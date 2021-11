Akademik Slavo Kukić : Bojim se da je Dodik dobio signal da može nastaviti sa demontiranjem BiH!

Akademik Slavo Kukić, ugledni profesor Ekonomskog fakulteta u Mostaru i politički analitičar, sublimirajući poruke današnje posjete Gabriela Escobara, zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD i specijalnog izaslanika predsjednika Joea Bidena, izjavio je za Radiosarajevo.ba da je manje optimista nego što je bio ranije.

“Dolazak Escobara sam, zbog svega što je uoči posjete Bosni i Hercegovini izjavljivao u američkom Kongresu i Senatu, očekivao s popriličnom dozom optimizma. Danas mi se čini da su moja očekivanja bila bez pokrića. Jer, glavna vijest, kojom se nakon razgovora s državnim vrhom umirivalo građane ove zemlje, bila je da rata neće biti. Što to znači? Pa, i Dodik ponavlja to isto. Znači li to da Dodik može nastaviti sa svojim udarom na državu pod uvjetom da se ne puca?“, pita akademik Kukić.

Ako je to misija s kojom je Escobar došao u BiH, dodao je – onda mu treba zahvaliti na dolasku i ispratiti ga na sarajevski aerodrom.

“Ali, u tom slučaju se još jednom potvrđuje istina da je iluzorno očekivati od svijeta da ti stvori red u tvojoj vlastitoj kući. I da, ne želiš li dobro sam sebi, ne očekuj da ti sreću donese ni Bog ni Car. Jer, Escobarovo ponašanje danas me neodoljivo podsjeća na ponašanje Warena Zimmermanna, američkoga ambasadora u bivšoj Jugoslaviji, koncem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća”, kaže Kukić.

Kaže da je generalno poslije današnjega dana sam puno manje optimista nego što sam bio.

“I bojim se da je Dodik danas dobio signal da s akcijama demontiranja BiH kao države može nastaviti istim intenzitetom kao i prethodnih nekoliko mjeseci. Žele li, drugim riječima, građani ove zemlje BiH kao svoju domovinu, morati će učiniti mnogo više nego što su činili sve ove godine i desetljeća. U protivnom, već sutra se može dogoditi da žive u prostoru koji bi se mogao nominirati sasvim drugačije no što se nominira danas”, zaključio je Kukić.

F.Vele (Radio Sarajevo)