Akademik Mirko Pejanović : Željko Komšić pokazao da je fenomen

Komšić je svojom pobjedom, bez obzira što mu HDZ osporava punu legitimnost, pokazao da ima sveopštu podršku građana i da je jedan fenomen, kazao je u Novom danu akademik Mirko Pejanović.

Vaš komentar? Kakva su bila vaša očekivanja od izbora?

Imao sam više očekivanje. Prvo – za izlaznost, veliki postotak apstinencije građana što govore da oni ne posjeduju političku kulturu i svijest da mogu mijenjati stanje.

Drugo što mogu kazati, da smo svi željeli da izbori prođu u miru, da prođu u okviru zakona. Bilo je nekih ekscesa ali su oni odmah riješeni. Zasmetalo mi je da je bilo pojava da se članovi glasačkog odbora nisu pojavili na glasačkim mjestima, to je nedopustivo. To se može zakonski i podzakonski riješiti.

I treće, Komšić je svojom pobjedom, bez obzira što mu HDZ osporava punu legitimnost, pokazao da ima sveopštu podršku građana i da je jedan fenomen. On je još relativno mlad i bio je u redovima borbe za opstojnost BiH, kako pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pokazao je da je za suverenitet i integritet BiH i da postane članica Evropske unije i NATO-a, dakle slobodarskog svijeta.

Na osnovu dosadašnjih obrađenih rezultata, Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik su članovi državnog Predsjedništva? Da li vas je iznenadila pobjeda Džaferovića?

Očekuje se da još može biti nekih korekcija kod izbora za bošnjačkog člana Predsjedništva. Bećirović ne zaostaje mnogo za Džaferovićem. Očito da je Džaferović dobio izbore na krilima stranke. To je stranka koja vjerovatno ima najjaču infrastrukturu na području zemlje i on je za sad pobjednik. Želim svim članovima Predsjedništva BiH zdravlje i uspjeh u obavljanje tako važne društvene uloge u zemlji. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema neke velike ustavne ovlasti, ali ima simboličnu ulogu, ono je vrh države, ono je šef države. Najvažnije je da se napravi koalicioni program u entitetskim parlamentima, kao i u Parlamentu BiH, i da se ubrza ulazak Bosne i Hercegovine u NATO i EU. Smatramo da je u proteklom vremenu izostao napor za

formiranje takve koalicije. Sve političke energije valja okrenuti ovom cilju jer integracije BiH u NATO i Evropsku uniju znači i njenu istovremene unutrašnju intregraciju, a to znači stabilizaciju i ekonomski razvoj zemlje.

Dodik je sinoć rekao kako će se prvo sastati sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučić, a nakon toga tek sa kolegama u Predsjedništvu BiH?

Čestitam mu na izboru, dobio je u ime srpskog naroda jednu od najvećih odgovornosti da srpski narod zajedno sa drugim narodima živi u miru i stabilnosti i socijalnom napretku. I da manje građana odlazi iz ove zemlje. Dodik ima veliko političko iskustvo, mi smo u ratu radili zajedno. On se odvojio od Karadžićeve politike, formirao neovisni klub i radio sa svim subjektima iz međunarodne zajednice koji su doprinijeli da se oblikuje mir u BiH. Iskusan je i zasigurno neće raditi protiv interesa srpskog naroda, ali bih mu poručio da nije jedini interes srpskog naroda da ima Republiku Srpsku. RS je dio BiH, njen entiteta i nije sva državnost srpskog naroda u Republici Srpskoj. Državnost srpskog naroda je u autonomiji Republike Srpske i u državi Bosni i Hercegovini koja jedino može ove narode uvesti u Evropsku zajednicu. Očekujem da se ponaša kako su se ponašali kadrovi poput gospodina Mirka Šarovića.

Jeste li očekivali ovakav izborni rezultat SDP-a?

Drago mi je što je moja stranka, SDP, osvojila drugi broj mjesta u Parlamentu BiH. To je poruka za građanske stranke. Očekivalo se da ovi izbori daju veću moć građanskim strankama. Ima napretka. Građanske stranke su dobile veći broj glasova nego na prošlim izborima i bit će značajan faktor u formiranju vlasti.

