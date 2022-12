Akademik Slavo Kukić : Ako budem svjedočio politici u kojoj se tresu brda, a rodi se miš, reći ću da su oni svi isti! (Video)

-Ako HDZ dobije pozicije u Federaciji i drugim kantonima po uzoru na ono što se desilo u ZDK, zapitat ću se koja je razlika između njih i SDA. Ako se to desi, etnička pozicija BiH će biti zakovana!,istakao je između ostalog u CD Face TV akademik Slavo Kukić, u razgovoru sa Senadom Hadžifejzovićem.

-U RS-u se sva razlika svodi na to ko je veći Srbin, a isto je i kada je u pitanju hrvatsko biračko tijelo. Ako je SDA najmekša karika u tom tronošcu obračuna sa etnonacionalističkim oligarhijama, onda razumijem zašto se krenulo ovim putem. Čović igra političku igru, da poveća svoju cijenu kod onoga ko je njemu prirodni partner. Ne znam zašto bi on išao sa Osmorkom, kada oni mogu postati faktor potresa. SNSD-u, SDA, HDZ-u ne odgovara evropski koncept BiH! U pravnoj državi se završava u zatvoru! Vlast sa Osmorkom će se formirati samo na državnom nivou!

Postoje najave da će Izetbegović stvoriti “gužvu”, onemogućiti formiranje Vlade FBiH! Ako se ne umiješa Schmidt opet ćemo imati tehničku Vladu! Ako dođe do blokade, to je posljedica rješenja koje je on instalirao ili će morati dopuniti svoju odluku! Sabina Ćudić ima principijelne razloge zbog kojih ne bi htjela biti ministrica vanjskih poslova, ona je nečim nezadovoljna. Pitao sam Nikšića postoje li stvari koje su usaglašene sa Dodikom i Čovićem, a da nisu uvrštene u Sporazum. Pitao sam i jesu li pristali na treći entitet i na rješenje da HDZ ima pravo na sve hrvatske pozicije. Odgovor nisam dobio, samo mi je kazao da nema namjeru izdati ovu zemlju. Za šest mjeseci doći će do izmjena Izbornog zakona – tako piše u Sporazumu.

Ukoliko se na okupu ne nađu sve građanske i političke filozofije, sutra već može biti kasno! I za građanski projekat i za BiH!

Priča nije završena, Osmorka može formirati vlast, nadam se da će se SDA naći u opoziciji. Često čujemo da se sa Izetbegovićem mnogo toga dogovaralo, a on kasnije uradi suprotno. Ako si sklonio jednog čovjeka, nisi sklonio centre moći. Neki direktori koji su pod kontrolom SDA traže konekcije s Nikšićem zbog svoje sudbine.

Sebija personifikacija zla, treba je smijeniti! Ne može dalje raditi ono što radi! Njenom smjenom bi se poslala poruka da se prema tome neće imati tolerantan odnos. Ako budem svjedočio politici u kojoj se tresu brda, a rodi se miš, reći ću da su oni svi isti! Sve dublje smo u socijalnom, etičkom blatu. Ima u BiH najmanje 500 doktora nauka koji su do diploma došli po principu ‘nikad nije kasno’. I onda meni takvi kažu: “Dobar dan kolega.” Ko ti je kolega?! Ne dam da me tako oslovljavaju. Potrebne su decenije da se oslobodimo otrova, izašle su generacije onih koji ne raspolažu znanjem, nego su tatini sinovi ispravnog političkog uvjerenja, kazao je akademik Kukić.

Hadžifejzović: Kako ste? Kako Vam je zdravlje?

Kukić: Ni ti nisi bio dobro. Ohladi malo Senade!

(Kliker.info-Face TV)