Akademik Sidran ponavlja i upozorava : Nije ništa novo da Beograd i Zagreb žele raspad BiH! (VIDEO)

Akademik Abdulah Sidran gostovao je kod Senada Hadžifejzovića na Face TV-u i komentarisao aktuelna dešavanja povodom non-papera o prekrajanju granica.Naime, on smatra da se previše pažnje poklonilo priči o “non-paperu” jer nije ništa novo da Beograd i Zagreb žele raspad BiH.

-Mediji previše ozbiljno uzimaju kazivanje hrvatskih političara. Hrvati imaju paternalistički odnos prema BiH u kojem stanuju neskrivene, decenijama, pa i stoljećima njegovane teritorijalne pretenzije, u njihovom temelju stoji osporavanje autohtonost jednog naroda. Ja bih sveo na minimum pridavanje značaja njima, Milanović danas može da govori jedno, sutra drugo. Vučić radi na svom cilju, koji je uništenje i likvidacija BiH, jer potpuno je nevažno šta Vučić govori i da li daje injekcije ili nešto drugo, njegov cilj je isti i on ne mora imati “papir” za to. Pomirenje naroda je prevara i izmišljotina, jer nisu se narodi ni svađali, rat su producirale etno-nacionalističke elite, otrovavši svoje narode lažima i indoktrinacijama, pa kad su pokrali sve što se može pokrasti govore o pomirenju naroda. Trebam se ja pomiriti s rukovodstvom koje mi je dalo penziju od 200KM, kazao je Sidran.

Smatra da je pravo pitanje šta su političari čekali 40 dana, budući da je non-paper toliko star.

-Stvar postaje sumnjiva i neugodna, ali me ne iznenađuje, ali zašto se to nije kazalo odmah. Nama nisu važne protivničke strane, one neskriveno rade na uništenju BiH. Meni je važna naša strana kod koje uočavamo kontradiktornosti i nelogičnost, a to da Beograd i Zagreb žele raspad BiH, to nije ništa novo, naglašava Sidran.

-Kako prolaze godine izlaze detalji koji imaju snagu da probude svakakve pretpostavke. Postoje krupne stvari koje će se vremenom otkrivati putem dokumenata, ali ja u četiri oka nikada, nikada nisam čuo od rahmetli Alije Izetbegovića da je dogovorio raspad BiH, niti ikakve indicije o tome nikada nisam čuo. Najveća greška je što je rahmetli Alija vjerovao u saradnju sa etno-nacionalistima, smatra on.

(Kliker.info-Depo)