Akademik prof. dr. Asim Kurjak tvrdi : Nisam bio Sebijin mentor, ne znam gdje je položila 10 ispita

Ne stišava se bura u vezi sa školovanjem i akademskim napredovanjem Sebije Izetbegović</a>, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i supruge predsjednika SDA Bakira Izetbegovića. Za sada javno izrečene tvrdnje akademika Asima Kurjaka da Sebija Izetbegović nije studirala niti specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i teške optužbe Muradifa Pajta o „krađi magisterija“ od njegove supruge, nisu demantirali ni Izetbegović ni Klinički centar Sarajevo, kojim rukovodi.

Gdje je doktorat S druge strane, u medijima se jučer pojavila informacija da je Izetbegović, a što je objavljeno i u Almanahu Medicinskog fakulteta u Sarajevu izdatom 2016., povodom 70 godina postojanja fakulteta, 2000. „doktorirala pod mentorstvom prof. dr. Asima Kurjaka“. I dok javnost u BiH očekuje razjašnjenje i utvrđivanje stvarnih činjenica o školovanju i akademskom napredovanju Sebije Izetbegović, akademik Kurjak u ekskluzivnom razgovoru za Avaz“ kazao je da nikada nije bio mentor Sebiji Izetbegović, a, ako jeste, kako kaže, „neka pokažu papir gdje to piše i zapisnik kako se doktorat završio“. – Neki dan sam pitan kod Senada Hadžifejzovića je li Sebija Izetbegović kod mene studirala i doktorirala u Zagrebu. Ja sam rekao da nije niti jedno niti drugo. I pri tome čvrsto ostajem. Ona je kod mene bila tri tjedna u Zagrebu, više kao promatrač, da vidi šta se radi. Nije službeno upisana u postdiplomski tečaj niti ga je završila. Gdje je ona položila deset ispita, to je drugi problem – kazao je Kurjak. Tvrdi da je ona tražila da joj se prizna deset ispita, ali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. – Ali kojih ispita i gdje ih je polagala, ja to ne znam. Danas (utorak, op. a.) je objavljeno da je ona upisala drugi postdiplomski tečaj u Sarajevu, bazični, koji nije ginekološki. Dala mu je ime i prezime i može se lako u dokumentima sve naći. Prije godinu sam rekao za N1 sve ovo i sve se u cijelosti potvrđuje. Šta je Sebija Izetbegović radila 30 godina nakon toga, to neka ocijene oni koji s njom rade i oni koji su joj nadređeni. A to se vrlo lako da utvrditi. Samo neka se ode u arhiv Medicinskog fakulteta u Sarajevu i zatraži doktorat. Što bih ja radio kao njen mentor? Mentor je pretpostavka da u ustanovi u kojoj ste vi rukovodilac, u kojoj ste vi zakonski ovlašteni da učite studente, da tamo primate strance, a primio sam ih na stotine u Zagrebu – istakao je Kurjak. U to vrijeme, kako kaže, dva postdiplomska studija bila su u Zagrebu, iz ultrazvučne dijagnostike na engleskom i hrvatskom jeziku. – Oba postdiplomska studija sam vodio ja, niti jedan, kategorički tvrdim, nije ni upisala ni završila Izetbegović – rekao je Kurjak.

Faksimil Medicinskog fakulteta u Sarajevu iz kojeg se vidi da je Sebija studirala 11 godina FOTO: AVAZ

Kome zahvaljuje

Oštro je demantirao navode da je bio mentor Sebiji Izetbegović na odbrani doktorske disertacije u Sarajevu u aprilu 2000. godine. – Ona je bila 1994. godine kod nas u Zagrebu, a doktorat je branila šest godina kasnije. Ona je branila temu koja nije moja tema, laparoskopija – enteroskopija, ja se tim nikada nisam bavio. Bavio sam se patološkom trudnoćom, liječenjem nerođenog djeteta i ultrazvučnom dijagnostikom. To znači, nije iz mog područja. No, Sebija, kako sam pročitao, sada zahvaljuje meni, Sreći Šimiću, Stjepanu Skenderoviću i Sanji Kupešić – kazao je Kurjak. Naglašava da su doktori Šimić i Skenderović mrtvi već dugo vremena, a da je doktorica Kupešić dekanica na fakultetu u Las Vegasu. – S doktoricom Kupešić sam, također, razgovarao, ona isto pojma nema o tome. Ostajem samo ja da to potvrdim. To elegantno treba kazati da fakultet sarajevski, koji je osnivao ekipu za obranu, pokaže ko su članovi te komisije i zapisnik kako je prošla ta obrana, jer ja tu nisam uopće bio mentor. Moramo se vratiti i raščistiti jednu stvar, Sebija je u Zagrebu provela tri tjedna, prošetala i vratila se u Tursku. Nigdje nije bila registrirana, ni kao student ni kao specijalizant. To stalno tvrdim – potcrtao je Kurjak. Što je zvala

Ako je, kako kaže, bio mentor, neka mu dokažu rješenjem o doktoratu. – Bio sam u 58 doktorata mentor, ja sa svim svojim sjećanjem mislim da nisam. I to sam rekao prije godinu njoj (Sebiji Izetbegović, op. a.) nakon emisije na N1. Tada sam rekao da joj nisam bio ni mentor niti je kod mene specijalizirala. Ali ona me nazvala i tvrdila: „Pa jeste, bili ste, piše.“ Ja kažem: „Seko zlato, neka piše šta piše, ali ja ponavljam, nisam ti bio mentor, to nije moje područje.“ Osim toga, zašto bih ja u Sarajevu bio mentor kada je u Sarajevu profesor Srećo Šimić bio svjetski stručnjak za laparoskopiju – konstatirao je Kurjak.

Neoborivi dokaz: Izetbegovićka zahvalila Kurjaku, on je demantira

Na našu konstataciju da još nema odgovora nadležnih institucija, kaže: – Nema jer je to politički obojeno. Ona je dala naslovnu stranu doktorata. Ima tu i drugih objeda od one druge doktorice. Sve je to krajnje mutno i tražim da poštena i kompetentna i neutralna ekipa znanstvenika ispita sve dokumente i da to uradi Univerzitet u Sarajevu. Mogu navoditi šta hoće

Na podatak da se na naslovnici dokumenta o doktoratu iz aprila 2000. godine navodi njegovo ime, Kurjak odgovara: – Mogu oni navoditi šta hoće. Ona navodi u svojim dokumentima, tako je i pukla ova drama, da je specijalizirala ginekologiju kod profesora Kurjaka u Zagrebu i da je doktorat pravila, a da je deset ispita na postdiplomskom položila i molila sarajevski Medicinski fakultet da joj odobri još četiri. Kojih je to deset ispita? Gdje? Samo ih je kod mene mogla položiti – kazao je on. (Avaz)

Nisam odgovoran za 30 godina njenog rada