Akademik Slavo Kukić : Dodik je zbog svojih interesa spreman staviti i fes na glavu

Akademik Slavo Kukić gostujući sinoć u Otvorenom studiju urednice i voditeljice Jasenke Tica Isović kazao je kako Milorad Dodik nije osoba koja ima kapacitet da pokrene bilo kakav ratni sukob u BiH.

„Ne vjerujem, ima nekoliko razloga za to. Prvo Milorad Dodik nema konsenzus u političkim krugovima RS-a, opozicijskim partijama. To mu prethodnih sedmica sve učestalije daju do znanja, SDS i PDP nisu to spremni podržati. Dakle, nema prvo tog političkog konsenzusa, a drugo- on nema niti kritičnu masu među građanima BiH bez obzira na njihovu etničku pripadnost, jer još postoji svježe sjećanje na klanja od prije dvadeset i kusur godina i ne vjerujem da postoji takav unutrašnji emotivni naboj koji ih može pokrenuti na ponovo isto iskustvo.“

Ne treba bukvalno shvaćati riječi Mirka Šarovića, da se ono što traži Dodik može provesti, ali kroz institucije.

„Šarović je rekao da je uklanjanje entitetske komponente iz državnih institucija pitanje političke naravi i da se mora rješavati kroz institucije sistema kako Ustav BiH nalaže. Ti možeš u Parlamentu BiH pokretati bilo koje pitanje, poput pitanja o secesiji, to je pitanje političke retorike, a druga je stvar hoće li to proći ili neće. Nemoguće je da prijedlozi tog predznaka prođu. To je jedna dimenzija. Druga, ja sam sigurna da mnogo građana na prostoru RS-a razmišlja po istoj mantri da dođe li do ratnih konflikata spremit će kofere i otići. Zna Milorad Dodik da neće biti praćen u tome.“

Istovremeno Dodik ima vrlo pragmatične razloge zašto insistira na političkom talasanju.

„Sto posto sam uvjeren da njemu nije u prvom planu niti secesija RS-a niti oživljavanje ideje Velike Srbije već mu treba političko talasanje kojim će očuvati status quo. Njegov problem je šta ako profunkcionira pravna država? On će zbog onog što je radio proteklih petanest godina završiti u zatvoru. Jer to je kriminal. I zato se fokus sa onog što je on radio pomjera na druga pitanja. On je jedan politički kockar on je u proteklih trideset godina prošao jednu vrlo čudnu metamorfozu od Markovićevog reformiste preko socijaldemokrate do najvećeg Srbina od sjevernog do južnog pola.“

Opozicija u RS-u je definitivno odlučila da ne upada u zamku Dodikovu da su svi Srbi kao jedan i da ta činjenica naprosto pokazuje da je BiH država koja nema budućnost- kazao je Kukić.

„Ono što Dodika ohrabruje jeste to što se Rusija vratila na planetarnu geopolitičku scenu i da ovdje ima svoje geopolitičke interese i da će učiniti sve da zadrži kontrolu svoju i onemogući kontrolu NATO-a i Zapada, jer ako se ta kontrola zadrži u ruskim rukama onda je otpao plan NATO pakta da geopolitički kontrolira čitav prostor do Crnog mora i to je razlog zašto ja mislim da Zapad nije „puzeći“, jer će Zapad morati braniti ne samo BiH beć svoje geopolitičke interese“- kazao je Kukić.

Mi imamo nekoliko scenarija da BiH približimo društvu evropskih naroda.

„Jedan je da svjetski centri moći iskoriste svoju moć da svoje plemenske vođe koji su zainteresirani za status quo discipliniraju na bilo koji način, eliminiraju iz politike ili učine nešto treće- taj scenarij i nije baš realan. Drugi scenarij je da mi sami to radimo što je puno pametnije, i da to ako radimo sami, radimo na dva načina: da se prepustimo etnoliderima i da nam guslaju slijedećih sto godina, jer im nije do promjene ili da prihvatimo kao partnere opoziciju iz RS-a. Imamo one koje imamo, druge ne možemo proizvesti. Ali je glavno pitanje hoćemo li sve odmah ili da ixdemo metodom „step by step“. Ako ćemo odmah možda ne dobijemo ništa, ako se odlučimo na „step by step“ logiku onda je prvo i najvažnije pitanje da se s političke scene sklone oni koji su zaslužni za svu havariju kroz koju ljudi u BiH prolaze u zadnjih dvadeset i pet godina. Nisu tu važne niti ideološke razlike među političkim akterima koji su alternativa vlasti. Savez moramo graditi na minimumu kakav se mora postići.“

Treba dakle tražiti minimum političkog konsenzusa sa opozicijom u RS-u i nma tom minimumu razvijati zajedničku politku eliminacije onih koji su personifikacija svog zla. A kad je riječ o ustavnim i izmjenama Izbornog zakona HDZ BiH koristi talasanje između Dodika i Izetbegovića, to jeste SNSD-a i SDA.

„Na tom talasanju pokušavaju utržiti šta se može utržiti. Ne čine to SNSD i HDZ bez blagoslova iz Beograda i Zagreba. Oni se mogu kartati sa strane, ali kad običan čovjek shvati da je život na prvom mjestu tad to sve postaje nevažno. I Čović i Bakir i Dodik su istim mukama, toliko afera, svima odgovara talasanje koje će skrenuti pažnju sa kriminala“- zaključio je Kukić.

(FTV)