Akademik Slavo Kukić : Blokada u uspostavi vlasti u FBiH, deblji kraj bi mogao izvući SDP

O političkoj situaciji u BiH, raspletu Gordijevog čvora zvanog Federacija BiH i društvu općenito u Rezimeu smo razgovarali sa akademikom Slavom Kukićem.

Zakon o državnoj imovini RS-a objavljen je u Službenom glasniku. Kukić kaže da BiH objektivno ulazi u veliki rizik.

“U slučaju da Ustavni sud BiH ne reagira promptno, bude li Ustavni sud sa tom pričom otezao, može se dogoditi da za mjesec ili dva, za koliko bi eventualno taj predmet dođao na sto Ustavnog suda, se u RS-u odradi najveći dio posla koji predviđa ovaj Zakon o imovini, a onda bi to objektivno čitavu državu stavilo u dodatne probleme. Ja stoga nisam specijalno zadovoljan, iako vjerujem u dobre namjere Ureda visokog predstavnika i vjerujem da je htio motivirati i Ustavni sud BiH, ali nisam specijalno raspoložen vjerovati kako bi Ustavni sud mogao slijediti sugestiju koju je dobio iz Ureda visokog predstavnika.”

Navodi da ne vjeruje u tezu da Christian Schmidt djeluje izvan okvira međunarodne zajednice.

“On je naprosto namještenik međunarodne zajednice, šta god pod tim podrazumijevali. Ili preciznije namještenik Vašingtona i Brisela i poprilično sam siguran da on jako pazi šta će učiniti, a da ono bude u suglasju sa Vašingtonom, Briselom i Londonom. Mislim da peticije za smjenu visokog predstavnika nisu baš za dobro BiH, jer u sljedećoj fazi BiH se može naći u još težoj poziciji. A može dobiti čovjeka koji će isto tako djelovati sukladno uputstvima koje dobije iz ovih svjetskih centara moći.”

Kukić smatra da je pravo pitanje da li svjetski centri moći znaju šta žele sa BiH.

“Zapadni svijet, koliko god ima svoje vrijednosti civilizacijske, u drugim dijelovima svijeta vrlo često nastupa mehanički. Nikada se ne gleda dugoročno. Na taj način je i ‘95. zaključen i Dejtonski mirovni sporazum. Naknadno se ispostavi da privremena rješenja koja su po sebi mehanistička su zapravo dodatni uteg na vagi i BiH kao državi i njezinim ljudima. Nisam siguran da se to ne događa i sada i da sve to nije plod upravo takvog pristupa.”

Osmorka ne može napraviti nikakve senzacionalne promjene

Na pitanje šta se dešava u vladajućoj garnituri na državnoj razini, odgovara: “Svako ko je očekivao da će se djelimičnom promjenom u strukturi vlasti išta specijalno promijeniti bio je u velikoj zabludi. Ono što se dolaskom Osmorke, odnosno Šestorke može događati jeste slanje drugačijih poruka, iskazana spremnost na veći kompromis koja može izazvati učinke i unutar vladajuće koalicije, ne trenutno. Ali i učinke kod običnih ljudi, šta bi se dogodilo da imamo kompletnu vlast takvu. Bi li običan bh. čovjek mogao mirnije zaspati no što ide u krevet danas. Što se pak Dodika tiče tu nema ničeg senzacionalnog. On je od starta dao do znanja da niti od jednog segmenta svoje politike neće odustati. Juče smo mogli svi svjedočiti kako je zapravo ušao ponovo u zabranjenu zonu negiranja genocida u Srebrenici. Ali to je naprosto politička taktika Milorada Dodika, da on ispipava teren. To je radio svo vrijeme i sa međunarodnom zajednicom, ali i sa institucijama pravne države u BiH. Ne podigne li se sada optužnica protiv njega za kazneno djelo negiranja genocida u Srebrenici on će već u narednom koraku ići i dalje. Ono što Osmorka može učiniti nisu nikakve senzacionalne promjene, nego samo promjene u porukama koje bi mogle izazvati efekte kod običnih ljudi.”

Kukić ističe da ne dijeli isti svjetonazor sa Elmedinom Konakovićem ali da mu djeluje dosta simpatično.

“To što radi u prvih mjesec, dva svog mandata je obećavajuće. Ti istupi su ohrabrujući. On nije zakovan u okvirima u kojima su zakovani bili ministri vanjskih poslova svih prethodnih mandata. Uostalom za BiH su doista najznačajniji vanjskopolitički partneri Hrvatska, Srbija, Crna Gora. Ovo je prvi put da ministar vanjskih poslova svoj mandat, ako se izuzme Turska, počinje posjetama tim zemljama. I u tim izjavama koje on daje, on daje do znanja d aće nova vlast biti vlast u kojoj će on i ljudi iz Osmorke insistirati na razgovoru, na traganju za zajedničkim rješenjima. Što se tiče susjeda, sa njima jesmo spojeni po zakonu spojenih posuda, no o pitanjima koja su bosanskohercrgovačka, kao što je pitanje Izbornog zakona, neće im dopustiti da se miješaju u unutrašnje stvari. Što se mene tiče to je jako prihvatljivo i želim se nadati da se gospodin Konaković nastaviti s tom logikom.”

Za SDA neprihvatljivo samo da nije u vlasti

O formiranju vlasti u FBiH kaže da najnoviji postupci i izjave Refika Lende, ali i izjave većeg broja drugih ljudi iz vrha SDA otklanjaju svaku sumnju da je u Federaciji već danas blokada u uspostavi izvršne vlasti.

“Lako bi se moglo dogoditi da iz te blokade deblji kraj izvuče SDP BiH. Nekoliko je razloga tome. SDA će učiniti sve da se održi u sedlu vlasti, pa ako to ne može pristankom drugih, onda će to učiniti tzv. mostarizacijom Federacije kojom bi Novalićevoj Vladi bio osiguran još jedan tehnički mandat. S druge strane, taj scenarij po mom dubokom uvjerenju nije scenarij kojem će se opirati HDZ jer HDZ i u postojećoj Vladi ima kontrolu nad najznačajnijim resorima. I na koncu, unutar Osmorke imate signale kako će i takvu Federalnu vlast iskoristiti za provođenje svojih politika, da će blokriati, onemogućiti politiku SDA jer unutar postojeće vlade kažu zajedno sa HDZ-om i danas imaju većinu. Ako je to tako, ne treba biti specijalno pametan pa zaključiti da je SDP ostao kratkih rukava.”

Smatra da u politici SzBiH i NES-a nema specijalno principijelnosti.

“Dapače, svoju poziciju utega na vagi koriste kako bi u unutarkoalicijskoj trgovini što bolje prošli s potezima koje znaju povlačiti. Među tim potezima je i jučerašnja izjava kako neće prihvatiti ništa iza čega ne stoje sva tri člana Predsjedništva. Tim potezima šalju i poruke da imaju i drugu opciju ako se ne udovolji njihovim uvjetima. S druge strane, ruku na srce, to takođe nije scenarij koji treba specijalno iznenađivati jer su u pitanju stranke koje su na ovaj ili onaj način izmilile iz SDA-ovih skuta i sa SDA-om dijele isti sistem vrijednosti.”

“Ne mislim da je realno da svi budu u vlasti. Nije sporno da bi takav koncept SDA prihvatila, za nju nije prihvatljivo samo da nije u vlasti”, zaključio je Kukić.

(Kliker.info-FTV)