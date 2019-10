Aktuelno pitanje Mirka Šarovića : “Zašto oni mogu da pregovaraju sa SDA, a ja ne?”

Predsjednik SDS Mirko Šarović rekao je da ako on krene da pregovara sa SDA za njega nije problem da dostigne 22 poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH.

– Ako bi se to dogodilo, rekli bi da to nije legitimno. Savjet ministara konstituiše i sastavlja onaj ko može i nije to moralno pitanje ili pitanje ko zaslužuje da bude u Savjetu ministara – rekao je Šarović novinarima u Sarajevu.



Prema njegovim riječima, sa SDA već godinu dana pregovara SNSD i njen predsjednik Milorad Dodik, a ne on.



– Ako im je to tako mrsko, i ako misle da je to izdajnički, neka prestanu da pregovaraju. Zašto bi bilo u redu da oni pregovaraju, a ja da ne pregovaram – rekao je Šarović, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu.



On je naglasio da zbog neformiranja vlasti u BiH najviše trpe privrednici i da se tim problemom “ne bave oni koji još nisu formirali vlast”.



– Šteta je svakodnevna. Mislim da su razvoj društva, investicije i ekonomija najvažnija pitanja za BiH – rekao je Šarović, dodajući da su sva druga pitanja u drugom ili trećem prioritetu.



Kada je riječ o današnjoj telefonskoj sjednici Savjeta ministara, Šarović je rekao da bi bilo bolje da su ministri bili na sjednici, te izrazio nadu da takvih sjednica ubuduće neće biti.







(BN TV )