Alarm u Kijevu : Sve jači sukob između Ukrajine i najvećeg saveznika, raskol nastao i zbog Bahmuta!

Godinu nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, Sjedinjene Američke Države, glavni ukrajinski saveznik, počele su pokazivati sve više proturječja u vezi s ciljevima rata i vremenu završetka neprijateljstava, upozorio je u analizi redovno dobro obaviješteni portal Politico.

Sve je očitije da Sjedinjene Države više ne podržavaju dugoročnu pomoć Ukrajini, barem na način kao što je to bilo na samom početku ruske invazije, što je nedavno eksplicitno najavio republikanski predsjednik Zastupničkog doma Kevin McCarthy. Nakon njega je i Michael McCaul, šef Odbora za vanjske poslove Predstavničkog doma, također iz Republikanske stranke, isto tako rekao da američka administracija nema jasan cilj u ratu u Ukrajini.

– Možda žele produžiti sukob? Dakle, to je upravo ono što želi Vladimir Putin. Je li ispravno dati Ukrajincima dovoljno resursa da prežive, ali ne i dovoljno za pobjedu? Ne vidim da idemo prema pobjedi. A ako pobjeda nije cilj, što onda radimo uopće – pita se McCall.

Prema Politicu, čak i među američkim dužnosnicima unutar administracije Joea Bidena, već dugo raste uzrujanost zbog opskrbe Ukrajine oružjem. Dvojica zaposlenika Bijele kuće rekla su novinarima da administracija američkog predsjednika razumije tešku situaciju u Kijevu, ali neki među njima nisu zadovoljni stalnim zahtjevima ukrajinskog vodstva za pomoć i “nedovoljnom zahvalnošću” ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Na to je upozorio i kongresmen Michael McCaul, prema kojem je sve očitije da se američki dužnosnici ne mogu složiti oko toga koje oružje isporučiti Ukrajini.

– Mislim da je državno vodstvo SAD-a podijeljeno, a i Vijeće za nacionalnu sigurnost je podijeljeno – rekao je. Drugi razlog za neslaganje na relaciji SAD – Ukrajina, navodi Politico, bila je odbrana Bahmuta, ukrajinskog grada oko kojeg se vode borbe od ljeta 2022. godine. Ukrajinska vojska vjeruje da će obrana Bahmuta omogućiti njihovim oružanim jedinicama da iscrpe snage ruske vojske i kupe vrijeme za pripremu rezervi. S druge strane, Amerikanci su procijenili da će gubici među vojnicima i prekomjerna potrošnja streljiva u konačnici utjecati na sposobnost ukrajinskih oružanih snaga da krenu u dugo najavljivanu ofenzivu.

Politico također podsjeća na nedavnu objavu The New York Timesa, prema kojoj američke obavještajne službe vjeruju da bi neka “proukrajinska skupina” mogla stajati iza eksplozija u Sjevernom toku, iako se navodi da obavještajne službe nemaju podatke o umiješanosti ukrajinskog vodstva u ono što se dogodilo. Uostalom, i Volodimir Zelenski je nakon objave NYT- a istaknuo da Ukrajina nema nikakve veze s eksplozijama. Ipak, Politico skreće pažnju na tu objavu kao još jedan primjer mogućih nesuglasica između Kijeva i Washingtona. Tu je i odbijanje Pentagona da preda Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu američke obavještajne podatke koji potvrđuju činjenice o ruskim ratnim zločinima u Ukrajini. Kako piše The New York Times, američko ministarstvo odbrane strahuje da bi takva suradnja mogla predstavljati presedan zbog kojeg će sud ubuduće moći procesuirati Amerikance. A to ljuti Ukrajince jer bi procesuiranje Rusije za njih predstavljalo veliku političku pobjedu.

Istodobno, mnogi stručnjaci ne vjeruju da su se pojavila ozbiljna proturječja između Sjedinjenih Država i Ukrajine nakon godine punog rata. Zamjenik direktora Euroazijskog centra Atlantic Council Shelby Magid rekao je: “Vidim male razlike u mišljenjima, ali one su postojale i prije i nakon velike invazije u februaru. Zelenski je prije davao oštre primjedbe o Sjedinjenim Državama, a Bijela kuća je izražavala protivljenje – javno i privatno – ali to nije promijenilo niti potkopalo ukupnu potporu i partnerstvo SAD-a”.

(Jutarnji list)