Alarmantno upozorenje profesora Muhasilovića : “BiH može izbjeći sukobe samo ako po hitnoj proceduri uđe u NATO” (VIDEO)

Ekspert za međunarodne odnose Jahja Muhasilović, govoreći za TV Hayat o agresiji Rusije na Ukrajinu, upozorio je da se to itekako može odraziti na Bosnu i Hercegovinu, pa i čitav svijet.

Muhasilović je na početku upozorio kako postoji potencijal da se agresija Rusije na Ukrajinu odrazi na čitav svijet, što bi bio uzrok za početak Trećeg svjetskog rata.

“Zavisit će puno faktora. Najvažniji, odnosno ključni su ponašanje Rusije i ono što je sebi Rusija zacrtala. Mi ne znamo kakve su njene namjere. Ukoliko Rusija ima veće ciljeve, došlo bi do aktivnijeg uključivanja svih velikih sila, jedna po jedna zemlja bi se priključivala ratu, pa bi u tom slučaju to izazvalo Treći svjetski rat. Zavisi i od toga kako će se Zapad ponašati. Zapad je neodlučan, jer se kolokvijalno rečeno uninao. 70 godina nije bilo ozbiljnijeg rata na evropskom tlu. Svijet je isuviše dinamičan da bi se mir mogao održati. Očigledno nisu svjesni da ih je vrijeme pregazilo. Trebat će im više vremena da se probude iz zimskog sna”, kazao je Muhasilović.

Smatra kako i ova relativno blaga reakcija Zapada na agresiju Rusije, jeste u suštini razlog kako bi se izbjegao veći konflikt, odnosno kako ne bi došlo do Trećeg svetskog rata.

“Svaka zemlja je bitna sama sebi. Zapad dobro kalkuliše, ali kao koalicija je svjesna da ispred sebe nema Irak i Afganistan, nego ozbiljnu nukelarnu silu. Poslije dugo vremena suočavaju se sa Rusijom koja je spremna da ide više nego što je Zapad mislio. Zapadne zemlje moraju pokazati da su odlučni najmanje kao Rusi. Nije u sankcijama rješenje. Način na koji bi Zapad mogao poslati jasnu poruku jeste da na frontu bolje naoružaju Ukrajince i gdje bi sankcije išle po modelu Irana i Sjeverne Koreje. Drugi način jeste da se Zapad mora aktivnije angažovati po pitanju Zapadnog Balkana, a to je da po hitnoj proceduri prime Bosnu i Hercegovinu u NATO i da pozicioniraju veći broj trupa u BiH i na Balkanu. Kada to urade, vidjet ćete kako Kremlj mijenja stav”, istakao je Muhasilović.

Naveo je kako je Rusija veoma ozbiljna i inferirorna, te svojom agresijom želi pokazati koliko je Zapad ušao duboko.

“Oni su spremni ubijati civile, bombardovati bolnice, jer se osjećaju ugroženo. Niko neće biti pošteđen, zbog toga je Putin podsjetio Zapad kako su spremni koristiti nuklearno oružje. Černobil je izgubio svoju opasnost. Ne mislim da je to toliko opasno kao 80-ih. Putin je vrlo blizu Kijeva i sada ga bombarduje. Pitanje je sata kada će ući u Kijev. Krajnji cilj Rusije jeste demilitarizacija Ukrajine, promjena režima koji će biti vjeran Kremlju i prestanak priče Kijeva o ulasku Ukrajine u NATO savez. Putin se ne šali, ovo čeka sve zemlje bišeg Sovjetskog saveza. Spreman je da rasparča svaku zemlju koja teži ka članstvu u NATO “, mišljenja je Muhasilović.

Dodao je kako Putin želi unutar Ukrajinaca stvoriti raskol i okriviti Zapad zbog situacije do koje je došlo.

Kada je u pitanju izjava Dušanke Majkić o sličnom scenariju u Bosni i Hercegovini, Muhasilović je apelovao na Zapad da još uvijek postoje političari koji priželjkuju scene iz 1990-ih.

“Nadam se da će me neko iz NATO-a čuti. Apelujem na NATO da već večeras pošalje trupe i da nas večeras prime u NATO, pa nek Majkićka onda prijeti koliko hoće. Ne znam šta je više potrebno Zapadu da bi shvatio kako ovdje postoje ljudi koji bi htjeli vidjeti rusku zastavu zajedno sa srpskim svijetom”, tvrdi Muhasilović.

Smatra kako EUFOR nije efikasan, obzirom da vojske trupa moraju slušati svoje vlade, međutim, obzirom da imaju neusaglašen stav, to bi bilo veoma teško.

“Bez ozbiljnih NATO trupa koje će biti iz SAD-a i Velike Britanije, sve je šarena laža i kozemtika koja nam pokušava zamazati oči kao da je sve uredu. Putin godinama ima proteste u Rusiji. Postoji jaka opozicija, ali je on autokratski vladar. Pobio je brojne opozocione lidere. Nisam siguran koliko protesti mogu imati efekta. Ono što se može desiti, a to je da će sada cijeli svijet, osim Kine i Indije pokušati ekonomski ugušiti Rusiju, tako da će morati doći do ozbiljnih protesta. Ljudi me često pitaju ljudi ‘da li će biti rata’. Jedna stvar treba da se ima na umu, a to je da se stvari brzo dešavaju. Historija nam pokazuje i dokazuje da se ovdje o nekakvom dugoročnije miru ne može govoriti. Ne želim prepadati nikoga, moramo biti spremni ukoliko bi se tako nešto desilo. Putin sada pokušava podijeliti Ukrajince. Cilja na one koji bi se okrenuli protiv ukrajinske vlade, što bi mu olakšalo posao”, rekao je.

Kazao je kako je savezništvo Moskve i Pekinga veoma ozbiljno, te da je to blok koji će pokušati urediti svijet po svojim mjerama.

“To ima ozbiljne implikacije kojih ljudi nisu svjesni. Zamislite poredak svijeta u kojem Rusija i Kina odlučuju. Pitajte Kineze i Ruse o slobodi govora, da li je to ono za šta treba da navijamo. Ima više humanističkih vrijednosti na Zapadu, nego u ovom bloku. Mi smo na tromeđi geopolitičkih ploča, nas se tiče što god se u svijetu promijeni. Imate izjavu makedonskog političara da je Banja Luka najranjivija tačka. Ne znam da li su naši političari svjesni toga koliko je situacija po BiH i Balkan ozbiljna. Nadam se da rade dovoljno da angažuju sve te sile u našoj zemlji, ako bi došlo do pogoršanja situacije. Ako bi Balkan pao pod ruski utjecaj, cijela Evropa bi vrlo brzo pala“, istakao je Muhasilović.

Muhasilović je naveo kako slijedi potpuna izolacija Rusije na međunarodnom planu. Kritizirao je Tursku, ali i ostale članice NATO-a zbog političke korektnosti, dok je Rusija prekršila sve moguće sporazume i prava.

“Tursku bi podržale zapadne sile da zatvori izlaz na more. To bi bilo kršenje prava, ali imamo vanrednu situaciju, gdje globalna sila gazi suverenu zemlju. Ne znam do kada će NATO kalkulisati i pokušati da ne pokvari odnose sa Rusijom i do kada će imati mlitave odgovore. To će Rusija koristiti i iz dana u dan će izlaziti sve jača”, mišljenja je.

Još jednom je naglasio kako je politika Dodika takva da želi vidjeti RS kao dio Srbije, ali i znatno veći ruski utjecaj.

“BiH treba da bude oprezna. Imamo isfrustriranu Rusiju koja možda u svojim ladicama ima plan kako zapaliti čitav Balkan. Verbalno prepucavanje sa Rusijom nam može samo naštetiti. Rusija je starac sa nuklearnim bombama. Na terenu, u Ukrajini se dešava ono što Rusija otprilike i zamišlja. Brzi nalet ruske vojske kroz Ukrajinu ne iznenađuje. Ono što je pozitivno jeste da je došlo do konsolidacije zapadnih saveznika. Dugoročno je upitno koliko Rusija može zadržati okupaciju Ukrajine. Lako je zauzeti, ali kako održati?! Putin je zamajavao Zapad, govoreći da je sve uredu i da neće napasti. Poražavajuće je da je i sam Zelenski govorio da se invazija neće desiti. Amerika je posljednjih 20 dana govorila i upozoravala da će Rusija napasti. Moraju se uozbiljiti i Zapad i Ukrajina. Za sada je Putin nadmudrio Ukrajinu i Zapad. Putin je agresijom na Ukrajinu ujedinio razjedinjene članice NATO saveza”, tvrdi Muhasilović.

Mišljenja je kako našle članstvo u NATO nije izvjesno, ali to se mijenja iz trenutka u trenutak.

“Bosna i Hercegovina se po ubrzanoj proceduri može primiti u NATO, posebno pod pritiskom Amerike. Dvije – tri hiljade američkih vojnika u BiH bi u potpunosti promijenilo situaciju. Zar mislite da bi Dodik, Vučić, Milanović i Čović smjeli raditi ovo što rade. Došlo bi do osuda zbog članstva po hitnoj proceduri, ali to je nebitno. Srbija je srcem uz Rusiju i uvijek će vrebati priliku. Nisu odustali od stvaranje Velike Srbije. Njih treba sa oprezom posmatrati, imaju snove koje sanjaju već 200 godina. Kada čitate izvještaje Zapada govore da nema mjesta za paniku, ali se stvari mijenjaju iz minute u minutu. Ne treba se osloniti na ono kako je sada”, zaključio je Muhasilović.

(Kliker.info-Hayat)