Akademik Slavo Kukić : Danas su Srbija i Hrvatska na istim pozicijama kao u vrijeme Miloševića i Tuđmana

posljednjem izdanju Pressinga, akademik Slavo Kukić analizirao je najaktuelnije teme, među kojima su svakako i dešavanja unutar novopećene većine na državnom nivou BiH, kao i znatno zamršeniji proces formiranja vlasti na federalnom.

Na državnom je, podsjetimo, jedna od najvećih promjena izostanak Stranke demokratske akcije (SDA) u vladajućoj garnituri, dok bi, u slučaju sličnog scenarija na federalnom nivou “mogla prijetiti mostarizacija” entiteta.

Stoga, pitali smo, kakvu političku budućnost predviđa lideru SDA Bakiru Izetbegoviću, te njegovoj supruzi Sebiji Izetbegović, još uvijek aktuelnoj direktorici KCUS-a i zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo.

Kaže – što više bude pravne države – otpor prema bračnom paru Izetbegović biće sve veći. To uključuje i današnje glasače SDA, kao i one koji su se zahvaljujući njima desetljećima ‘dobro hranili iz državnih jasli’.

“Kad je sve uredu – onda se lidera tapše po leđima. Kada se izgubi pozicija, javlja se otpor prema lideru. Kako lider ne bude mogao raditi ono što danas radi, taj otpor će se povećavati”, naveo je Kukić.

U Bosni i Hercegovini, podsjetio je, govorimo o pravosuđu kao o zasebnoj vertikali vlasti. Ipak, u praksi ‘nema nikakvog govora o tome’.

“Pravosuđe Bosne i Hercegovine je ekspozitura centara političke moći. Zbog toga je Senaid Begić završio u Zenici, a jer se suprostavio SDA-ovoj kriminalnog hobotnici. Zbog toga vi danas imate i prijave protiv rektora UNSA Rifata Škriljelja, jer se drznuo i nije ostao lojalan”, naveo je Kukić.

To je, ujedno i slanje poruke drugima šta ih čeka ukoliko pokušaju isto. Ipak…

“Onog časa kad dođe do promjene vlasti pod pretpostavkom da stranke Osmorke budu imale neku vrstu lobističke potpore i od drugih partnera vlasti, u tom momentu će hobotnica SDA-ovog utjecaja u pravosuđu radikalno slabiti, a otpor ka Izetbegovićima će postati puno radikalniji”, dodao je.

To, ukratko, pojasnio je, znači da bi se i članovi SDA mogli okrenuti protiv stranačkog vrha.

“Ti ljudi razmišljaju tako da ‘ako ja sa tvojim odlaskom gubim osnovu egzistencije, odoh tražiti zaštitu kod drugih partija’. Čuo sam da su mnogi direktori u javnim preduzećima pokušali uspostaviti komunikaciju s Nikšićem kako bi vidjeli šta je sa njihovom budućnošću”, tvrdi Kukić.

S druge strane, sličnih naznaka tamo gdje je dominantna vlast SNSD-a i HDZ-a još uvijek nema. Važno je samo, dodao je Kukić, da negdje počne.

Sociolog i bh. akademik Slavo Kukić ocijenio je potom kako su današnja Srbija i Hrvatska u odnosu prema Bosni i Hercegovini na istim pozicijam kao u vrijeme Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana devedesetih.

– To je poruka – hajmo rastakati BiH na bilo koji način. Dodik će jačati RS kao državu, a Čović će izmjenama Izbornog zakona faktički osigurati treći entitet da može i on sutra govoriti o nekakvoj Herceg-Bosni – kazao je Kukić.

Vidjeli smo na primjeru Turske da korupcija nije samo opasna za ekonomiju, nego i za živote ljude. Slično je bilo i u pandemiji korone. Kako će završti slučaj Respiratori?

Znam generalno pravilo u BiH da su velike ribe zaštićene od svakog, da tako kažem, pravnog progona, a “vitalnost” pravosuđa dokazuje se na malim ljudima. Uvjeren sam da će i u ovom predmetu glavni akteri biti oslobođeni od svake odgovornosti.

Slučaj Asim Sarajlić?

Svima je jasno, pošto je taj snimak pušten u eter, o kakvoj nemoralnoj i neetičnoj raboti se radi. Kad imate po srijedi ovako velike ribe onda se svaki pokušaj dokazivanja pravne krivice komentariše na način da je to juriš na Hrvate, Srbe ili Bošnjake, a ne na onog ko se okrivljuje.

Vjerujete li u strategiju sadašnje vlasti u BiH da se samo priča o stvarima o kojima se slažu?

Mora se pričati, sistem zatezanja konopca nije dobar za ovu zemlju. Treba od nekud početi. Ako se u najtežim stvarima ne može napraviti konsenzus, hajmo krenuti korak po korak. Hajmo napraviti prvi korak koji će spriječiti da naša djeca odlaze, hajmo napraviti korak da nema nepotizma… Ja sam za to da se ide “step by step” (korak po korak). Kad otoplimo situaciju možda će to dovesti do promjene glavnih aktera na vlasti i onda će se moći pričati o najtežim stvarima.

Kazali ste jednom da je Milorad Dodik opasan ne samo za BiH, nego i za Hrvatsku? Ipak, hvale ga predstavnici vlasti u Hrvatskoj?

Vrlo teško mogu objasniti činjenicu da su Dodik i Čović partneri. Tu je možda razlog zajednički interes da se održi status quo jer bi nezavisno pravosuđe bilo opasno za obojicu. Oni imaju lobističku podršku iz Beograd i Zagreba. Ovdje prije svega govorimo o Beogradu koji je “srpskim svetom” revitalizovao sve što se događalo devedesetih. Po moj procjeni stanje u Crnoj Gori je značajno radikalnije nego u Bosni i Hercegovini. Ako Beogradu svijet ne dadne do znanja da je “srpski svet” propala priča, onda, koliko sutra, može vrlo lako se reafirmirati Šešeljev koncept o Srbiji do Virovitice i Karlobaga. I zbog toga vrlo teško shvatam priču Milanovića o Dodiku.

Stjepan Mesić je nedavno u Pressingu kazao kako se Srbija i Hrvatska 90 posto slažu oko BiH?

To je Mesić vrlo precizno rekao. To je poruka da su oni na istim pozicijam kao Milošević i Tuđman. To je poruka – hajmo rastakati BiH na bilo koji način. Dodik će jačati RS kao državu, a Čović će izmjenama Izbornog zakona faktički osigurati treći entitet da može i on sutra govoriti o nekakvoj Herceg-Bosni, da koristi iste termine kao Dodik.

(Kliker.info-N1)