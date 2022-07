Akademik Kukić o povećanju plata političarima: “Banditizam i beskrupuloznost kakvu se može sresti samo ovdje i nigdje više”

Banditizam. Tako akademik Slavo Kukić ocjenjuje jučerašnju hitnu sjednicu Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine gdje je usvojen Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, a koji je prethodno prošao i u Predstavničkom domu BiH.

Kao što je poznato, tim usvajanjem podržano je i povećanje plate parlamentarcima i ministrima za 500 KM, što je izazvalo snažne reakcije javnosti.

Od 11 prisutnih delegata, za predloženi zakon glasalo je osam, dva su bila protiv, a jedan suzdržan.

“Beskrupuloznost kakvu se može sresti samo ovdje i nigdje više. Pri tome pažnju zaslužuju dvije stvari. Prvo, s kakvom lakoćom te moralne hulje, koje bi ovdje oživljavale etičke kodekse iz srednjeg vijeka – prisjetimo se kvalifikacija nedavne Parade ponosa, pa i umjetničkog performansa pred Narodnim pozorištem – objašnjavaju bosanskohercegovačkom svijetu zašto su to učinili a da se ni trunke ne zacrvene. Tobože, sve je po zakonu i utoliko ni ne zaslužuje da bude predmet javnog interesa”, govori profesor Kukić, naš ugledni sociolog.

Primjećuje da to čine u predizborno vrijeme, “a da uopće ne strahuju da bi im se ta vrsta moralnoga banditizma mogla vratiti kao bumerang”.

“I ta činjenica je poražavajuća budući govori kako je običan čovjek ovog prostora pogodan objekt za gebelsovsko oblikovanje. Jer, izostanak straha znači da su oni koji su zarobili njegov mozak sigurni da će im, kakve god gadarije radili, u oktobru opet dati glas. To je poražavajuća spoznaja.

I podatak, nažalost, da smo daleko i od građanske svijesti od građanskoga društva, zarobljeni u plemenskoj kolektivističkoj logici u kojoj je moralnim huljama dopušteno baš sve”, istakao je Kukić za portal Radiosarajevo.ba.

S profesorom Kukićem smo razgovarali i o drugim aktuelnim pitanjima.

Među ostalima, i o iznenadnoj odluci lidera HDZBiH Dragana Čovića da u utrku za člana Predsjedništva BiH pošalje svoju zamjenicu Borjanu Krišto.

Profesor Kukić tvrdi da nije iznenađen.

“Barem pola godine ponavljam da će Čović ići u izbornu utakmicu za člana Predsjedništva samo bude li siguran u svoju pobjedu. I da će u protivnom na oltar žrtve prinijeti nekoga od svojih suradnika. Ovo drugo je bilo jasno od časa kada je Željko Komšić potvrdio da će se kandidirati za još jedan mandat, ali osobno nisam očekivao da će žrtveno janje biti gospođa Krišto“, ističe naš sagovornik.

Je li toga uvažena gospođa i sama svjesna, dodaje Kukić, sasvim drugo je pitanje.

“No, njezini izgledi u srazu s Komšićem su ravni onima z 2010. godine, dakle ravni nuli. Istina, ovi izbori će gospođi Krišto, ako ništa drugo, pomoći da testira svoju težinu kod hrvatskog biračkog tijela u BiH. I siguran sam da će joj izborni rezultat pomoći da korigira sud o sebi i karizmi koju sama umišlja. Živi bili pa vidjeli. Gospođa će, siguran sam, dobiti glasove u Drvaru, Grahovu i Glamoču od birača koje kontrolira Dodik, ali u livanjskom kraju će je, zbog svega što je prethodnih dvadesetak godina činila, prizemljiti kao nikada do sada”, istakao je akademik Kukić.

Pita se i je li njezino guranje u utrku s Komšićem Čović osmislio kako bi je se nakon izbora lagano oslobodio…

“Ili joj je obećano naknadno uhljebljenje u Dom naroda državnoga parlamenta gdje će se, siguran sam, slijedeće četiri godine uhljebiti i on sam, ostaje za vidjeti. I utoliko je njegova priča kako ga nema ni na kojoj listi bacanje prašine u oči sirotu hrvatskom svijetu. No, nije do njega, do tog svijeta je jer kod vlastitih očiju ne vidi kako ga te barabusine šamaraju”, zaključio je akademik Kukić.

F.Vele (Radio Sarajevo)