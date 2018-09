Aktivizacija člana 7 : Orban izgubio bitku, niko ne zna što sada slijedi Evropi

S 448 glasova za, 197 protiv i 48 suzdržanih, eurozastupnici su izglasali kritički izvještaj o Mađarskoj koje sada definitivno “raščišćava” put aktivaciji nikada do sada iskorištenog člana 7 koji bi zemlji članici, u ovom slučaju Mađarskoj, oduzeo prava koja ima kao članica EU, poput prava glasa u evropskim institucijama.

Generalni je zaključak da Orbanova vlada ne poštuje evropske vrijednosti. Rezultat ukazuje na to da su protiv Orbana glasali i brojni zastupnici kluba njegove Evropske narodne stranke (EPP). U EPP pripada Orbanov Fidesz, a tamo su i tri europarlamentarke – Dubravka Šuica (HDZ-EPP), Marijana Petir (nezavisna-EPP) i Ruža Tomašić (HKS-ECR) koje nisu glasale za to da se Orbana disciplinira.

Tomašić je, poput Orbana, otvoreni euroskeptik iako dobiva plaću kao zastupnica u Parlamentu.

“Smatram da je ovo izvješće vrlo pristrano. Ja i moja politička opcija glasat ćemo protiv. Mađarskoj se, između ostalog, spočitava raširena korupcija, a neki su čak utvrdili da je to najkorumpiraniji režim u EU, no od te boljke niko u Uniji nije pošteđen, uključujući i najutjecajnije zemlje. Rečeno mu je i da je lopov, a ako je to tako, onda se to mora dokazati i za to postoji sud. Stalno ponavljamo da je Evropa ujedinjena u raznolikosti, međutim vidimo da to nije tako i u cijelom ovom postupku vidim jačanje podjele na staru i novu Evropu. Što se migrantske krize tiče, tu su najveće greške počinile Njemačka i Francuska. Pomoći se svakako mora, prvenstveno ratnim izbjeglicama. Mislim da bi aktiviranje člana 7 bio opasan presedan i da ne bi polučio ništa dobro”, izjavila je Tomašić za Hinu.

“Naša delegacija bila je protiv izvještaja”, rekla je euvroparlamentarka Dubravka Šuica, a prenosi N1. Europarlamentarka Ivana Maletić i prije glasovanja preko društvenih je mreža rekla kako ne podržava ovaj izvještaj.

Europarlamentarac Jozo Radoš (GLAS/ALDE) zato je podržao odluku.

„Izvještaj o Mađarskoj pokazuje kršenje niza temeljnih demokratskih načela i dostignuća kao što su nezavisnost pravosuđa, sloboda medija, sloboda udruživanja, akademske slobode, sloboda vjeroispovijesti kao i ugrožavanje privatnosti građana. Stoga podržavam aktiviranje člana 7 kojim bi Vijeće EU-a od Mađarske tražilo poduzimanje sasvim određenih koraka u području tih sloboda, a nakon toga moguće donijelo i sankcije”, rekao je Radoš i napominje kako je “prilično apsurdno da zemljama-kandidatkinjama za članstvo u EU, a koje su dostigle nižu razinu demokratskog razvoja, postavljamo vrlo stroga pravila dok, istovremeno, pojedine zemlje članice ta pravila ne poštuju”.

“Bilo bi važno razviti mehanizme kojima bi se, relativno jednostavno, brzo i precizno te prema jasnim kriterijima, postavilo pitanje demokratskih povreda u zemljama članicama. Tada bi EU od zemalja koje žele biti članice kao i od zemalja s kojima Unija razvija suradnju mogla zahtijevati poštivanje tih istih pravila”, kaže Radoš.

Kako donosi HINA, lider pučana u Evropskom parlamentu Manfred Weber Orbanu je rekao da možda imaju različite zamisli o rješavanju migrantske krize, ali “ako općenito kažemo da se treba plašiti muslimana i općenito napadamo vjeroispovijest, onda radimo za džihadiste koji žele sukobe unutar naših društava”.

“Evropski ideali vjerske slobode i odvojenosti države i crkve načela su na kojima smo stvorili ljudska prava, ne kršćanska prava, na ovom kontinentu”, rekao je lider pučana.

Udo Bullmann, koji je govorio ispred bloka socijaldemokratskih zastupnika, Orbanovu je vlast nazvao najkorumpiranijom u Evropskoj uniji, te pozvao pučane da se jasno odrede spram politike mađarskog lidera.

Predsjednik kluba zastupnika Saveza liberala i demokrata za Evropu (ALDE) Guy Verhofstadt, kritizirao je u raspravi Orbana i stanje u Mađarskoj. Rekao je da ovakva Mađarska ne bi mogla postati članica Evropske unije te je optužio Orbana da je protiv evropskog projekta, piše HINA.

Bivši lider euroskeptične stranke UKIP Nigel Farage kazao je da izvještaj predstavlja uvredu i za Orbana i njegovu zemlju. “Dođite u Brexit klub, sviđat ce vam se”, kazao je Farage.

(Kliker.info-Express)