Aleksandar Seksan: Kako sam nasekirao Aliju Izetbegovića

Jedan od najboljih bh. glumaca Aleksandar Aco Seksan za pola decenije profesionalnog teatarskog i filmskog života ostvario je niz važnih uloga, ne dozvoljavajući ni sebi ni publici lošu igru. Bivši specijalac Armije RBiH, nikada nije pristajao na kompromise i nije imao dilema u situacijama koje ljude obilježavaju za cijeli život.

Nakon skoro 300 odigranih predstava širom svijeta i skoro 10 sezona igranja ‘Žaba’ je doživjela ekranizaciju. Znamo da su gledaoci predstavu napuštali uplakani, emotivno rastrojeni, zaboravljali su kapute, torbe, mjesto gdje su parkirali automobile. Kakav je vaš emotivni doživljaj filma, premijere, reakcija publike?

Seksan: Nama, glumcima iz BiH, bitno je kako će ‘naši’ reagovati i ako dobijemo od njih potvrdu onda je ostalo lako. Samo sam još jednom imao ovako jaku tremu i to kada je bila premijera filma “Remake”. Što se tiče premijere “Žabe” imao sam osjećaj da ako se još jednom poklonim da će nas publika povući sebi. Nisam očekivao ovakvu reakciju publike i to je velika satisfakcija jer su nas naučili da je

ovdje najteže.

Često se glumci nakon premijere mogu vidjeti na kafi u gradu. Slažete li se da nema zvijezda u Sarajevu?

Mislim da je to do čovjeka. Trebaš da budeš svjestan da je to posao kao drugi, nisi ništa specijalniji od ostalih.

Koliko je teško bilo utjeloviti ulogu u “Žabi”?

Nažalost, bilo je lako, jer u svome okruženju imamo dosta ljudi koji mogu poslužiti kao urnek. Zanimljivo, sama igra u predstavi se potpuno promijenila od prvog igranja. Mislim da predstavu drugačije igramo sada, ona je kao živo tijelo, konstantno se oblikuje. Svako nam je igranje drugačije što se ne dešava sa drugim prestavama.

Najteža uloga u karijeri?

Najteža uloga fizički za odigrati bila mi je u ‘Nafaki’. Svašta su mi radili, maltretirali su me dva i po mjeseca, iz dubine duše (smijeh). Te scene bez nogu, zakopali su me u zemlju, scene na psihološkom planu su bile jako zahtjevne jer sam igrao invalida i kada znaš da stotine ljudi zavisi od tvoje scene – to je užasna odgovornost.

Kako je bivšem vojniku Armije RBiH bilo glumiti četnika u predstavi “U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce”?

Elmir Jukić (režiser ‘Žabe’ i ‘U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce’) mi je uvijek davao super zadatke (smijeh). Ova uloga mi je jedna od najmržih uloga u karijeri, prosto se nisam dobro osjećao u koži. Koliko sam uvjerljivo odigrao ulogu četnika neki ljudi su mi psovali užu i širu porodicu jer nisu mogli razlučiti ulogu četnika od mene. Posao tjera da zavolite lika koji igrate, a ja svoga nisam nikada. Rahmetli predsjednik Alija Izetbegović je nakon premijere čestitao svim glumcima i kada je došao do mene kazao je: ‘Kako si me nasekirao’.

Kakvi smo ljudi?

Generalno smo stvarno dobar narod, ali u uslovi u kojima živimo doveli su do promjena u mentalnom sklopu ljudi. Uglavnom vodimo monologe, nismo spremni na kompromise. Čudne stvari se dešavaju, to je epidemija. Moramo početi govoriti jedni drugima da se volimo, to nije sramota. Nije sramota niti plakati, to nas čini ljudima.

(Kliker.info-N1)