Akademik Rešid Hafizović : Neka Bošnjaci zahvale vlastima što pognute glave idu po vakcine u Beograd

Velike su gužve danas na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i susjedne Srbije.

U očaju uslijed eksplozije koronavrisua u “trećem valu”, u bijegu, prije svega, od neodgovornih vlasti Bosne i Hercegovine, stotine i hiljade ljudi potražilo je spasonosne doze preko Drine, u Beogradu. Ide običan puk, ali idu i privrednici, političari, “javne ličnosti”…, iz Srajeva, Tuzle, Mostara… Pošteno je zato da se do neba zahvaljujemo građanima Srbije, prije svega, koji su svojim novcem platili te vakcine.

Međutim, otvara se, s druge strane, priča o očaju u kojem su se, zahvaljujući tim istim vlastima, evo, našli građani Bosne i Hercegovine, posebno oni iz Federacije BiH, ili, budimo do kraja otvoreni, prije svega Bošnjaci i ostali koji nemaju “duple pasoše”. Takvima je u vrijeme dok ljudi masovno umiru (blizu 500 je umrlo samo u Sarajevu od početka ovog mjeseca) dobra volja države Srbije jedino što je preostalo dok konačno ne započne proces masovne imunizacije u našoj zemlji.

Glupost naših vrhova

Ugledni bosanskohercegovački intelektualac, profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, akademik Rešid Hafizović, Srebreničanin, čovjek je koji već dugo upozorava na očajno stanje u koje su dovedeni bosanskohercegovački građani zahvaljujući neodgovornom vodstvu.

“Već četvrt stoljeća trpimo neviđenu tiraniju gluposti naših vrhova”, kazat ranije akademik Hafizović.

Iz tog razloga je među pozvanijima da kaže svoj stav i o onome što se dešava proteklih dana, a prije svega o bosanskohercegovačkim vlastima.

“Zahvaljujući nesposobnim i besramno kvarnim bošnjačkim političkim vlastima, Bošnjaci i ostali bosanski rodoljubi dovedeni su u situaciju u kojoj nisu samo popljuvane žrtve genocida koji se dogodio u Bosni, nego su popljuvani i oni sami.

Prisiljeni su da pognute glave idu svojim dželatima na noge i pod potpuno nejasnim i dobrano sumnjivim okolnostima prime ‘besplatne’ vakcine, pa ma kakve bile”, bolan je krik akademika Hafizovića.

Tjeraju ljude iz zemlje – zbog vakcine ili budućnosti

A šta su – pita se akademik Hafizović – i mogli drugo očekivati?

“Neka se Bošnjaci, kao najbrojniji narod ove zemlje, prisjete kakve su se to bošnjačke političke opcije držali sva ova protekla desetljeća, kao pijan plota, možda će shvatiti da bolje od ovog stanja u kojem su se našli i nisu zaslužili! Držali su se političke opcije koja je još od devedesetih godina prošlog stoljeća, pa sve do danas, u jedan isti koalicioni čvor vezala svoj politički stijeg baš sa onim političkim opcijama koje otvoreno rade na razgradnji ove zemlje kao isturene ruke Bosni uvijek neprijateljskog političkog Zagreba i Beograda. Upravo taj čvrsto vezani koalicioni čvor, kojeg se aktuelna bošnjačka politika i danas grčevito drži, svakodnevno Bošnjake, sve bosanske rodoljube, kao i ovu zarobljenu državu, mlati po glavi i tjera ih van granica ove zemlje, poradi vakcine ili poradi sretnije budućnosti, svejedno je”, kazao je profesor Hafizović.

Ostavljeni na cjedilu

Govorio je i o tome kako je došlo do ovog očaja. Prema njegovim riječima, Dayton je bosanskim građanima iz reda srpskog i hrvatskog naroda omogućio da imaju, pored bosanskog pasoša, i pasoše dviju Bosni susjednih zemalja.

“Kako god su oni tada bili privilegirani sa duplim putovnicama, jednako su tako danas privilegirani i u pristupu vakcinama koje su im njihovi politički sponzori u Beogradu i u Zagrebu osigurali. Bošnjaci i ostali bosanski rodoljubi još jednom su ostavljeni na cjedilu. Koliko god to djeluje diskriminirajuće prema najbrojnijem narodu ove zemlje – Bošnjacima i drugim bosanskim rodoljubima, ipak, u ovdašnjoj političkoj svakodnevici, kao i u međunarodnim krugovima, to se prihvaća kao nešto sasvim prirodno i demokratično“, veli naš sagovornik.

Bošnjaci i bosanski rodoljubi se zbog toga mogu ljutiti ili ne ljutiti, dodaje Hafizović, ali im uvijek, na kraju, ostaje da se tješe činjenicom da to nije ništa novo.

“Jer su i u vrijeme krvave agresije i neviđenog stradanja od strane vojski i paravojski svojih istočnih i zapadnih susjeda, poduprtih “petom kolonom” unutar same Bosne, bili ostavljeni na cjedilu od strane iste one međunarodne zajednice koja je već u Daytonu uspostavila u ovoj zemlji ovu i ovakvu diskriminirajuću paradigmu. Međutim, taman kad smo nekako nastavili živjeti sa ovim i svim drugim nepravdama koje su ovoj zemlji i njenim rodoljubima načinjene u Daytonu, i kada smo pomislili da u jadnije stanje od toga ne možemo zapasti, upravo nam se baš to dešava sada i ovdje”, zaključuje akademik Hafizović.

F.Vele (Radio Sarajevo)