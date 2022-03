Akademik Mahmutćehajić u Pressingu : “BiH je slična pacijentu na operacionom stolu oko kojeg su okupljeni hirurzi” (Video)

Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna akademik Rusmir Mahmutćehajić kazao je večeras u Pressingu da je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik politička karikatura, kao i njegovi blizanci na bošnjačkoj i hrvatskoj strani, te da je njemu potreban stalni neprijatelj kojeg ugrožava.

Rekao je da BiH i bh. društvo danas imaju zloupotrebu političke vlasti, uskraćenu vladavinu prava, nepostojanje vladavine prava i težnju da se medijima upravlja u funkciji oligarhijskih interesa.

“Sve ono što onih 14 prioriteta Evropske komisije, što se vidi kao nužnost gradnje bolje budućnost, imamo iznevjerenje toga. Vlast malih totalitarizama, egomanija, to imamo kao realnost. Šta tu realnost može promijeniti? Niko drugi, do ljudi”, rekao je.

Do kad ovako?

Naše političke stranke u najvećem dijelu nisu demokratske stranke, prokomentarisao je akademik Mahmutćehajić, pitajući, ako su stranke nedemokratske, mogu li izgraditi demokratsko društvo.

“Ustav koji postoji na engleskom, nije on zapreka tome. Ustav BiH, ovaj sada kakav jeste, omogućuje bez bilo kakvih promjena gradnju stabilne, demokratske bh. države i društva”, rekao je akademik Mahmutćehajić.

Pregovori o izmjeni Izbornog zakona BiH nisu propali, smatra on, nego nisu uspjeli njihovi pojedinci i saveznici da bh. društvu i njegovoj državi nametnu rješenja koja ne postoje nigdje u Evropi, a koja su potpuno suprotna Ustavu.

“Strast je politički totalitarizam, on obuzima ljude, to je levijatan suverenosti, zvijer suverenosti. Ljudi hoće da se uzdignu na održavanje stalnog izvanrednog stanja koji oni rješavaju“, kazao je Mahmutćehajić.

Kako ćemo izaći iz ovog stanja, ukoliko ne znamo gdje smo sada, konstatovao je.

“Mi danas nemamo jasne predstave o tome kako smo došli u ovo stanje. Šta je ta slika historije koja je nama nametnuta. Do kad ovako? Sve vrijeme dok ne bude konstituirana bosanska politička filozofija, bosanska politika. BiH je danas slična pacijentu na operacionom stolu oko kojeg su okupljeni hirurzi. Oni moraju vrlo jasno vidjeti stanje u kojem se nalazi, šta su prioriteti u tom štićenju života. Do toga se ne može doći bez javnog diskursa i kritičkog mišljenja”, naglasio je Mahmutćehajić.

O ponašanju Milanovića i Vučića

S bitangama kojih je danas na vrhovima političke vlasti puno, ne može se razgovarati na lijep način, kazao je i to, te dodao da kočijaški govor više vrijedi s njima.

“Ti ljudi ne oprezaju od prodaja, ubistava, napadanja, potkupljivanja, svih oblika korupcija, a u postojaćem stanju svih nas, možemo reći ili ću moralno umrijeti ili se boriti s tom ljudima. Cilj je kad se izdignu se održavati onako kako danas Putin održava sebe na tome vrhu”, kazao je Mahmutćehajić.

Dodik ima blizance, spomenuo je, a to su svi ti sa kojima održava koalicione odnose, svi ti, dodaje, sa kojima je navodno štiteći narod suprostavljen.

“Kad Milanović kaže – ne komadamo mi Bosnu… Komadaju itekako. Komadaju njeno živo tijelo, jer u Hrvatskoj postoji idalje ta ideja da smo mi nedovršena država, jer sa Hrvatima u Bosni integrirarini u to homogeno hrvatstvo, mi ćemo završiti ovu ideju. Ako predsjednik Hrvatske govori o sapunima i džeparenju… Obje paradigme su suštinski antisemitske i antijevrejske”, naveo je Mahmutćehajić, dodajući:

“U slučaju Vučića stvar je još puno gora. Vučićeva strana je hijerarhijski starija od toga, jer to što je ratom postignuto, Vučić smatra neopozivim postignućem. Vučić je retorički vrlo vješto udesio svoja kazivanja, to što misli da se ljudima treba dopasti. Ponašanje Srbije je idalje nastavljanje destrukcije bh. kulturnog, političkog i historijskog jedinstva”, rekao je Mahmutćehajić.

Akademik Mahmutćehajić kazao je potom da je najvažnija dražava i zemlja za Srbiju i Hrvatsku Bosna i Hercegovina i da sudbina te dvije zemlje zavisi od BiH.

Rekli ste da je suštinski važno da Hrvatska i Srbija shvate šta je Bosna i Hercegovina. Kaao i zašto ne shvataju?

Moju duboko uvjerenje ja da je najvažnija dražava i zemlja za Srbiju i Hrvatsku Bosna i Hercegovina, a ne SAD ili možda Rusija. Sudbine tih država zavise od BiH. U današnjim državnim politika Srbije i Hrvatske ona (BiH) de facto ne postoji. Franjo Tuđman i Slobodan Milošević su imali sve materijele koji su razvijani o definitivnom rješenju bosanskog pitanja. Oni to imaju i danas. Bh. politička filozofija mora nastati u interesu opstanka ljudi ove zemlje. Ona ne može biti ni antibošnjačka, antihrvatska ili antisrpska.

Naša neprijateljstva nisu endemska i neizlječiva, kako govore drugi, ali su ta neprijateljstva potrebna oligarsima i političkim ološima od kojih većina treba završiti u tamnicama.

Koja je razlika između bošnjačkog i srpskog etno-nacionalizma?

Bošnjački etno-nacionalizam ima problem jer je de facto teorijski nova pojava. U ovom trenutku bošnjačka politika je nažalost nerazvijena i neshvaća se da se bivanje muslimanima poistovjećuju sa narodom. U slučaju etno-nacionalnih politika bošnjački je na najnižoj razini, ali to ne znači da je manje maligan. Srpski ento-nacionalizam je najmoćniji, ali isto tako ne znači da su Srbi u tome homogeni. Postojanje BiH je po njima nužnost koja se stalno treba relativizovati. Za Srbiju granice na Drini su najvažnije granice na svijetu. Ne možete ni sa ženom biti u dobrim odnosima ako ne priznajete njen subjektivitet, a Srbija i dalje želi da izbriše granice Bosne i Hercegovine. A najveći dio bošnjačkih političar to ne shvata. Što se tiče hrvatskog ento-nacionalizma, on je historijski povezan sa srpskim. Nemojte zaboraviti da Zoran Milanovi ne vidi problem u Srbiji.

Kažete da ste optimista. Ko treba voditi razgovore u vezi sa budućnošću ove zemlje?

Hajmo vidjeti kako je razvijena bilo koja održiva demokratija na Zapadu. U tim zemljama ljudi žele živjeti, a ne u Rusiji. Kako su te demokratije nastale? Nastale su prije svega iz lokalnog aktivizma i razvoja civilnog društva. Nikad nisu nastale “odozgor”, od totalitarnih vlasti. Pokažite mi i jednu totalitarnu vlat koja se održala.

Da li treba biti kakvo posredstvo, međunarodne zajednice ili nekoga drugog?

Nikakvog posredovanja lidera. Unutar bh. društva i nacije mora se uspostaviti snažno civilno društvo i pojedince koji će uspostaviti vladavinu prava i održivu demokratiju. Za takvo nešto imamo prijatelje u razvijenim demokratijama. Kad je to artikulisano dovoljno, zar mislite da banditi mogu pobijediti? Koliko je puta u historiji mala osvještena skupina pobijedila većinu…. Manjina može mijenjati stanje. Znači, postoji ta manjina i u BiH, ali je ograđivana.

Neki od tih ljudi odlaze iz naše zemlje?

A neki ostaju. Najveći je problem nedostatak znanja i vizije.

