Da li je BiH vaša domovina? – BiH je moja domovina još uvijek. Ja sam živio u tom uvjerenju 26 godina i uvjerenja ne mijenjam lako. Ja sam sentimentalno vezan za BiH.

Slobode u regiji? – Što južnije, to tužnije. Mislim da je u Sloveniji najbolje po tom pitanju. Što se tiče BiH, tu nam niko ne treba zavidjeti jer je tu stanje dosta loše. Meni je žao, ali tri relativno homogenizirana naroda koji nikako da nađu zajednički jezik a ljudi glasaju za nacionalne stranke.

Političko uvjerenje? – Socijalista

Novinarski uzor? – Goran Milić, 1983. javljanje iz Harlema, tada sam imao 13 godina i pomislio Jaoo ovo je strašno dobro. Sentimentalan sam prema njemu i on je čovjek koji je na neki način odgovoran za moje bavljenje novinarstvom.

Emisija najdraža u karijeri? Previše da bih izdvojio jednu, ali se sjećam 3-4 koje su mi baš sjele. Ja ne volim konfliktne emisije i izgradio sam taj imidž.

Da li je ikada zažalio što radi emisiju? – Da, kada sam napravio neke glupe poteze. Kada sam ispao gluplji od sagovornika. Nisam bio zadovoljan emisijom sa Tijanićem, tu me razbio. Nisam zadovoljan još nekim emisijama kada sam pdcijenio sagovornike.

Koga želite u gostima, a odbija? Balašević. Još su mi velike želje Rade Šerbedžija i pokojni Arsen Dedić.

Aco nakon Ace? Neko mlađi i pametniji, teško ljepši.

Kolinda Grabar Kitarović? – Relativno uspješna predsjednica.

Zoran Milanović? – Razočarenje.

Ivan Pernar? – Nije moja politička opcija, a šta da vam kažem o čovjeku koji zazire od cijepljenja jer mu nije jasno što ima fleku na ruci.

Dragan Čović? – Iznenadio me pozitivno u profesionalnom smislu, čak odgovara na pitanja i ne mulja na pitanja koliko sam očekivao.

Izetbegović? Zvao sam ga više puta da dođe, nije mi ništa odgovorio. Izgleda mi kao većina bh. političara koji dolaze iz nacionalnih stranaka.

Milorad Dodik? – Bio mi je gost, nismo se rastali u sreći i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti i nastaviti gdje smo stali.

Aleksandar Vučić? – Uspješan premijer Srbije za sada, uspješan u smislu da je uspio zanemariti činjenicu da je Srbija izgubila Kosovo.

Ana Brnabić? Iznenadila me danas sa izjavom o Srebrenici, palac dolje.

Prema istraživanju u BiH ljudi ne vjeruju nikome i najveći su pesismisti u Evropi. Stanovnici BiH najviše vjeruju vjerskim zajednicama, a najmanje medijima i vladi. Prije nekoliko godina situacija je bila drugačija jer su mediji bili na vrhu liste povjerenja. Zašto?

“Nemam odgovore na sva pitanja. Teško mi je ući u glave svih ljudi“, odgovorio je Stanković.

Novinari se vole zvati sedmom silom, a često drhte pred političarima i ne smiju postaviti prava pitanja. Ko je, zapravo, sila?

“Političari jesu sila, ali sve manje, Sve više su oglašivači sila. Ne smijem o imenima, ali u Hrvatskoj imate ljudi koji su ekstra popularni, ali nisu mogli ugostiti čovjeka koji je napravio odličan dokumentarac o Ivici Todoriću zato jer je Todorić bio najveći oglašivač na njihovim televizijama. Veća opasnost su oglašivači, nego političari. Političari se trude u javnim medijima plasirati utjecaj. Za privatne televizije su veća opasnost oglašivači“, smatra Stanković.

Kako ocjenjujete javne servise u regionu i da li su postali režimske televizije?

“HRT je dom kulture s vodoskokom. Tehnički je bolji od RTS-a, a 10 puta bolji od BHT-a. HRT je najjači. Čudno bi bilo da nismo, jer imamo tu tradiciju u regiji. Televizije ne stoje dobro. Samo 30 posto građana plaća pretplatu u Srbiji, a to je katastrofa.”

Stanković je tokom svojih emisija ‘Nedjeljom u 2’ imao i neugodnih iskustava. Ivan Pernar mu je izašao iz studija tokom emisije, Milorad Dodik žustro reagirao nakon što se u emisiju uključio novinar Bakir Hadžiomerović, a Emir Kusturica ga je istjerao iz svog sela.

“Profesionalno, svi oni mogu kod mene u emisiju ponovo. Ivan Pernar je otišao jer se nije htio suočiti s argumentima. On je osoba koja kolegama novinarima nameće što bi trebali razmišljati. Pernar je prije mjesec u Saboru ustao i rekao “Nudim koaliciju svakome u Saboru ko me podrži da smjenimo Stankovića sa HTV-a”. To nikada nijedan političar nije napravio u Saboru“, ispričao je Stanković.

Gost Pressinga je kazao da nakon emisije više nije čuo sa Miloradom Dodikom, te da mu je žao što su se razišli u lošoj atmosferi.

“Nisam ga zvao nakon te emisije, ali ne znači da neću. Meni je žao što smo se razišli u takvoj atmosferi. Imam dojam da se osjetio poniženim, a to mi nije bio cilj. Nisam igrao nisko, ali sam uključio gosta koji je jedan od najboljih novinara u BiH, za kojeg on nije znao da će biti u emisiji. Dodik nije dobro odreagirao“, smatra Stanković.

Stanković se prisjetio kako je situacija nakon intervjua sa Emirom Kusturicom bila na rubu fizičkog obračuna.

“Ako ću raditi ovaj posao, pokušat ću dovršiti taj posao sa Kusturicom. On je odgovoran što se to dogodilo. Bio je neugodan, a situacija je bila na rubu fizičkog incidenta poslije te emisije. Mislim da je shvatio da je prenaglio i da mu je krivo. Nadam se da ćemo taj intervju završiti jednom, ali ne na Mokroj Gori. Vratio je snimke netaknute i zato mislim da mu je krivo“, istakao je Stanković.

Stanković voli poeziju i motore.

“Poeziju volim, čitam je i pišem. Ove ili sljedeće mogla bi još koja zbirka. Što se tiče motora, to je kriza srednjih godina. Supruga kaže da je dobro dok to radim s motorima. To je kriza srednjih godina. Motori su opuštanje i imao sam privilegij da za HRT radim putopis za koji sada kažu da nema novaca, a prešli smo 10.000 kilometara. Volio bih to raditi ponovo.”

Za kraj emisije Aleksandar Stanković je za N1 rekao da ne zna šta će biti s njim u profesionalnom smislu.

“Nemam pojma. Neki će reći da sam egocentričan, ali ja znam koliko mogu. Ja ću se snaći ako procjene da ne mogu više. Znam neke stvari raditi, neke ću tek naučiti. Volio bih raditi “Nedjeljom u 2”, volim da razgovram s ljudima, intrigiraju me ljudi koji nisu iz politike. Ali ako neću raditi to, radiću nešto drugo“, rekao je Stanković koji je dodao da od 720 nije vodio samo dvije emisije ‘Nedjeljom u 2’ jer je bio u sukobu sa rukovodstvom HTV-a.

“Dođem tako u ulicu Jovana Cvijića..”, prisjetio se u večerašnjem Pressingu slavni hrvatski TV voditelj Aleksandar Stanković pričajući kako je išao u Novi Sad da dogovori intervju sa Dorđom Balaševićem.

Odgovarajući na brojna pitanja, Stanković je kazao da mu je želja ostala da ugosti Đorđa Balaševića u emisiji te se prisjetio kako je išao u Novi Sad da dogovori gostovanje.

“2004. godine HRT mi plaća auto i noćenje u Novom sadu da samo odem do Balaševića. Odlazim u ulicu Jovana Cvijića u kojoj rastu neka druga djeca, upoznajem se sa Bebom, sa Đoletom, sa svima, sve je fenomenalno, on pristaje i kaže da želi doći. Ja odlazim sav sretan, čujemo se dva puta još i šta? Dolazi 12. mjesec kada treba gostovati, zovem, pišem poruke i nikada nije došao“, prisjetio se Stanković.

Nisam u Hrvatskoj neprijatelj nikom, osim možda idiotima, kazao je Stanković.

S obzirom da mu je majka iz Hrvatske, a otac iz Srbije, Stanković je često bio podvrgnut javnim prozivkama i pogrdnim komentarima.

“Ja sam za te ljude četnik. Naravno da nisam nikakav četnik i mrzim ih više nego oni. Isti odnos imam prema ustaštvu i ustašama i u tome je očigledno problem, tj. onima koji se inspirišu NDH. Moja mama je iz Hrvatske, tata koji je davno preminuo iz Srbije, ali ja živim u Hrvatskoj, plaćam porez kao i svi Hrvati. To da ja mrzim Hrvatsku mi je glupo komentarisati, to kažu ljudi koji u glavi nemaju ništa osim ideje da Hrvatska treba biti do Drine. Ima ih u Hrvatskoj dobar dio“, kazao je Stanković.

Za sebe kaže da je tolerantna osoba koja poštuje drukčija mišljenja.

“Mislim da sam tolerantna osoba koja poštuje drukčija mišljenja koja može sa svakim razgovarati, profesionalno ću svoj posao uvijek odrađivati. Nisam osoba koja voli ulaziti u konflikte i kačiti se sa ljudima. Ja sam čovjek koji ima mana, što se tiče Nedjeljom u 2 sam znao griješiti, pretjerati.. Ja nemam nikakvo zaleđe, nikakvu političku stranku niti ikakav interesni lobi. Došao sam na HRT 1995. godine prijavljujući se na natječaj na radiju i tako je krenula moja karijera. Mene niko ne drži na HRT-u i ne bih sigurno opstao 18. sezonu radeći najpopularniji show u zemlji da ga ne znam raditi“.

Još je kazao da nije nikome neprijatelj.

“Hrvatska je ratovala sa Srbijom i jasno mi je da ljudi imaju traume i svoje projekcije nesreće projiciraju na one koji im se učine kao neprijatelji. Ja nisam u Hrvatskoj nikome neprijatelj, možda samo idiotima“, poručio je Stanković.

(Kliker.info-N1)