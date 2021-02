Akademik Kukić o političkoj sceni Mostara : Mostarci će slušati istu muziku

Apsolutno. U predizbornoj kampanji sam više puta ponovio, a i nakon objavljivanja rezultata izbora, također, da ni HDZ-u ni SDA-u ne odgovara nikakva promjena, kaže u razgovoru za Radiosarajevo.ba akademik Slavo Kukić komentirajući posljednja dešavanja na političkoj sceni Mostara.

On je stanovišta kako rasplet dešavanja u gradu na Neretvi potvrđuje da je sve unaprijed dogovoreno na relaciji dvije stranke koje su za javnost radikalno konfrontirane.

Mostarci će slušati istu muziku

Podsjetimo, u petak je prekinuta maratonska sjednica Gradskog vijeća Mostara. Poslije prvog kruga glasanja, podsjetimo, dr. Mario Kordić iz HDZ-a dobio je podršku 15 vijećnika, za dr. Zlatka Guzina iz Koalicije za Mostar glasalo je 11 vijećnika, dok je Irma Baralija iz Bh. bloka, kojega čine SDP BiH i Naša stranka, dobila pet glasova.

Dvojica mostarskih ljekara su se plasirala u drugi krug za izbor gradonačelnika u kojemu je kao i u prvome krugu potrebno dobiti dvotrećinsku podršku od ukupno 35 vijećnika.

Stoga im je, tvrdi poznati univerzitetski profesor i politički analitičar, u predizbornoj kampanji bilo vrlo važno da političko talasanje spuste na najnižu moguću razinu.

“Jer, uspiju li u tome, puno veći im je prostor za pozive na nacionalno homogeniziranje pod zastavama dviju “stožernih” političkih centrala – HDZ-a i SDA. I, dojam je, u tome su poprilično uspjeli. Dojam je, naime, da oporba nije u dovoljnoj mjeri bila agresivna u demaskiranju kriminala i korupcije koje su etnopolitičke oligarhije Mostara činile u prethodnih desetak godina. A toga je, ruku na srce, bilo do mile volje”, analizira akademik Kukić.

Podsjeća da je i “neposredno nakon izbora rekao da će Mostarci i u slijedeće četiri godine slušati muziku koju su slušali i prethodnih 25 godina”.

“Istina, SDA je i predizborno i postizborno vrijeme pokušao koristiti kako bi u Mostaru i stranke BH Bloka prikazao dijelom bošnjačkoga “probosanskog” tkiva, i time ih i usisaopo istom principu kao i DF. No, ni tada ni kasnije mu ni na kraj pameti, kao ni HDZ-u, također, nije bila pomisao da se postojeći status quo i u jednom segmentu poremeti. Jer, ako bi se to dogodilo njih bi, i jedne i druge, u slijedeće četiri godine mogla dočekati kojekakva negativna iznenađenja”, objašnjava Kukić.

Zamislite, veli on, hipotetske scenarije kojima se operiralo u javnosti.

“A ruku na srce, radilo se o spinovima koji su izlazili iz kuhinja SDA i HDZ – i svi oni su bili u vezi s onim što će učiniti BH blok. Jedan od tih spinova se ticao postizborne koalicije BH Bloka sa SDA i njezinim političkim satelitima, drugi o njegovom koaliranju s HDZ-om i njegovim političkim satelitima. Stalno sam upozoravao da bi takva orijentacija BH Bloka značila smrtni udarac i za BH Blok i za SDP i Našu stranku, kao političke partije – i da, ako bi u kakve kombinacije ulazili, to može biti samo scenarij po kojem bi vlast činila tri politička ravnopravna bloka, naravno i tada pod prethodno strogo utvrđenim principima kako bi se izbjegla mogućnost da BH Blok bude instrumentaliziran ili od SDA ili od HDZ. I osobno mislim da takav scenarij funkcioniranja i Gradskog vijeća i izvršne vlasti Grada stranke BH Bloka trebaju nuditi i sada”, upozorio je.

S onu stranu brave

Spinom naziva i priče o mogućnosti da BH Blok dobije poziciju gradonačelnika kao neku vrstu kompromisa između dviju međusobno zaraćenih etnonacionalističkih oligarhija.

“No, i u jednom i u drugom slučaju – i u slučaju Vijeća i u slučaju gradonačelnika – je bilo jasno da ni HDZ-u ni SDA-u ne odgovara nikakva promjena. Jer, svaka promjena je istodobno i opasnost da svjetlost dana ugledaju devrovi, ili barem dio devrova koje su te oligarhije činile prethodnih 25 godina, zadnjih 12 godina posebice. Zamislite, uostalom, da na čelo grada dođe gospođa Baralija. Pa, to je garancija da će u slijedećih nekoliko mjeseci ispod tepiha biti izvučene sve gadarije, među njima i kriminal i korupcija, za koji su u prethodnih četvrt stoljeća odgovorni „borci“ i za hrvatske i za bošnjačke interese. A to, naravno, za posljedicu neće imati samo moralno gađenje kod svijeta koji su im sve ove godine davali svoj glas, nego i pravni progon zbog kojega bi poneko između njih mogao završiti i tamo gdje takvi završavaju svugdje u svijetu – s onu stranu brave”, objašnjava Kukić.

“Hrvatski stolni grad“

Na kraju, veli Kukić, jedina garancija, međutim, da se to ne dogodi je održanje status quo-a.

“Neka, dakle, ostane sve kako je i do sada bilo. A to, onda, podrazumijeva zagrljaje kojima smo u Mostaru, kao uostalom i na svim drugim razinama, svjedočili i do sada. Zagrljaj HDZ i SDA. I to ćemo, budite sigurni, dobiti i sada. Mostar će nanovo dobiti gradonačelnika od onih koji su ga davali i do sada. Dat će ga, hoću reći, HDZ-u kojemu ta pozicija u Mostaru ima simboličko značenje zbog stalnih priča o Mostaru kao „hrvatskom stolnom gradu“. Zauzvrat, SDA-u će biti napravljen neki ustupak. Za sada, istina, nije moguće reći i na što će se taj ustupak odnositi i hoće li se on ticati Mostara ili viših razina vlasti. Ali, ni na to pitanje se odgovor neće dugo čekati”, zaključuje Kukić.

(Radio Sarajevo)