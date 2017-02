Aktuelno pitanje nakon konačne odluke : Revizijom do pravde ili političkih poena ?

Čemu je stvarno trebalo poslužiti savjetovanje o reviziji tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid i agresiju pred Međunarodnim sudom pravde? Da, onaj dugo najavljivani skup probosanske pameti održan u petak u sarajevskoj Vijećnici u organizaciji Fondacije „Pravda za BiH“ i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, a pod pokroviteljstvom Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva BiH.

Mediji pišu da je na savjetovanju, na kojem je učestvovalo više od 50 ljudi, uglavnom političara, donesena odluka da se sa revizijom ipak, uprkos svemu, ide, pa neka bude šta biti mora.

Glavni akter savjetovanja, s druge strane kaže da ovakvo jedno sijeljenje nije moglo donositi nikakve odluke niti ikoga obavezivati već je njegova svrha bila da se da podrška Sakibu Softiću, agentu BiH pred Međunarodnim sudom pravde, za kojeg pokretači ovog savjetovanje tvrde da još ima validnu punomoć da predstavlja BiH pred ovim sudom.

Pa ipak, iako tvrdi da savjetovanje nije imalo svrhu donošenja nikakve odluke, Izetbegović, kako prenose mediji, sam sebe demantuje i „ističe kako je odluka o pokretanju revizije donesena konsenzusom više od 50 ljudi prisutnih na savjetovanju u Vijećnici.“

Ranija odluka

Još prije samog početka savjetovanja, jedan od organizatora, Fadila Memišević, predsjednica Fondacije „Pravda za BiH“, koja finansira cijeli proces tužbe BiH protiv Srbije, izjavila je kako je odluka već donesena i kako će sljedeće sedmice Sakib Softić podnijeti Sudu zahtjev za reviziju.

Ona tvrdi da je savjetovanje organizovano sa namjerom da „probosanske snage saslušaju prezentaciju ekspertnog tima koji je sačinio naš zahtjev za reviziju presude, da se obave te konsultacije.“ Kojeg vraga će Radončić i Komšić i Belkić i Ganić i Kavazović i Džaferović i ostali isluženi političari koji su pozvani u Vijećnicu, „saslušavati“ ako je na zahtjevu radio tim stručnjaka, među kojima je, kako tvrde organizatori, i nekoliko vrhunskih internacionalnih eksperata za međunarodno pravo?!

Prvi put otkako je bosanskohercegovačka javnost zaljuljana pričom oko revizije, Memiševićeva je pomenula i ekspertni tim koji već cijelu godinu prikuplja nove dokaze i pomaže Softiću. U javnosti se u petak prvi put pojavljuju i članovi tog tima, ljudi koji su svo ovo vrijeme otkako je Bakir Izetbegović zakotrljao priču oko revizije znali odgovore na pitanje da li ima novih dokaza i da li Softićeva punomoć iz 2002. godine i dalje vrijedi. Ali su o svemu šutjeli, strateški, reklo bi se, da sve to skupa ne miriše na još jednu savremenu bosansku tragikomediju.

Kulminacija besprizornog inata

Posmatraču sa strane, koji ne pripada pedesetoglavoj probosanskoj pametnoj aždahi, savjetovanje u Vijećnici po svemu je ličilo na završni skup kakve političke predizborne kampanje. Bila je to kulminacija besprizornog inata skrojenog u kuhinji bošnjačkog člana kolektivnog predsjedništva, koji se kočijaški tjerao već sedmicama, podižući tako gustu prašinu pustim drumovima bosanskim da se prst pred okom nije mogao vidjeti.

Jedini cilj te prašine pošten čovjek vidio je u tome da sa prekrije onaj bager ukopan u hrpu šljunka u rijeci Bosni podno Vranduka, koji je trebao simbolizirati napredak i godine gradnje ključnih energetskih i infrastrukturnih objekata, a sada, osamljen poput usnule čaplje naslonjene na jednu nogu, simbolizuje pusta obećanja i preidzborne prevare u ime osvajanja vlasti.

Treba odmah izbrisati svaku sumnju i reći da niko čestit nije protiv revizije presude ako za takvo što postoje uvjeti, odnosno ako postoje novi dokazi i činjenice i ako je punomoć data Sakibu Softiću još punovažna i validna. Ali to su problemi, posao i obaveze Sakiba Softića i njegovog ekspertnog tima.

Dakle, jedina osoba koja može donijeti odluku o pokretanju revizije – treba opet ponoviti, ako mu je punomoć još važeća – jeste Sakib Softić. On, pošto ga Predsjedništvo BiH do sada nije opozvalo, ni na koji način ne ovisi od Bakira Izetbegovića i njegove političke, moralne ili bilo kakve druge odluke. Ako već treba da se savjetuje s nekim, onda je to Predsjedništvo koje ga je i opunomoćilo da zastupa državu BiH.

Mogućnost veta

Jedina uloga koju je Izetbegović mogao imati u cijelom ovom procesu jeste ona koju obavlja u kolektivnom predsjedništvu, odnosno da uloži veto u slučaju da ostala dva člana pokušaju razdužiti Sakiba Softića obaveze da zastupa BiH pred Međunarodnim sudom pravde.

Ali ne, Bakir Izetbegović – predsjednik stranke koja je ovo društvo bacila u glib korupcije, mita i nepotizma, i čiji je generalni sekretar uhapšen upravo u onom trenutku dok je njegov šef saborovao u Vijećnici, a protiv nekadašnje stranačke mlade nade podignuta optužnica za korupciju – mora sebe predstaviti kao čovjeka koji se drznuo da poganja zeca, u inat upozorenjima nekih predstavnika međunarodne zajednice i prijetnji koji dolaze od političkih snaga iz bh. entiteta Republika Srpska.

Cijeli taj cirkus, koji je počeo sa pričom tipa „još ne znamo ima li novih argumenata, ali…“, a završio se skupom 50 pametara u Vijećnici, imao je za cilj samo jedno: da Bakira Izetbegovića istisne u prvi plan kako bi sebi mogao prepisati sve zasluge vezane za pokretanje revizije.

Već viđeno

Sve ovo nam je odnekud već poznato. Nakon što je dobrano svojim nedosljednim izjavama zaljuljao ljuljačke bh. javnosti i podigao bijes u svojim političkim protivnicima pa i gotovo svim koalicionim partnerima, Izetbegović je u stilu Milorada Dodika, s kojim sve češće ima zajednička stajališta, kao što je ono o podjeli skoro milijarde konvertibilnih maraka iz Centralne banke BiH, uspio da na jednom mjestu okupi i poziciju i opoziciju i vjerske vođe i nevladin sektor.

Sad samo treba da bude uporan i da ide korak ispred njih, da poteže vruća nacionalna pitanja na koja se teško nalaze alternativni odgovori, a da se ne žrtvuju simpatije potencijalnih birača. Uskoro ćemo, izgleda i u ovom entitetu gledati takozvanu opoziciju kako poslužno kaska za svojim vodičem, bezidejna do sažaljenja.

Izet Perviz (Aljazeera)