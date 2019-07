Aktuelno pitanje i pila naopako : Zašto će Dodik pozvati američke Srbe da glasaju za Trumpa?

„Bez obzira što trpim posljedice zbog podrške njemu i što mi je američka administracija, sa kojom i on sam ima probleme, uvela sankcije, mislim da je dobro da on ponovo pobijedi na izborima.

Kad dođe vrijeme poslaću poruku svim Srbima koji imaju pravo glasa u Americi i kojima je važno šta ja kažem, da glasaju za Trumpa“ riječi su predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika kojima je nagovijestio da će, kada se primakne datum izbora za predsjednika SAD-a, svoju podršku pružiti Donaldu Trumpu, čovjeku sa kojim ga, kako Dodik vjeruje, vežu mnoge stvari.

Spretan u političkom kalkulisanju i dovoljno upućen u principe na kojima djeluje demokratija u SAD-u Dodik je shvatio kako su američki predsjednički izbori još jedna prilika za samopromociju, jer nekog konkretnog uticaja na izbor američkog suverena, jasno mu je, ne može uopšte imati, smatraju sagovornici Al Jazerre koji se slažu u konstataciji kako je Dodikov populistički potez usmjeren, prije svega, na stvaranju fame o njegovoj političkoj veličini.

Kada tumači Dodikov politički vokabular politički analitičar iz Banja Luke Srđan Puhalo nimalo ne dvoji da je sve što Dodik javno učini usmjereno prevashodno političkom tijelu unutar Bosne i Hercegovine na koji njegova politika ima uticaj. Čak i kada se nominalno, kao što je to slučaj u pozivu američkim Srbima da glasaju na sljedećim predsjedničkim izborima, obrati populaciji koja nije njegova direktna izborna baza Dodik zapravo pokušava komunicirati sa „unutrašnjom političkom bazom“.

Populistička izjava

„To ti je vrlo jednostavno, znači to je sve za unutrašnju upotrebu, zato što ni on sam ne zna koliki je taj uticaj i pitanje je koliko Srba uopšte ima u SAD-u koji glasaju i pitanje je kako oni glasaju. Mislim da je to prosto potez koji je namijenjen ovdje domaćoj ekipi da pokaže da se nešto radi, da smo bliže trenutnoj američkoj vlasti nego što se misli i da je samo pitanje vremena kada će se rejting i pozicija Milorada Dodika promijeniti u očima međunarodne zajednice i Amerike . Tako da je i on svjestan toga. To je jedana populistička izjava koja nema nikakvu težinu među ljudima tamo. Svi su ti ljudi manje ili više otišli zbog politika koje zastupaju danas i Dodik u Bosni i Trump u SAD-u“.

Dodikova najava podrške Donaldu Trumpu samo je još jedan od načina da prvi čovjek Predsjedništva BiH u javnosti stvori sliku vlastite političke važnosti. Tako na Dodikove izjave gleda politički analitičar iz Sarajeva Esad Bajtal podcrtavajući da je Milorad Dodik danas političar koji „ u ozbiljnom demokratskom, civiliziranom svijetu nikome ništa ne znači“. Na pitanje ima li srpska dijaspora u SAD-u političkog potencijala da ozbiljnije utiče na izbor predsjednika Bajtal nedvosmisleno odgovara da „nema potencijala“ i dodaje:

„Ali Dodika ne zanima realnost svijet nego realnost vlastite pozicije koja se sastoji u tome da ga je zapad odbacio kao političkog i ljudskog sagovornika. Sav u očaju jer je i na crnoj američkoj listi, dakle on bi trebao Ameriku da ignoriše kao entitet, planetarni i politički, on joj se pokušava udvarati na taj način odnosno čelnim ljudima koji bi, i od kojih se nadao, mogli učiniti nešto da ga skinu s te crne liste. Vi znate da je on uoči izbora i nakon Trumpova izbora vjerovao da će se njegova pozicija promijeniti i da će ga Trumpova administracija skinuti sa crne liste. To ima taj smisao. On sad pretpostavlja da je to Trump zaboravio pa ga pokušava i na taj način podsjetiti“.

Dodikove ambicije nisu bezazlenem jer je on čovjek koji je o samom sebi izgradio sliku koja ne počiva na stvarnim činjenicama nego na „fantazmama“, objašnjava Bajtal. Politička uloga u kojoj se Dodik zamišlja uvijek je ona koja je patron i to je osjećaj koji ga, između ostalog, motivira u političkom djelovanju.

Lako će se složiti sa svakim desničarom

„S druge strane, Dodik ima ambiciju iz koje proizilazi jedna kriva slika o sebi. Dodik se osjeća čovjekom, budući da je formalno na čelu ove države, koji vodi Bosnu i koji brine o Bosni bez obzira što mu se to ne sviđa ali on formalno voli biti moćan i onaj koji se brine o nekome. Dodik brine o entitetu kojem pripada što je još jedna od njegovih pseudopozicija jer on samo brine o sebi, stvarno i realno. On sada nameće sebe kao nekoga ko brine o hrvatskim interesima, a o tome da brine o srpskim i srbijanskim interesima ne treba ni govoriti. On iz dana u dan kleči pred Aleksandrom Vučićem i pokušava njemu i njegovoj političkoj strukturi pokazati kako on više od njih brine o Srbiji i njenim interesima“.

Podrška Donaldu Trumpu mogla bi se tumačiti i u ideološkom svjetlu jer i Dodika i aktuelnog američkog predsjednika povezuje isti politički svejtonazor. Ali, čak i kada se poziv tumači iz takve perspektive mora se voditi računa o tome da je cilj svakog Dodikovog djelovanja „napuhavanje“ predstave o vlastitoj političkoj i državničkoj veličini, jasan je Bajtal.

„Ma Dodik će sa svakim desničarom vrlo jednostavno složiti. Ti desničari su ljudi koji rade protiv svijeta, koji rade protiv civilizacije i demokratije i normalnih ljudskih odnosa, racionalnog odnosa prema životu i svijetu i čovjeku. Desničari se tu veoma lako slože. Ali, u simboličkom smislu, Dodik ima samo jedan dobitak zapravo to je pokušaj da se pridruži vlastitom fantazmu o nekakvoj izmaštanoj samovrijednosti koje nigdje nema. Dodik osim Vučića, Putina i Orbana nema pravih sagovornika na planeti, a uporno pokušava da se nametne i zato mu koristi najviše upravo pozicija predsjednika Predsjedništva BiH, zemlje, države koju on uporno glasno i jasno ignoriše, ali se ne odriče mogućnosti koje mu ona pruža u formalnom smislu, u smislu da kao prvi čovjek ove zemlje pokuša sebe izbaciti u političku orbitu“.

Potpuno trezveno i racionalno analizirajući domet Dodikovih izjava Puhalo kaže kako mogući apel prvog čovjeka Predsjedništva BiH neće imati gotovo nikakav odjek i to iz mnogo razloga. Ponajviše jer je iseljenička populacija kojoj se Dodik obraća u Sjedinjenim Američkim Državama, u političkom smislu, sasvim zanemariva.

‘Sjedinjene Države su ozbiljna zemlja’

„Ne mislim da je to razlog Dodikovog djelovanja i da može donijeti velike poene. Postoji mala populacija koja može da ima veoma mali uticaj na bilo šta što se tiče izbora i zato to nema tu težinu osim verbalne podrške. To nema nikakvu suštinsku političku težinu na odlučivanje na izborima“

Na kraju razgovora Puhalo ističe da je „Amerika ozbiljna država“ i da bez obzira šta Dodik govorio u javnosti politiku koju već dugo vodi, a koja je usmjerena vezivanju sa Rusijom, ni jedna američka administracija neće „lako zaboraviti“.

„Amerika je ozbiljna država i ništa izjave političara i njihove emocije ne mogu uticati. Oni mnogo racionalnije promišljaju svoju vanjsku politiku nego što mi to zamišljamo. Njih ne interesiraju izjave nego njihovi interesi i ponašanje na terenu. Zar neko misli da će jedna izjava anulirati svu tu ljubav između Dodika i Putina“.

Jasmin Agić (Aljazeera)