Akademik Rešid Hafizović : “Kako je Izetbegović stariji svezao taj čvor, Izetbegović mlađi se toga drži” (Video)

Akademik i teolog Rešid Hafizović za N1 je govorio o aktuelnim prilikama i odnosima u svijetu u jeku sukoba Hamasa i izraelskih vlasti, te refleksiji stanja na BiH.

“Oni koji se pozivaju na vjeru i čine takve stvari koje nemaju veze s vjerom, nemaju pojma o vjeri. Ne znaju šta je vjera”, kazao je Hafizović na početku i dodao:

“Vjera je uvijek najpodatnija, kao metafizički dar, kao božansko dobro koje se daje ljudskoj civilizaciji da bi se pripitomila. Ko hoće iz ovoga božanskog može izvući i neke druge stvari, dobre”.

“Religija u pozadini”

O religiji kao faktoru u sukobu na relaciji Izrael – Palestina, kazao je:

“Religija je negdje u pozadini, nije toliko nevažna. Ovo je jedan državni teror koji traje 7 decenija koji se tolerira od muslimanskog svijeta koji nema nikakvog osjećaja Palestince i njihovu patnju. Muslimanski svijet koji okružuje sve to toliko vremena gleda sve to i ništa ne poduzima. Osim eto što je ramazan pa će uputiti dovu. Neće sama dova spasiti ni Palestince ni nikoga bez konkretnih poteza”.

Zašto se tako ponaša “muslimanski svijet”?

“Izgubili su sve druge instrumente moći. Gledajući populaciju tog geografskog prostora to jeste muslimanski svijet, ali veliki broj režima s tog područja nema veze s islamom. Oni čak ne bi ni dovili za Palestince da se ne boje koliko toliko javnog mnijenja. Oni su pod čizmom, u prvom redu pod Izraelsko-američkom; od Bahreina, Emirata pa i Egipta”.

“Vrhunac nečasnosti sklapanja takvih paktova je da ti nazovimo ih muslimanski režimi najizravnije prkose Bogu i slovu samog Kur'anskog teksta koje vrlo jasno definira da su posrijedi odnosi Jevreja i ne mogu reći Arapa, muslimana. Ovo što se dešava u Gazi ima dugu povijest”.

Krajnji cilj?

“Ovo što danas rade to su njihovi praoci radili kroz cijeli starozavjetnu povijest. Kad krenete čitati Stari zavjet, od samog Egzodusa završno sa knjigom Joshui. Tekst tih knjiga je intoniran idejom genocida. Kad bih vam mogao pokazati biblioteku knjiga koje su napisane na ideju genocida, to bi bila planina knjiga. Vjerujte ako bismo išli mak na konac i tražili kranju genezu samog sukoba, on je mnogo dublji, on otuda kreće. Tu imamo takva krvoprolića, u tekstovima Starog zavjeta gdje se čak ni bebe ne štede. Sva ta brutalnost je ravna ovoj koju vidimo danas”.

Rešid Hafizović je rekao da sebe ne vidi u tzv. Bošnjakistanu, a rekao je da tu ne bi bilo života za Bošnjake, muslimane. Teolog i akademik Hafizović je rekao da su muslimani kroz historiju živjeli u multietničkom društvu. Rekao je kako ga ipak od SDA ništa ne bi iznenadilo, te da Bakir Izetbetgović ‘veže čvorove’ sa istim partijama s kojima je to radio i Alija Izetbegović.

Razlaz, raspad, mirni raspad Bosne se često pominju proteklih dana. Vidi li naznake u bošnjačkoj eliti, da pristanu na tu mini bošnjačku državu? Seže li ta bošnjačka politika dalje od ‘mindera’, na kojem se često donose odluke?

“Ako mislite na vodeću partiju, SDA, ona je trenutno vodeća, od njih me ništa ne bi iznenadilo. Pitam se koju vrstu izdaja i kompromisa nisu spremni napraviti”, rekao je u uvodu.

“Mene ne zanima njihova patriotska priča, nego ono što rade. 30 godina njihovog paktiranja sa petokolonašima u Banjaluci i Mostaru, govori šta su spremni napraviti da ostanu na vlasti, uključujući i tu državicu”, dodao je.

Hafizović: Čvor koji razara budućnost ove zemlje

“30 godina vežu koalicioni čvor sa političkim opcijama koje na najbrutalniji način razaraju ovu zemlju. Kako je Izetbegović stariji svezao taj čvor, Izetbegović mlađi se toga drži. Taj čvor razara budućnost ove zemlje”, istakao je u Pressingu na N1.

Bi li tu bilo života za Bošnjake, muslimane?

“Ne. Muslimani manje-više uvijek su imali u svom društvu jednu multietničku, multinacionalnu pa i multireligijsku dimenziju. Zaista su je imali. Ja osobno bih se bojao živjeti u tako jednoj sredini gdje bi bili dominantno ovakvi muslimani kakvi se demonstriraju u našoj političkoj strukturi”, pojasnio je tokom gostovanja.

“Proći će vrijeme non-papera i desničarskog mahnitanja”

“Ne bih volio živjeti u takvom ozračju”, ističe gost N1.

Ipak, vjeruje da će Bih ostati ovakva, iako je pokradena, kako je dodao.

“Da ne budem kao ostali koji se bave tim idejama – proći će vrijeme non-papera, desničarskog mahnitanja u i van Bosne. Na nama je da volimo ovu zemlju, da je podržimo, izgrađujemo, ali i sami mi moramo biti tri puta bolji od drugih. Onda će ona imati svoju budućnosti”, zaključio je.

(Kliker.info-N1)