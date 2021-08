Akademik Slavo Kukić : Smijenio bih Milorada Dodika da sam na mjestu Christiana Schmidta

Sociolog i akademik Slavo Kukić u novom izdanju BUKA audio podcasta govori o političkoj situaciji u BiH, rješenjima političke krize, Miloradu Dodiku, Draganu Čoviću.

Nakon što je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) nametnuo izmjene Krivičnog zakona BiH kojim se kažnjava negiranje genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, istovremeno je na snagu stupila i nova, ko zna koja po redu, politička kriza. Njen kreator je odveć poznati negator genocida Milorad Dodik. Kukić kaže da nije zahvalno govoriti koliko bi mogla trajati ova epizoda političke krize.



Politička kriza



– Vrlo teško je u ovom momentu reći da li svjedočimo završnim tjednima i mjesecima političke krize u BiH. Nešto sigurniji sudovi će se moći izreći za koji tjedan ili mjesec dana. Već danas imamo pretpostavke za finale jer je i ovih dana Milorad Dodik, a mislim da je on u ovom momentu prvi igrač zaoštravanja društvenih i političkih odnosa u BiH, ponovio kako u Srebrenici nije bio genocid i da je radije spreman otići u zatvor nego genocid priznati. Sada je pitanje kako će na to reagovati dvije institucije: jedna je OHR i visoki predstavnik, druga je Tužilaštvo BiH i bosanskohercegovački sudovi. Milorad Dodik je i jednima i drugima bacio rukavicu i poslao poruku da nije spreman poštovati dopune u Kaznenog zakona kojim se zabranjuje negiranje genocida u Srebrenici – kazao je Kukić.



U razgovoru za BUKU poručuje da bi bilo normalno u pravnoj državi da na to kršenje Krivičnog zakona hitno reaguje Tužilaštvo BiH i pokrene predmet protiv Dodika.



– Bilo bi isto tako normalno da ovu priliku novi visoki predstavnik iskoristi kao bogom danu, da svim bosanskohercegovačkim etno dahijama da do znanja da je spreman založiti sve svoje kapacitete, uključujući i upotrebu bonskih ovlasti, kako bi se zaustavili negativni procesi koji su u zadnjih 10, 12 godina sve evidentniji – dodao je Kukić.



Ukoliko visoki predstavnik bude koristio bonska ovlaštenja, Tužilaštvo BiH krene procesuirati one koji negiraju genocid, BiH će ići ka političkom raspletu.



– Ne učine li to, onda će proces zaoštravanja konflikata koje je inicirao Milorad Dodik prije 12 godina naprosto dobiti još oštriju formu, a BiH će se demografski prazniti, kao što se prazni od popisa stanovništva 2013. godine – smatra Kukić.



Dodaje da je Tužilaštvo ekspozitura političkih stranaka u službi njihovog obračuna, te poziva visokog predstavnika da ohrabri tužioce da rade bolje.



– Ako ih ohrabri i pošalje poruku da neće prezati da upotrijebi bonske ovlasti i kad su oni u pitanju, onda bi Tužiteljstvo BiH moglo napustiti praksu koja ga karakterizira zadnjih 7, 8 godina i moglo bi profunkcionirati kao dio pravne države.



Dodik nije političar, kako smatra Kukić, koji je dosljedan, pa ga ne bi čudilo da se Dodik distancira od svojih stavova.



Objavljeni snimci



– To znači da ide po principu korak po korak, osjeti teren, ako vidi da može ići dalje, napravi sljedeći korak, ako vidi da ne može dalje, onda reterira. Ovih dana objavljen je njegov nastup iz 1998. kada je sa dva zastupnika u NSRS došao na mjesto entitetskog premijera. Tada je rekao kako ono što su napravili njegovi prethodnici on mora razriješiti jednom vrstom carskog reza da bi se stabilizirala BiH. Objavljeni su i snimci gdje Mladića, Karadžića i Miloševića naziva ratnim zločincima i poziva Haški tribunal da ih tretira kao ratne zločince. Takvih izmaha, ispitivanja terena kod Milroada Dodika svake godine imate na hiljade. Ovih dana sam pročitao mišljenje da on sebe hoće pokazati žrtvom i na taj način želi osloboditi članove svoje obitelji, a i spasiti kapital svoje obitelji koje su on i članovi njegove obitelji sticali na razne načine, često i suprotno zakonima – dodaje Kukić.



Vrijeme je, ne sumnja Kukić, da novi visoki predstavnik krene praviti konkretnije poteze.



Bonske ovlasti



– Na njegovom mjestu ne bih uopće prezao da upotrijebim bonske ovlasti i da s političke pozornice uklonim čovjeka koji je glavni remetilački faktor. Ne jedini, da se razumijemo, ništa on ne bi mogao bez Čovića i Izetbegovića. Evo prilike gospodinu Šmitu da taj gordijski čvor raspetlja u jednom potezu.



Kukić je komentarisao i izjavu Jadranke Kosor da “Zamolnice imaju korijenje kod Dodika, dragog gosta i Plenkovića i Milanovića.“ Podsjeća da su udruženja iz Republike Srpske koja su podnijela krivične prijave protiv generala zbog akcija „Bljesak“ i „Oluja“ pod kontrolom Dodika, pa se nijedan potez nije mogao odigrati bez njegovog znanja.



– Ako postoji prijava, logično je da Tužiteljstvo postupi na neki način, ono je odabralo da radi na način koji jeste, da samo ne postupa po osnovu tih prijava nego da zamoli nadležne institucije Hrvatskoj da oni te prijave tretiraju. Tužiteljstvo se, po mom sudu, iz čitave te priče izvuklo, je li to ispravno ili nije neću o tome suditi. Ali to da prijave tih udruga nisu bile mimo znanja Milorada Dodika u to sam potpuno siguran – mišljenja je Kukić.

(Kliker.info-Buka)