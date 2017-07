Alaudin Veledar: Safet Oručević je mostarski Al Kapone!

– Safet Orušević je mostarski Al Kapone – tvrdi u razgovoru za «Dnevni avaz» mr. Alaudin Veledar, ugledni profesor Fakulteta humanistièkih nauka u Mostaru, član Skupštine HNK, predsjednik Udruženja logoraša HNK i Kantonalnog odbora BPS Sefer Halilović. Upravo ovakve i slične izjave već godinama se u Mostaru izgovaraju u dubokoj «ilegali». Profesor Veledar prvi je ugledni Mostarac koji, iako svjestan svih opasnosti, javno kaže da je Safet Oručević kriminalac, a u razgovoru za naš list otvoreno govori o liku i djelu nekadašnjeg gradonačelnika Mostara. Veledar se ne libi priznati da je Oručević danas istinski vlasnik istočnog dijela Mostara i njegov suvereni gospodar! – On je ovdje glavni! Safet bukvalno odlučuje o sudbini ovoga grada. Uz pomoć svojih podanika, zapravo običnih pilićara, daljinskim upravljačem upravlja gradom iz č Nabolje to potvrđuje primjer poznatog hotela «Neretva», koji, jer to nije bilo po njegovoj volji, ni do danas nije izgrađen. Safa je najveće zlo Mostara! Zašto moj Mostar šuti o tome? – pita se Veledar. On konstatira da je Safet Oruèeviæ zapravo «jedan veliki prevarant!» – Safa godinama govori o svojoj velièanstvenoj ulozi u Mostaru, o tome da je pomagao i da pomaže sirotinju. To nije taèno! Istina je da je pomagao samo svoje odane podanike, svoje jalijaše, samo one koji su ga bez pogovora slušali, klimali glavom. Njih i njihovu djecu Safa je udomio u divne zgrade, zaposlio ih… To su oni kojima je bez ikakvog pokriæa u poratno vrijeme dijelio 20, 30, 50 hiljada maraka i još više. Te novce im je davao bez povratka – kaže Veledar, te dodaje: – Upravo takvi ljudi danas slave Oruèeviæa i prièaju o velikom Saji. A ne obiæan narod Mostara. On je za mnoge Mostarce vrlo negativna ličnost. Mostar zna ko je Safa. Mnogi u Mostaru misle kao ja, ali ne smiju reći. Jer, činjenica je da mnoge danas drži «u šahu! Prema riječima našeg sugovornika Oručević svoj utjecaj crpi iz velikog bogastva. Ono mu daje neograničenu moć. Takvu da je, kako veli naš sugovornik, u gradu mogao dobiti lokacije za izgradnju njegovih zgrada poslovno-stambenih zgrada koje je poželio. – U početku se govori da je vlasnik objekata izvjesni ruski investitor našeg porijekla – Emir Kečo. Stvara se fama oko tog Keće. A kad se sve završi postane jasno da je vlasnik zgrada Safet Oručević. On je vlasnik Titove vile, «Biophere», hotela «Ruža», koji se gradi, zgrade preko puta tog hotela. On gradi i zgradu u centru u Fejićevoj ulici, gradi vjetroelektrane na Podveležju, zgradu gdje je bilo kino «Partizan» – navodi Veledar. Sumnja da je to bogastvo Oručević stekao na pošten način. – Svako u Mostaru zna da je Oručević prije rata bio obični kriminalac. Bio je i vlasnik flipera, poker-aparata… Danas on ima više stotina miliona maraka, možda i milijardu. Navikao na velike pare. Njega više ne interesiraju milioni, veæ milijarde! Organi ove države moraju provjeriti Oručevićevu imovinu i otkriti istinu. Tu ima velikog posla za policiju i pravosuđe – kaže Veledar. Potrebno je da se Mostar, dodaje Veledar, suoči sa kriminalom kojeg simboliziraju Oručević i njemu slični, jer kriminal iznutra razara ovaj grad. – Mostar leglo kriminala! Kriminalci iz istoènog i zapadnog dijela grada se dogovaraju. Dijele plijen. Spas za ovaj grad jeste u tome da se ispita porijeklo imovine Safeta Oručevića, ali i drugih u Mostaru poput bivših (do)gradonačelnika Ivana Prskala i Nevena Tomića, Dinka Dike Slezaka, Željka Džidića Džide, haškog optuženika Jadranka Prlića. Svih onih koji su se na sumnjiv način u ratu i nakon rata enormno obogatili. Da se vidi odakle te pare. Mi hvatamo male kriminalce, ali one velike lešinare, jastrebove, volusine, mi ne hvatamo. A baš njih treba haspiti! – rekao je Veledar. Kaže da je, po njegovim saznanjima, Oruèeviæ u vrijeme dok je bio na vlasti bio na spisku onih čija se imovina trebala provjeriti, ali da je to izbjegao odlaskom u Austriju.

Faruk VELE

Gledao samo svoje interese

Kada su u pitanju odnosi s Hrvatima u Mostaru, Veledar naglašava da je Oručević, uprkos deklarativnoj borbi za Bošnjake, odnosno Mostarce, uvijek gledao samo svoje interese. – Hrvatska strana je znala da, ako zadovolje Safeta, da mogu raditi šta hoće! Najbolje to potvrðuje èinjenica da je Oruèeviæ u vrijeme najžešæih napada HVO-a na Armiju BiH Safa bio blizak suradnik Željka Džidića zvanog Džida, protiv kojeg se vodi proces za ratne zločine, odnosno za hapšenje hiljada Mostaraca, maltretiranja, nestanak pripadnika Armije BiH iz zgrade «Vranica»… On se sa Džidom družio i kada sam ja uhapšen! Za sve to postoje dokazi. Javnost Mostara to napokon treba da zna – rekao je Veledar.

Rahmetli Alija nikad nije halalio Safi!

– Rahmetli predsjednik Predsjedništva Alija Izetbegović bio je vrlo pošten, ali naivan čovjek. On je Safeta Oručevića primio u svoje okrilje i protiv volje mnogih koji su mu savjetovali da to nikako ne radi. Kako mu je vratio Safa? Kada je poslije rata u svojstvu predsjedavajućeg Ministarskog savjeta Evropske unije (EU) u Mostar dolazila tadašnja ministrica vanjskih poslova Italije Suzan Anjeli i pitala Oručevića zašto naš grad nije ujedinjen, on je jednostavno rekao da je jedini krivac Alija Izetbegović! Na pravdi Boga optužio je čovjeka koji ga je digao iz pepela, a zna se šta je Safa bio prije rata. Safet je tako slagao na Aliju u vrijeme kad je on tvrdio da je Safa uzdanica i budućnost Bošnjaka, jedan od njegovih nasljednika. Eto, to je Safa! Kad je saznao šta o njemu Oruèeviæ govori, Alija je doživio predinfraktno stanje i sinu Bakiru je rekao da svima može halaliti, ali Safi nikada! – isprièao je za «Avaz» Alaudin Veledar.