Akademik Rusmir Mahmutćehajić : Vučić kaže da mu je stalo do dobrih odnosa s Bošnjacima. To ćete isto naći kod Draže Mihajlovića i Pavelića! (VIDEO)

To što Vučić govori da mu je stalo do BiH, govorili su i mnogi prije njega! Djela, a ne riječi, neka to pokaže Bošnjacima u Srbiji, kazao je akademik Rusmir Mahmutćehajić, gostujući na Face TV.

Ništa Isusa i Muhammeda ne poriče kao ova politika! Lideri nesposobni, obuzeti vlastitim egom, ne brinu za svoj narod!

Kolektivizmi, etnonacionalizmi sa sadržajima fašizma ne koriste čovjeku nego oligarhijskim, raspojasanim skupinama koji s narodom varlahaju kao vrećama u nekom skladištu bez odgovornosti! Senad: Ubijaju najistaknutije individualce da pokažu narodu, običnom čovjeku šta će mu se desiti.

Sarajevska čaršija zatrpana lažima svojih vladara! Sila Boga ne moli! Pljačkaju, razaraju, otimaju javna dobra!

Senad: Da li vjerujete Vučiću nakon intervjua FACE-u? Rusmir: Vučić nije predsjednik svih Srba na svijetu! Vučićeve riječi ne garantuju njegovu iskrenost! Ako mu je stalo do dobrih odnosa s Bošnjacima, prva adresa je država BiH – osakaćena, razbijena ratom u kojem je čak i on učestvovao fizički! Pristajanje podjele BiH je vraćanje cijelog naroda 100 godina unazad! Ideja da muslimani mogu napraviti svoju državu je pogubna!

Mnogi su očekivali podršku od Bidena za neostvarene ciljeve! Prethodna administracija je u antibosanskim krugovima bila smatrana kao podrška. Bh. narod ugrožen! U ovom trenutku je u tamnici etnonacionalnih oligarhija, razbojnika! Skupina bandita bez svijesti o svojoj odgovornosti, za koje ne vrijedi vladavina prava, oholo paradira za svoje interese! Bh. narod se svodi na tri sukobljena plemena! 20. stoljeće prošlo na temelju najvulgarnijeg profašističkog zastupanja nacionalnih interesa! Ništa Isusa i Muhammeda a.s. ne poriče kao ova politika! Imamo siromaštvo, strah, uznemirenost – to je dokaz da kolektivizmi, etnonacionalizmi sa sadržajima fašizma ne koriste čovjeku nego oligarhijskim, raspojasanim skupinama! Nasilno uništavaju nevladine organizacije!

Gubimo najbolje bh. intelektualce! Isključeni su, izbačeni, marginalizirani! Plače mi se nad našom sudbinom! Vladajuće strukture banditi, ne snose posljedice za ono što rade! Pljačkaju, razaraju, otimaju javna dobra! S ovom trojicom, četvoricom, petoricom, propale bi evropske demokratije! Glas potpisnika pisma su ljudi koji su ovdje proveli rat, osjećaju ovu zemlju kao svoju obavezu, branili su ovu zemlju! To je glas koji pokazuje da je ono na šta smo se navikli laž i prevara! Bez sloboda, prava ne može biti ni bošnjačkih, ni hrvatskih ni agnostičkih prava. Unutar svojih granica imaju pravo zastupati šta hoće, ali ne mogu zagovarati razaranje i nesreću. Sve bh. stranke su nedemokratske, a sve se zaklinju u demokratiju! U demokratskoj stranci se preispituje sve, svakodnevno, svi bi polagali račune za sve!

Srbija nikada nije priznala utvrđene bh. međunarodne granice BiH! Granična linija nikada nije ratificirana! Vučić kaže da mu je stalo do dobrih odnosa s Bošnjacima. To je opasna konstrukcija! To ćete isto naći kod Draže Mihajlovića i Pavelića. Vučić nije predsjednik svih Srba na svijetu! Ako mu je stalo do dobrih odnosa s Bošnjacima, prva adresa je država BiH – osakaćena, razbijena ratom u kojem je čak i on učestvovao fizički. On se ponaša u dijelu BiH kao u svom stražnjem dvorištu, svom ratnom plijenu. Ako mu je stalo do dobrih odnosa s Bošnjacima, da li se na beogradskom Univerzitetu izučava išta u vezi s bošnjačkom kulturnom tradicijom?! Šta je s Turcima Južne Srbije, a riječ je o Bosancima i Albancima, njihovom progonjenju?! Neka se bavi Bošnjacima u Srbiji!

Kada kaže želi dobre odnose s Bošnjacima, to je negiranje države BiH! Vučićeve riječi ne garantuju njegovu iskrenost! Naša zemlja je sada slaba zbog rata koji su horde vodile protiv ovog naroda! Sveli su ovo društvo na muslimane. Ovdje živi bosanski narod, nacionalno opredijeljenje je pravo svakoga! Dodikove postavke su suštinski najvulgarniji antisemitizam, izvrnut na bosansko muslimanstvo. Nema sreće dok Srbija ne bude imala kao državnu politiku priznanje BiH kao najvažnijeg susjeda!

Genocid u Jasenovcu je protiv bh. naroda i BiH! Ukoliko vlast pokvari narod, pa to zaborave i postanu podanici tim ljudima, onda smo svi odgovorni!

Zašto revizija nikada nije provedena?! Zašto nije okupljena skupina relevantnih ljudi koja bi se time pozabavila? U BiH sukobi bez podrške Hrvatske i Srbije su igra za policajce! 15 dana prije te maškarade u Vijećnici ljudi su me pitali da im pomognem oko revizije. Rekao sam: Ne znam da li se ti šališ. To je trebao biti tim koji će 10 godina pripremati reviziju. Učesnici toga su ucijenjeni, prodani! Ja sam prihvatio da svoj život ni pod kakvu cijenu ne prodam! Pristajanje podjele BiH je vraćanje cijelog naroda 100 godina unazad! Ideja da muslimani mogu napraviti svoju državu je pogubna! Naslijeđe Miloševića i Tuđmana je i dalje važno! Moć vladajućih, njihovo populističko muslimanstvo – nešto skrivaju!

Postoje i građani koji su ucijenjeni prethodnim vezama, novcem, učestvovanjem u korupciji! Siguran sam da bi se BiH odbranila ako bude trebalo! Bosanski narod postoji! Nesposobni su, obuzeti vlastitim egom, ne brinu za svoj narod! Religijsko djelovanje para državu! Plaćamo porez na svaki zarađeni dinar! Imamo hipokriziju, laganje, pozivanje na svete knjige, a imamo rijetke ljude koji to ne zlouptrebljavaju za svoje lične interese! Živimo u imaginarnom svijetu koji može proizvesti nasilje. Sarajevska čaršija zatrpana lažima svojih vladara! Sila Boga ne moli! Ako budemo prisiljeni, mislit ćemo o novim okolnostima. Ne pristajem da tri poglavice odlučuju o mojoj sudbini! To su uzurpatori javnih dobara! Imaju internet kamikaze na sve strane, ali ko se toga boji neka se uvuče u svoju rupu! Ako vjerujete u ideal, isprsite se! Čime će vas prepasti?!

(Kliker.info-Face TV)