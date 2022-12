Akademik Slavo Kukić : Ne treba se brzo veseliti iako su prvi znaci ohrabrujući

Osmorka, HDZ i SNSD, jasno je, činit će vlast na državnom nivou. Je li ovo kombinacija koja može donijeti dugo očekivane i potrebne promjene, ojačati ekonomiju i ubrzati evropski put BiH? Je li došao kraj blokadama i ultimatumima? Za Dnevnik 2 je ovim povodom govorio akademik Slavo Kukić.

Smatra kako se ne treba brzo veseliti iako su prvi znaci ohrabrujući: “Već 4-5 godina ponavljam tezu da BiH ima šanse na budućnost samo sa nekom vrstom svenarodnog fronta otpora personifikacijama etnonacionalističkog zla, koje je BiH zarobilo u prethodnih 27 godina. I sa ovom koalicijom, ako je dočekamo, ta priča nije dovršena jer su HDZ i SNSD i dalje u sedlu. Ali, realizira li ova koalicija, jedna od presonifikacija bosanskohercegovačkog društvenog zla eliminirana je iz političke utakmice – barem što se tiče ministarstava. Daleko je to od toga da je eliminirana uopće – prethodnih 27 godina je formirana čitava struktura od partijskih aparatčika u državnim institucijama, javnih preduzećima, državnim agencijama, u pravosuđu…”.

Kukić se nada da će stranke Osmorke, a najprije SDP, imati pameti pa da naredne četiri godine budu zalog da se pošalje poruka građanima da se ovdje može živjeti drugačije – kao ljudi.

Ako su istiniti zahtjevi za programskom koalicijom, kakve je iznijela Naša stranka – onda se mogu očekivati drugačiji vjetrovi, smatra Kukić: “Ako u tim dogovorima ima još nešto za što javnost ne zna i ako to ide protiv BiH, to neće biti dobro – to će koštati građanske partije, građansku BiH i to će zacementirati etničke podjele”.

Oko sarajevske kantonalne Trojke okupila se grupa partija, i građanskih i nacionalnih, podsjeća Kukić i ako je neko tome pomagao – potpuno je nevažno: “Važno je da se osam političkih partija slažu nekim temeljnim premisama, bez obzira na ideološke razlike. Ako je svijet u tome pomagao – hvala mu. Ali – dok nama ne udari iz dupeta u glavu, džaba sva pomoć svijeta”.

Politika je umjetnost mogućeg – u BiH je puno stvari oko kojih nema političkog koncenzusa, istakao je Kukić i objasnio dva moguća scenarija: “Jedan je da se držite kao jarci na brvnu i da se bodete, a, zapravo, zadržavate postojeće stanje ili potpomažete zaostajanje države za okruženje i Evropom. Drugi je da se ide od lakšeg prema težem – od onog oko čega se može složiti, a možda će u narednim godinama na dnevni red doći i teža pitanja”.

Kukić je govorio i o Domu naroda FBiH te Klubu Bošnjaka. Ponovio je izjave delegacije SDA – da neće blokirati državnu vlast: “Izvjesno je da Osmorka i HDZ imaju parlamentarne većine u FBiH i najvećem broju kantona. Imaju većinu i u Domu naroda FBiH. SDA se može ponašati kao SDP 2015. godine – imate parlamentarnu većinu, podržat ćemo člana predsjedništva FBiH iz reda Srba, nećemo kočiti. SDA se može i drugačije ponašati – imamo u Domu naroda legitimitet i blokirat ćemo vlast kao što je blokirao HDZ prethodne četiri godine. A onda na red dolazi visoki predstavnik – ili će BiH tapkati u mjestu i sljedeće četiti godine”.

