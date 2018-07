Alarmantna poruka kardinala Puljića : Ako ne misliš kao stranka na vlasti, dobiješ SMS da će te progutati noć

Danas je u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci započelo 73. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, predsjednika BK BiH.

Kardinal Puljić te ukratko podsjetio na dnevni red zasjedanja. „Ne mislimo se tijekom zasjedanja posebno baviti društveno-političkom stvarnošću, ali ćemo pozvati narod da ostvari svoje demokratsko pravo i dužnost izlazeći na predstojeće izbore. Kao biskupi svjesni smo da je naše poslanje stajati na načelima vjere i morala i evangelizirati sadašnju stvarnost boreći se za čovjeka, njegova ljudska i građanska prava kao i za čovjekovo dostojanstvo. Raduje nas da mnogi prepoznaju zauzimanje Crkve na ovim prostorima koja je iz rata izašla dostojanstvena u borbi za pravdu i mir. Uvjeren sam da je u tom nastojanju neće spriječiti ni pojedine zlobne strategije stvaranja negativnog ozračja i blaćenja Crkve. U isto vrijeme svi mi u Crkvi trebamo biti svjesni potrebe trajnog ispitivanja vlastite savjesti kako bi bili otvoreni poticajima Duha Svetoga i izvršili svoje poslanje u služenju Bogu i bližnjima posebno onima koji su u potrebi“, kazao je kardinal Puljić dodajući da su zabrinjavajući podaci o demografskom stanju, posebno kada su u pitanju katolici, koji su najvećim dijelom Hrvati.

Sport umjesto sumarnih političkih tema

„Svi mi stojimo pred pitanjem, kako ozdravljati javno mnijenje koje ubija svojim beznađem. Na žalost, gotovo sve se ispolitiziralo pa, ako nećeš misliti i govoriti kao stranka na vlasti, možeš dobiti čak i SMS poruku da će te progutati noć. Nije i ne smije biti stranka važnija od naroda i od čovjeka. Nedopustivo je da se, nakon izlaska iz jednoumlja, uporno nameće troumlje umjesto da se sve pozitivne snage u svakom narodu i u cijelom našem društvu, sa svim bogatstvom u različitosti, ujedine na putu dobra doprinoseći svaka na svom planu i u slobodnoj suradnji boljitku svakog čovjeka, svakog naroda i svih ljudi na svim prostorima u ovoj zemlji Bosni i Hercegovini koju nam je Bog podario u svom božanskom promislu“, kazao je kardinal Puljić dodajući da je posljednjih dana „sport napokon skinuo s dnevnog reda sumorne političke teme pa je nastala jedna pozitivna klima zahvaljujući uspjesima reprezentacije Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji“.

„Razumljivo je da i mi u Bosni i Hercegovini pratimo ta zbivanja i da nas ispunjaju radošću i ponosom jer su tamo također ljudi i vjernici s ovih prostora počevši od izbornika do pojedinih vrlih igrača. Raduje me kada to doprinosi zajedništvu unutar hrvatskog naroda, ali i zajedništvu s drugim narodima i s drugim ljudima s kojima dijelimo ove prostore. Ne kaže narod uzalud da je podijeljena radost dvostruka radost“, rekao je karidnal Puljić.

