Akif Agić: Tuđmanovim spomenikom slavi se UZP!

Akif Agić, ratni reporter iz Gornjeg Vakufa, autor više knjiga i dokumentaraca koje se bave ratnim zločinima na području tzv. Herceg-Bosne, za bh. informativni servis INS (Bosnia News Service) komentirao je današnje postavljanje spomenika Franji Tuđmanu, prvom predsjedniku Hrvatske, u Tomislavgradu.

Na spomeniku, koji je djelo hrvatskog kipara Ilije Skočibušića, podsjetimo, zapisane su riječi koje je Tuđman izrekao 1993. godine prilikom posjeta Tomislavgradu: „Ovdje je rođena i ovdje se brani Hrvatska”!

„Predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman je zločinac koji je krojio zlu sudbinu u Republici BiH tokom agresije na našu zemlju. Temelj svih zločina koji su se desili jeste zločinačka ideja o podjeli BIH i nestanak Bošnjaka-muslimana s ovih prostora. Ubijanje, paljenje, razaranje, protjerivanje, a svakako i silovanja, koja su vršili pripadnici regularne Hrvatske vojske i HVO-a, a bili su izvođeni pod njegovim zapovjedništvom, je samo potvrda da BiH ima susjeda koji joj siše krv kao vampir“, kazao je Agić.

Podsjeća da je Franjo Tuđman osuđen u Hagu da je bio na čelu „udruženog zločinačkog poduhvata“ (UZP) kao predsjednik Republike Hrvatske, ali se svjesno zanemaruje da je on i predsjednik HDZ-a „iz čije politike i jeste proisteklo svo zlo“.

„HDZ kakav je stvorio Franjo Tuđman, od osnutka do danas, je potpuno isti, a on je u svom temelju zločinački prema BiH. HDZ BiH koji je stvoren i osmišljen da sprovodi politiku HDZ-a iz Zagreba i nije ništa drugo do agent Hrvatske na ovim prostorima. Svi u BiH moraju urgirati kod svih evropskih institucija, a vezano za presudu u Hagu, da se i HDZ Hrvatske i HDZ BiH proglase odgovornim za zločine u minulom ratu,zločinačkim projektima, te da se traži odgovornost i kažnjavanje tih političkih subjekata“, naveo je.

Dodao je kako je sramotna šutnja o strašnim zločinima koje je činila Hrvatska u Republici BiH. Takva šutnja je, veli Agić, osokolila njihove sljedbenike, koji ne samo da se ne stide, već se ponose gnusnim zločinima.

Podsjeća da je upravo prije 25 godina počinjen pokolj u Mokronogama kod Tomislavgrada. Umjesto pokajanja, na 10. august se u Tomislavgradu podiže spomenik Tuđmanu.

„Svakako da su oni koji su podigli spomenik Franji Tuđmanu u Duvnu dio UZP-a, sa nižim funkcijiskim položajem. Ivić Pašalić je dio UZP-a, baš kao i Miroslav Tuđman, Franjin sin, koji je bio dio vojnog i političkog sustava koji je činio UZP. Na tlu BiH nije dobro došla politika Franje Tuđmana, kao ni dolazak njihovih sljedbenika, jer time podupiru ZLO koje je samo vojno poraženo ali politički je živo“.

Porazno je, kako kaže Agić, da ovo radi hrvatska politika u BiH dok su hrvatska područja gotovo pusta. Pusto je Duvno, Livno…

„Hrvatski čovjek je izgubio bitku, ali i svoje dostojanstvo onog dana kad se stvorila zločinačka skupina HDZ-a na čelu sa Franjom Tuđmanom. Ovakvoj Hrvatskoj sa sljedbenicima Franje Tuđmana se mora suprotsavljati u svakom pogledu i na svakom trenu. Hrvatska je vojno nesposobna da bilo šta učini na tom polju, ali je politički sposobna da sije zlo s kim god je u dodiru“, naglašava Agić, dodajući da je hrvatska politika učinila sve da u BiH onemogući suživot kao najveće bogatstvo ove zemlje.

Prema Agiću, naophodno je u BiH donijeti zakone po kojima će se kažnjavati veličanje zločinaca, a nema sumnje, naglašava Agić, da je Franjo Tuđman pripada tom krugu.

„Zločanca Franju Tuđmana uklanjaju iz Primoštena i drugih dijelova Hrvatske koji se suočavaju sa stvarnom istinom koja je bolna, a premještaju ga u BiH. Đenerali Franje, Draže i drugi fašisti se njeguju samo kod onih do kojih nije došlo svijetlo“, zaključio je Agić.

