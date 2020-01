Aleksandar Popov poručio Vučiću : “Nedopustivo je da se ne ograđuješ od Dodikovih izjava”

Kontradiktorne su izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali iz njih se zasigurno može protumačiti da on svojata Republiku Srpsku.

Poručio je ovo u razgovoru za Vijesti.ba direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada i kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov.

Podsjetimo, Vučić je rekao da je sretan zbog postojanja Republike Srpske, ali i da “nikada nije doveo u pitanje integritet BiH”. Također, srbijanski predsjednik naveo je da Republika Srpska ne može opstati bez Srbije, ali i dodao da ne zna kako bi Srbija preživjela da poslije svega što joj se desilo ostane i bez Republike Srpske.

Ova druga Vučićeva rečenica, smatra Popov, u suprotnosti je s prvom u kojoj tvrdi kako nikada nije dovodio u pitanje integritet BiH.

– Ukoliko se pođe od toga da on stalno govori kako ne dovodi u pitanje opstanak i integritet BiH, onda je ovo potpuno suprotno – zato što je to svojatanje jednog entiteta nezavisne države BiH – mišljenja je Popov.

Ocjenjuje nedopustivim da se Srbija nikako ne ograđuje od izjava člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda i lidera SNSD-a – poput, recimo, Dodikovih tvrdnji da je RS država ili njegovih čestih najava otcjepljenja RS-a od Bosne i Hercegovine.

– To svakako nije dobro, ukoliko Beograd i Sarajevo žele da imaju dobre odnose – smatra Popov.

Prokomentarisao je i Dodikovu izjavu, u kojoj je poručio da Republiku Srpsku za deset godina vidi, ako ne kao samostalnu državu, onda svakako što bliže državnom jedinstvu sa Srbijom.

– To je u njegovom maniru. Slične izjave davao je i ranije. Nastavak je to njegove priče kojom dovodi u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine. Kada mu odgovara Dejtonski sporazum, onda mu je on sveto slovo, ali kada treba poštovati ono što u tom sporazumu piše, onda se na to oglušuje. Najbolji primjer je Dodikovo nepoštivanje stavova Ureda visokog predstavnika (OHR), koji je ujedno i vrhovni tumač tog istog Dejtonskog sporazuma – potcrtava Popov.

Naglašava da nije samo sada slučaj da se srbijanske vlasti ne žele ograditi od opasnih Dodikovih izjava, jer to nisu željele uraditi ni one prethodne.

– Izgleda da je Dodik sa svima njima u veoma dobrim odnosima. Međutim, i državni organi, ali i zvaničnici Srbije zaista bi se morali ograđivati od Dodikovih izjava, koje dovode u pitanje i Dejtonski sporazum i cjelovitost BiH – zaključuje Popov.

(Kliker.info-Vijesti)