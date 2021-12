Akademik Slavo Kukić u Pressingu : Nisam siguran da Izetbegović ne bi pristao na muslimanski dio BiH

Slavo Kukić, akademik i sociolog u emisiji Pressing na N1 televiziji sa Amirom Zukićem, između ostalog, govorio je o pregovorima koji se odvijaju u Bosni i Hercegovini, ali i stavovima koje zastupaju Matthew Palmer, izaslanik SAD-a za izborne reforme u BiH i Angelina Eichorst, predstavnica EU.

Kukić je kazao da su trenutni pregovori predstavnika međunarodne zajednice i političkih zvaničnika u BiH “igranka za narod”.

“Pokušaj otvaranja nade kod običnog čovjeka da se nešto događa. Mislim da se ništa ne događa jer te plemenske poglavice nisu zainteresovane da se bilo šta ovdje promijeni. Što se tiče Evropljana, mislim da je nerealno očekivati bilo šta od briselske administracije jer ona danas funkcioniše kao raštimani stroj. U njoj imaju dvije grupacije, jednu od njih čine stare članice EU, to su razvijene zemlje Zapadne Evrope koju karakteriše drugi sistem vrijednosti. Drugu grupaciju čine novopridružene članice, bivše socijalističke zemlje, koje su opterećene nacionalističkim, populističkim, konzervativnim sindromom kao što je i prostor BiH opterećen.

Ne očekujete li valjda da će sistem evropskih vrijednosti prihvatiti Viktor Orban, predsjednik Mađarske, vlasti u Poljskoj, Bugarskoj, Sloveniji itd. Ako se može uprijeti pogled u nekoga onda je to Washingtonska administracija, posebno sada nakon što je na čelo SAD-a došao Joe Biden. Njemu nije potreban posrednik šta se dešava u BiH on to zna iz prve ruke veoma dobro i to je bitan detalj u njegovom donošenju odluka. Drugo, ono što imamo na stolu, što su vrijednosti 15., 16., 17. vijeka je nešto što prosječnom Amerikancu nezamislivo. I naravno ako imate jednog demokratu koji je širokih pogleda poput Bidena onda je logično da on sam sebi postavlja pitanje šta se događa i šta je obaveza SAD-a da se uradi”, naveo je.

Dodaje da to ipak nije garancija da će se nešto uraditi.

“Washingtonska administracija je i ranije u BiH slala trećerazredne političare kojima nije temeljna preokupacija riješiti temeljna pitanja BiH prema zapadnim i američkim vrijednostima nego postići kakvo takvo rješenje da se Bidenu i njegovom krugu to može servirati informacija da je ovamo s razlogom poslan i šta je učinio”, pojasnio je Kukić.

Kukić je mišljenja da trenutni pregovori neće polučiti nikakve rezultate.

“Ono što su stavili na sto Matthew Palmer i Angelina Eichorst je minimun i tiče se Izbornog zakona. I ako oni u tome uspiju i ako time stvore pretpostavke da će izbori 2022. godine biti odraz volje bh. birača, a ne onih koji će glasove brojati onda su napravili veliki posao, ostalo ne vjerujem da će se nešto desiti. Iz HDZ-a se stalno pozivaju na slučaj Božo Ljubić i uz to potpuno pogrešno serviraju ono što piše u toj presudi Ustavnog suda. Nije spomenut nijednom riječju u presudi izbor članova Predsjedništva BiH, ali se danas na tome najviše jaše i tjera voda na svoj mlin. S druge strane., u presudi se u vezi s federalnom Doma naroda ne navodi ono što stoji tu. Tu stoji da se Izborni zakon treba uskladiti s Ustavom FBiH u kojem stoji da federalni Dom naroda mora imenovati najmanje po jednog delegata iz sva tri konstitutivna naroda ako je iz sva tri konstitutivna naroda izabran po jedan delegat za kantonalnu skupštinu. Izborni zakon je preskočio to ako je izabran nego je dao da po defaultu svaki kanton bira, odnosno, šalje po jednog delegata u Dom naroda. Danas se o tome ne govori nego se drugačije tumači presuda Ustavnog suda”, dodao je Kukić.

Govoreći o posredovanju briselske administracije i washingtonske administracije rekao je da je iznenađen izjavom Gabriela Escobara u Banjaluci koji je rekao “da Hrvati budu zadovoljni”.

“Naravno, nije uopće sporno da su Hrvati nezadovoljni jer odlaze iz zemlje, ali to ne čine zbog Daytona i Ustava već zato što ne mogu osigurati rano mjesto, ne vide budućnost za djecu zbog političkog ambijenta i zbog načina kako ih HDZ disciplinira. Za to je odgovoran onaj ko je šapom poklopio zapadnu Hercegovinu, a to je HDZ”, dodao je.

Naveo je da Palmer zastupa stavove SAD-a u BiH i da je tako logično očekivati da pokušava postići rješenje koje je normalno za SAD.

“Druga je stvar da li se on tako ponaša, drugo je pitanje je li njemu važno da američke i vrijednosti zapadnih demokratija nameće kao rješenje i da postigne bilo kakvo koje će opravdati pred Bidenom. Ti stavovi se objektivno mogu zastupati na dva načina, da se zastupaju američki stavovi i da se postigne bilo kakvo rješenje što je tako postignuto i sa Dejtonskim sporazumom. S druge strane, Eichorst insistira da se završi posao, ali ja mislim da moraju odustati od reformi Izbornog zakona jer se ne može uraditi pod svaku cijenu. Ako se sada može unaprijediti da se izbori održe bez krađe neka bude pa neka onda oni to poslije rade u miru. Ako kažu da se izbori neće moći održati jer neće odražavati volju, pa ko to kaže. Pa i dosad su održavani izbori i nisu pokazivali da nisu zadovoljni takvim izbornim zakonom”, poručio je Kukić.

Akademik Slavo Kukić u Pressingu je rekao da je Sulejman Tihić bio jedan evropski narodni političar, zaljubljenik u Bosnu i Hercegovinu, za razliku od Bakira Izetbegovića. “Izetbegovića zanima religijska okupljenost muslimanskog naroda, a ne i bošnjačkog. Šta će njemu Bošnjaci koji su građanske provenijencija, koji ne funkcioniraju po istoj matrici kao i on. On bi ih se vrlo lako odrekao”, zaključio je profesor.

Vučić je nedavno kazao da se Srbija i Hrvatska slažu u 90 posto stvari kad je u pitanju BiH?

Što se tiče Vučića sasvim je izvjesno da je glavni operativac u realizaciji koncepta Srpski svijet. Učinit će sve da muti vodu. To je svojevremeno činio Milošević. Zašto mu u tome suflira Hrvatska? Ako je tako onda se vodstvo Hrvatske vraća na politiku Franje Tuđmana tj. na disoluciju BiH.

Mnogi se pribojavaju da će BiH “šapatom pasti” u ovim pregovorima. Postoji li opasnost da BiH u miru bude podijeljena?

Ne vjerujem. Bilo je mnogo gore 1991-95. godine kada je JNA bila 4. oružana sila u Evropi. Bio je udar sa istoka i sa zapada i nije se razvalilo biće Bosne i Hercegovine. Ne vjerujem da se bilo kakvim udarima iz Beograda i Zagreba može razbiti BiH. Ja sam optimista i ne slažem se sa onima koji govore o tragičnim sukobima. BiH postaje sve manje bošnjačka, srpska i hrvatska, a sve više zemlja staraca.

Hoće li Izetbegović pristati na ucjene, da izda BiH?

Izetbegović je vrlo sklon nelogičnim kompromisima. Nisam siguran da i sad nije bio sprema u razgovorima sa predstavnicima Washingtona i Bruxellesa da pristane na procedure koje bi omogućile izmjene Izbornog zakona bez uticaja opozicije. Izetbegović ima iste ciljeve kao Dodik i Čović. Nisma siguran da on ne bi pristao na muslimanski dio BiH, pa taman ona bila kao fildžan. Potpuno drugačije radi od Sulejmana Tihića koji je bio jedan evropski narodni političar, zaljubljenik u BiH. Ne vjerujem da je Izetbegović zaljubljenik u BiH, to pokazuju svakodnevne afere u državi.

Ako je medijima vjerovati, Izetbegović je mnogo puta rekao jedno, a radio drugo. To govori da on ne razmišlja iz perspektive očuvanja BiH kao cjelovite, multietničke i multikonfesionalne države. Njega zanima religijska okupljenost muslimanskog naroda, a ne i bošnjačkog. Šta će njemu Bošnjaci koji su građanske provenijencija, koji ne funkcioniraju po istoj matrici kao i on. On bi ih se vrlo lako odrekao.

Da li je realna opasnost od kiparizacije BiH, posebno Federacije?

Ne vjerujem u taj scenarij. BiH je vrlo mala zajednica, po procjenama demografa ima do 2,7 miliona ljudi. Ako razdvojite ljude na jedan, drugi ili treći dio – nema nikakve šanse da se razvija. Ne vjerujem i zbog drugih razloga. Kako ćemo taj scenarij ostvariti u SBK i HNK? Da je bilo moguće već bi se ostvario.

Dodik je za Guardian rekao da očekuje pomoć Rusije i Kine?

Nije to Dodik slučajno rekao. Da Dodik u to vjeruje on bi o tome šutio. On je na ovaj način pokušao “omekšati” SAD i EU. Njegova poruka je da ima alternativu. On blefira. Dodik je jedan od najvećih blefera, ja to zovem političkim kockarom.

Strah je jedan od najsigurnijh instrumenata za vladanje ljudima. To je ista priča nacista iz tridesetih godina prošlog stoljeća u Njemačkoj. Ono što danas rade naši nacionalsiti ne razlikuje se od onoga što su činile naciste, a narodu je najvažnije “samo da ne puca”.

Poruka građanima Bosne i Hercegovine

Često ponavljam da su nacionalisti, “barabusine” jedan od glavnih razloga za ovo što nam se dešava. Ali nemojmo ni sebe amnestirati od odgovornosti. Mi sami dajemo njima legitimitet. Mi to možemo zaustaviti već sljedeće godine okrećući im leđa. Ne želim više glasati za vas pa makar glasao i za crnog vraga jer s njima ne znam kakao će biti.

Slavo Kukić, akademik i sociolog u emisiji Pressing na N1 televiziji sa Amirom Zukićem prisjetio se situacije kada je u Posušju prije sedam godina pretučen rekavši da je to uradio “gorila Dragana Čovića” lidera HDZ-a.

Rekao je da nikada nije dao izjavu za prorežimske medije jer bi na taj “način mutio vodu”.

“A to nije dobro jer bi doveo u znak pitanja neupitnost onoga koji se predstavlja temeljnim zaštitnikom hrvatskih nacionalnih interesa i onda bi se mogli pojaviti vrlo različiti problemi. Ja sam prije sedam godina bio pretučen i otkrio sam ko stoji iza toga to je opet jedan gorostas Dragana Čovića i ne znam da li danas radi u nekoj privatnoj zaštitarskoj agenciji čiji je vlasnik u to vrijeme bio savjetnik ministra unutrašnjih poslova HNK, a taj ministar je bio predsjednik HDZ-a Mostara. Na sudu sam pozvan kao svjedok, ali tada nisam teretio tog čovjeka koji me napao rekao sam sucu da ga je Bog kaznio takvim kakav jeste, ali pitanje je ko je to naručio, a tužitelj nijednom nije taj detalj spomenuo niti se interesovao za toga jer bi došao do HDZ-a i siguran sam da je ta stranka iza toga”, naglasio je Kukić.

Pitali smo ga osjeća li se sigurno živjeti u Posušju.

“Da. Mnogo ljudi u tom dijelu zemlje se ne slaže sa mnom, ali dosta ih se slaže iako to ne govore. Ja sam uvijek bio pri ruci mojim Posušanima da im pomognem ako treba. Sjećam se jednog studenta kojeg sam preporučio mom prijatelju Mirku Pejanoviću i kasnije je student bio dobitnik dekanove nagrade. Međutim tu se moja pomoć završila, rado sam preporučivao studente za koje znam da su dobri. Uvijek je postojala priča ako nemaš rješenje, idi kod profesora Kukića on je svima pomogao. Tu nema korupcije, ne bih to javno govorio. Ne daj Bože tu mi je apsolutno mirna savjest, pomažem ljudima koji su lošeg socijalnog statusa”, kazao je Kukić.

Kukić je kazao da su nacionalisti 30 godina šireći netoleranciju, mržnju i netrpeljivost promijenili mentalni kod običnog čovjeka te samim time prokomentarisao shvatanje Sarajeva iz zapadne Hercegovine što je zapravo druga istina.

“I to se događa u svim djelovima zemlje. Ta je zemlja živjela tako da se svaki čovjek ne doživljava kao Bošnjak, Srbin ili Hrvat već samo kao čovjek i zato je bilo moguće tada napraviti pruge, putebe, fabrike, zaposliti ljude, napraviti stopu privrednog rasta kakvu nije imao Japan niti Francuska. Oni koji danas upravljaju BiH rade sve drugačije i posljedica toga je drugi socijalni ambijent i više niko ne razgovara. Šta je s radnim mjestima, privlačenjem kapitala, zadovoljstvo prosječnog čovjeka, zašto mladi odlaze. Tema je uvijek da oni druge čine sve kako bi nas učinili neravnopravnima. Što se tiče zapadne Hercegovine, ona nije imala signal RTV Sarajevo nikada do rata. Kada je pobijedio SDP 2010. godine, Zlatko Lagumdžija me je 2011. godine pitao šta bi trebali raditi. Rekao sam mu da prvo što moraju jeste da se zapadna Hercegovina pokrije signalom RTV Sarajeva jer je ona sve vrijeme pumpana istinom iz Zagreba i da mora znati drugu istinu. Umjesto da to uradi on je rekao da ne dobija glasove iz zapadne Hercegovine i tako da mi je time rekao da ga ne zanima misija već samo da dobije glasove. Nema ni zvaničnika iz BiH da posjećuju zapadnu Hercegovinu i upoznaju je sa stvarnošću pa se onda svakakva mišljenja formiraju tu”, naveo je Kukić.

Naglasio je da Sarajevo nije oslobođeno nacionalističkog sindroma.

“On se manifestuje na drugačiji način nego u drugim dijelovima BiH. Ako imate posla sa nacionalizmom, njega zanima samo logika stalnog konflikta i nametanja svoje volje drugima. Drugi problem je opće vezan za sarajevski mentalni kod to je logika odnosa centra prema periferiji. Uostalom ako danas gledate različite sfere upravljanja društvom vidjet ćete da je tamo puno utjecajniji sarajevski lobi, a BiH nije Sarajevo ono je samo dio te zemlje i to se nekada mnogo šire ne vidi”, poručio je Kukić.

(Kliker.info-N1)