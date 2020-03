Akademik Kurjak naveo razloge napuštanja BANU : “Od 26 članova, njih 13 nije objavilo niti jedan rad koji bi objektivna međunarodna znanstvena javnost prihvatila i citirala”

Ugledni akademik Asim Kurjak potvrdio je da je napustio članstvo u Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti (BANU).

U cijelosti objavljujemo sadržaj pisma kojim je Kurjak jutros obavijestio članove i Predsjedništvo o istupanju iz BANU-a:



„Predsjedništvu Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, Sarajevo



Nedavnim nenadoknadivim gubitkom našeg predsjednika, akademika Filipovića, velikog erudite i humaniste, procjenjujem da se BANU nalazi na značajnoj prekretnici.



Želi li se zadržati ugled naziva Akademija, mora se poštovati međunarodno prihvaćene kriterije znanstvenog vrednovanja koje je uveo još Platon, a afirmirale brojne ugledne akademije diljem svijeta.



Više nego i jedno drugo područje ljudske djelatnosti nauka je prava svjetska aktivnost i u njoj nema dobrog i lošeg rada. Njena produktivnost i prepoznatljivost temelji se na znanstvenoj vidljivosti. A to je danas mjerljiv parametar i izbacuju ga nepristrani i nemilosrdni strojevi. Bojim se da vrlo malo članova zna i koristi te informacije za boljitak Akademije.



Današnjim uvidom u međunarodno priznate baze podataka Scopus i Google Scholar našao sam podatke koje Vam dostavljam iz kojih je vidljivo vrlo porazno stanje međunarodne znanstvene produktivnosti BANU-a. Od 26 članova, njih 13 (dakle 50%) nije objavilo niti jedan rad koji bi objektivna međunarodna znanstvena javnost prihvatila i citirala. To izravno znači da nismo prepoznatljivi niti u vlastitom narodu i državi a kamo li diljem svijeta.



Neke preliminarne najave kadrovskih promjena ne ulijevaju nikakvu garanciju da će se krenuti drugim putem koji bi ove porazne rezultatije mijenjao. Osobno ne vidim nikakvu garanciju da to može učiniti postojeći sastav Akademije sa liderima koji su ili bi mogli biti birani.



Odlučio sam stoga da s današnjim danom napustim Akademiju, a onima koji u njoj ostaju želim više radnih rezultata.



Neoboriva činjenica je da su izvan BANU-a najbolji znanstveni umovi BiH i da BANU s postojećim sastavom ne ulijeva povjerenje niti svog vlastitog naroda Bošnjaka niti znanstvenih i akademskih krugova, a pogotovo ne vlasti BIH.



Zbog toga nam već godinama odbijaju sufinanciranje a kada neku sitnu donaciju i dodijele, ostaje nam vidljiv nedostatak transparentnosti u trošenju tih sredstava.



Uz kolegijalne pozdrave,



Asim Kurjak



Domaći član Akademije nauka i umjetnosti BIH

Redovni član Ruske akademije znanosti i umjetnosti

Redovni član Europske akademije znanosti i umjetnosti

Redovni član Svjetske akademije nauka i umjetnosti

Predsjednik Međunarodne akademije perinatalne medicine

Redovni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Redovni član Akademije medicinskih nauka BIH

Redovni član Svjetske akademije humane reprodukcije

Počasni doktor znanosti 12 svjetskih sveučilišta“.

(Kliker.info-Face TV)