Akademik Filipović upozorava : Bošnjački dio BiH se preko Izetbegovića i Erdogana uvlači u neku kombinaciju sa Srbijom i Vučićem?

Vučić nastoji da Bošnjake izuzme iz BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, smatra, ne treba da se zalaže da dobre odnose između Bošnjaka i Srba, nego za dobre odnose između države BiH i države Srbije.

“Vučić nastoji da Bošnjake izuzme iz BiH. Svaka kombinacija u kojoj se Bošnjaci izvlače iz konteksta BiH, iz bosanskog jedinstva i zajedništva, ne miriše mi”, upozorava akademik Filipović.

Osvrnuo se na nedavni sastanak Vučića i člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića sa turskim predsjednikom Erdoganom u Istanbulu.

“Bojim se da iza svega toga stoji jedna dalekosežna ideja o preustroju geostrateške situacije na Balkanu na osnovu ostataka legitimiteta jaltskog sporazuma o podjeli zona uticaja, te da se sada pokušava izdvojiti jedna zona koja bi obuhvatila Srbiju i bošnjački i srpski dio BiH kao momenat buduće strukture koja se oslanja na politiku o kojoj se vjerovatno razmišlja u Moskvi i u Istanbulu”, navodi Filipović.

U politikama prevazilaženja podjela i stvaranja uslova za izgradnju trajnog mira, dodaje, treba da učestvuju sve zemlje u regionu.

“U suprotnom , vrši se dalja parcijalizacija. U šta BiH treba da se pretovori, pa da ima RS čija je strateška uloga direktna saradnja sa Rusijom, zatim da se bošnjački dio preko Izetbegovića i Erdogana uvlači u neku kombinaciju sa Srbijom i Vučićem? Šta to znači? To nije put ka prevazilaženju sukoba, nego stvaranje novih podjela”, upozorava akademik Filipović.

Glumci borbe za jedinstvo

Potrebu domaćih političara da za rješavanje unutrašnjih problema konstantno traže pomoć nekoga izvan države tumači na način da oni nemaju stvarnog političkog uporišta, ali i da narodu ne smiju reći kakvu politiku zapravo zastupaju

“Koja je to vladajuća politička struktura koja je otvoreno rekla: ‘Mi hoćemo da se priključimo Hrvatskoj’, ‘Mi hoćemo da se priključimo Srbiji, to je naš politički program’ ili ‘Mi hoćemo nezavisnu državu Bošnjaka, to je naš program’?! To niko nije rekao, to ne smije reći, ali svi oni igraju neke glumce borbe za jedinstvo, a u stvari svi na neki način rade protiv njega”, konstatovao je akademik Filipović u razgovoru za Vijesti.ba.

Upitan o očekivanjima od predstojećeg susreta predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović i predsjednika Srbije Vučića u Zagrebu, akademik je podsjetio da su “Milošević i Tuđman prvo zaratili, a onda se sastali i našli soluciju da preko BiH svedu svoje račune”.

“Vučić i Grabar Kitarović treba da se nagode oko toga ko će u BiH šta uzeti. Nema drugog rezona”, mišljenja je Filipović.

Livanjska deklaracija – kontinuitet politike HDZ-a

Govoreći o Deklaraciji koju je nedavno usvojila Skupština Livanjskog kantona, a kojom se negira presuda Haškog tribunala u slučaju “Prlić i ostali“, akademik Filipović potcrtava da je nedopustivo da Hrvati usvajaju dokument koji se direktno kosi sa bitnim životnim interesima Bošnjaka i Srba.

“Deklaracija je samo kontinuitet politike HDZ-a BiH. Oni smatraju da je politika stvaranja Herceg- Bosne legitimna i opravdana. Ne samo da se ne odriču te politike, nego nastoje da je obnove kroz skrivenu formu stvaranja zasebnih hrvatskih izbornih jedinica”, upozorava on.

Podršku za glorifikaciju zločinaca HDZ BiH ima u zvaničnom Zagrebu.

“Tamo je u porastu desnica, a ustaški prosede vraća se u cjelini. Vidjeli smo da su i premijer Plenković i svi drugi zvaničnici odbili presudu. Oni se činjenici da je čovjek koji je notorni ubica, koji je pucao na ljude i na istorijske objekte, izvršio, kao, herojski čin samoubistvo. To je ludilo. Politika Zagreba vodi se na dva nivoa: stvarna politika u prizemlju, a na prvom spratu se pokazuju toalete i odlazi da se pokloni žrtvama u Ahmićima”, poručio je u razgovoru za Vijesti.ba akademik Filipović.

(Kliker.info-Vijesti)