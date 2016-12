Akademik Filipović u Pressingu : Neko u ime nas Bošnjaka pristao na podjelu zemlje

Akademik Muhamed Filipović bio je gost večerašnjeg izdanja Pressinga na N1.Prije rata u BiH pokušao da sve prođe bez vojnih sukoba pa je išao na razgovore u Beograd s pokušajem da se uspostavi bošnjačko-srpski dijalog. Zašto tada nije dogovoreno?

“Nalazili smo se u situaciji kada je počeo rat između Srba i Hrvata i postojala je opasnost da budemo uvučeni u rat. To je najviše odgovaralo Hrvatima jer bi se težište prenijelo na BiH. Tada sam zahtjevao od Izetbegovića da učinimo nešto da osiguramo da BiH ne bude uvučena u rat. Kazao sam da je glavni zadatak vodstva jedne države jeste da očuva mir i izbjegne rat, pogotovo ako on za nas ne znači ništa. Mi nikada nismo inicirali rat. On se složio s tim i pitao zašto ne pregovara sa Srbima on je kazao da oni njemu ne vjeruju i da bi bilo bolje da ja pregovaram sa Adilom Zulfikarpašićem.

Nikola Koljević, Momčilo Krajišnik i Radovan Karadžić su nam rekli da ništa ne mogu riješiti bez Miloševića i onda smo otišli kod njega. Milošević je prihvatio sve zahtjeve koje smo postavili, a to su apsolutno teritorijalno jedinstvo i integritet BiH, da BiH ne može i neće biti uvučena u rat i treće da Srbija otvori mogućnost uspostavljanja mira sa Hrvatskom.”

Zamisao je bila, kaže Filipović, da predsjednik države da bude Bošnjak, komadant armije da bude Bošnjak i da BiH bude jedinstvena armijska oblast, odnosno da svi Bosanci služe armiju i BiH i nigdje drugo.

“Taj dogovor je propao zato što je neko iz SDA telefonirao tu večer kada je Adil Zulfikarpašić s Koljevićem prema dogovoru na kojeg je pristao Alija Izetbegović, u kojem je rečeno da SDA ne prihvata nikakav dogovor sa Srbima. Ne samo taj prijedlog, već nikakav sporazum.

Alija Izetbegović meni nikada nije želio reći ko je to uradio. Najmanje deset puta sam ga pitao ko je to učinio jer smo mogli proći bez rata u kojem nikakve šanse nismo imali. Nismo imali nikoga ko će nam pomoći ni finansijski ni oružjem ni utjecajem.”

Filipović je ispričao kako mu je jedan advokat kazao da je to bilo sklapanje dogovora sa đavolom.

“Ja sam ga pitao s kim su onda to na kraju napravili sporazum. Da li je to Milošević u međuvremenu prestao biti šejtan i postao melek kada ste u Dejtonu potpisivali sporazum. Kakva je to logika i način mišljenja? Bili smo dužni da iskoristimo i najmanju šansu da izbjegnemo rat jer je naš narod bio goloruk, izložen i stradao je masovno. To je veliki zločin koji naša politika mora opravdati.”

Sve od prije 25 godina na stolu kao niz ideja i danas je aktuelan. Cjelovita BiH, velika samostalnost autonomnih oblasti ili raspad? Šta je danas najrealnija opcija?

“Pitanje je šta je najbolja opcija da BiH bude cjelovita, a da demokratija bude temeljena na građanima, a ne na nacijama. Nacije bivaju i ne bivaju, a građani i život ostaju. Svaka ozbiljna demokratska zemlja se temelji na činjenici da su građani nositelji suvereniteta.”

Filipovića smatraju rodonačelnikom bošnjačke nacije. Kritičari kažu da je bošnjaštvo bila podvala. Da je trebalo insisitirati na konceptu Bosanstva.

“Ti ljudi bi morali nešto znati da bi mogli tako nešto govoriti. Mi Bošnjaci smo originalan i stvarni narod jer smo nastali na osnovu veze između nas i naše zemlje. Naša zemlja je bila zemlja tolerancija sa slobodom vjere. Oni koji su takvu zemlju napustili iskoristili su pravo koje demokratija daje svakome.”

Da li su Bošnjaci = muslimani?

“Koliko katolika i pravoslavaca danas ima prezime Bošnjak. Daleko više nego muslimana. Bošnjaštvo je otvorena kategorija. Svako ko smatra da mu je Bosna zemlja i domovina, a da nije dijaspora kao što Milanović za Hrvate u BiH kaže da su dijaspora. Bosanac je termin koji označava teritorijalnu pripadnost. Austrija je naselila 240.000 katolika u Bosni i oni su najvjerniji Bosni.”

“Nikada nisam bio član SDA. Pomogao sam mu da osnuje SDA na njegovu molbu. On je meni došao na fakultet i zamolio me da pomognem jer sam prije toga osnovao Forum za zaštitu muslimana”, kazao je akademik Muhamed Filipović o Aliji Izetbegoviću.

Zašto je insistirao na bošnjaštvu? Zar nije bilo bolje da su muslimani graditi Bosanstvo, a ovako su otjerali sve Srbe i Hrvate koji se osjećaju kao Bosanci.

“Nigdje ih nisu otjerali. Oni jesu Hrvati i Srbi, tako su se izjasnili slobodnom voljom. To što smo mi Bošnjaci prihvatili slobodnu volju, zašto su se odvojili od jedinstvenog stabla Bošnjana? To je greška propagande iz Srbije i Hrvatske.”

Da li je bio komunista i kakav je bio njegov stav za vrijeme hapšenja Alije Izetbegovića i ostalih od strane komunista?

“Bio sam komunista i dijelim osnovnu ideju komunizma, a to je da svi ljudi budu jednaki. Da sam u vrijeme hapšenja bio od najveće pomoći i podrške Aliji Izetbegoviću i njegovoj grupi, napisao sam recenziju koja je omogućila štampanje njegove knjige. Pribavljao sam adrese članova povjerenika Amnesty Internationala za kontrolu suđenja, pa čak učestvovao u grupi koja je zahjevala njihovo puštanje.”

Zašto je napustio SDA i razišao se sa Izetbegovićem?

“Odbio sam dalje sarađivati s njim kada me obavijestio da je sklopio dogovor sa Karadžićem i Kljujićem. Kazao sam mu da je napravio katastrofalnu grešku.”

Zašto javno ne pita zašto se ne podnosi tužba za agresiju protiv Srbije, a sada ističe rok?

“Bio sam uvijek da se podnese direktna tužba protiv Srbije. Nužno je da oni koji su vodili prvu tužbu polože račun. Oni nisu položili račun za amatersko vođenje i ona je pala na jednostavan način.”

Šta će biti s nama muslimanima?

“To je pitao i moj otac. Postoje ozbiljne snage u svijetu i oko nas koji bi željele da nas eliminiraju.”

“Postali bi Palestinci. U sendviču između Srbije i Hrvatske nema prostora za razvoj zemlje koja bi bila u punom smislu samostalna, koja bi se razvijala shodno potrebama svog naroda”, rekao je u Pressingu akademik Muhamed Filipović.

Hoće li velike sile sada i vojno zaratiti nakon decenija vođenja diplomatskih i obavještanih ratova?

“Oni već vode ratove, ekonomske, diplomatske i ekonomske. U stvarni rat ne mogu i neće ući jer su sredstva, koja bi morala biti primjenjena, takve prirode da bi uništila cijeli svijet. U Hirošimi je prije 70 godina bačena bomba, a i danas novorođeni umiru od posljedica te bombe. Moguće je da se desi ograničeni nuklearni sukob gdje bi se isprobali efekti. Mislim da će prije doći do velike rekonstrukcije odnosa u svijetu, ne onu koju predlaže Timothy Less, već u načinu vođenja svjetskih pitanja. UN ne vodi ništa, on je formalna struktura. Vodi nekoliko zemalja koje imaju posebne položaje, pravo veta i odlučuju o svemu. Potrebna je radikalna reforma unutar UN-a.”

Gdje su u svemu tome male balkanske zemlje? FA iznio je prijedlog buduće organizacije našeg prostora s namjerom da se utvrdi podjela i trajni mir na način da se podijeli BiH, Makedonija, Crna Gora i Kosovo te da se osnuju Velika Srbija, Velika Hrvatska i Velika Albanija?

“Vrlo ugledni ljudi i institucije naprave velike i neugledne gluposti. Hoolbruck je bio ugleda, izražavao ideju establišmenta pa je napravio jednu glupost. Ko god misli da može biti autor novog svjetskog poretka, a ne uvažavati historiju kao autentičnog autora poretka. Historija ovog prostora se stvara 300 godina i nije normalno dovršena jer nije dozvoljeno da se Jugoslavija mirno raspala. Hitler je pravio novi poredak pa je uništio Evropu. Takve osobe očito nemaju dovoljno pameti, informacija ili znanja. Ili prave probne probleme da iskušava.”

Zašto baš sada ovakva radikalna ideja?

“Ovakve ideje se prave jer nemaju nikakve stvarne ideje. Zapadne zemlje, Amerika je vodila proces sa Engleskom, Njemačkom i Francuskom rušenja komunizma, a smatrali su da je komunizam u Jugoslaviji najlaše srušiti tako što će se Jugoslavija razrušiti. U Jugoslaviji nije bilo demokratske opozicije režimu, već nacionalistička opozicija.”

Može li se BiH podijeliti na ovaj način da se RS pripoji Srbiji, Hercegovina Hrvatskoj bez rata?

“Mislite da je ta ideja rođena u FA kancelariji? Ta ideja je rođena ovdje. Šta je značio rat kojeg smo preživili? On je značio pokušaj da se inicijalni savezi tri nacionalističke stranke koje su osvojile vlast ‘90 godina etabliraju ne kao sudionici vlasti, već kao subjekti koji će teritorijalizirati svoje pravo upravljanja, te zauzeti dijelove teoritorija koje će proglasiti za srpske, hrvatske ili muslimanske.”

Dolazi u vrijeme kada se govori da je dogovorena podjela BiH? Vjerujete li da su predstojeći razgovori o izmjeni Izbornog zakona, o novom ustavnopravnom ustrojstvu BiH put ka podjeli BiH ili ima još nade da se očuva kao cjelovita i suverena?

“Neprestano traže put da izvrše prvobitni naum, da svako uzme svoj dio. Jedan čovjek mi je kazao da ovo ovako ne može opstati već da svako uzme svoj dio. Pitao sam ga koji je to njegov dio i odakle mu pravo da odlučuje o sudbini zemlje i ljudi bez ljudi. Ne može se osvajanjem vlasti uzeti sebi pravo da je postao vlasnik teritorije. Ne razumije historijski odnos vlasti i toka historije, razliku između teritorije i vlasti.”

Da li su toga svjesni politički lideri?

“Oni ničega nisu svjesni. Oni su samo svjesni da imaju momentalno vlast i nastoje održati situaciju da i dalje budu na vlasti.”

Da li su spremni prodati državu za komadić vlasti?

“Nisu spremni prodati državu već biti prinuđeni. U tome je lukavstvo politike pa kažu “bio sam prinuđen da potpišem ili bio sam prinuđen da napravim ustupak…” iako niko nije mogao biti prinuđen. Nama niko nije mogao negirati činjenicu da smo priznata država, da smo primljeni u UN, da su nas sve svjetske države priznale sa ustavnim poretkom kakav smo imali.”

Gosti Pressinga su navodili da je dogovorena podjela, ali je problem kako prezentirati narodu, a da naročit problem ima Bakir Izetbegović pri prezentaciji te podjele?

“Mora se znati da je neko u ime nas, u ime Bošnjaka, pristao na podjelu zemlje. Taj neko je onaj ko je tada vodio poslove, zna se ko je bio. Neću da ga imenujem jer se kod nas diskriminira i smatra zločinom ako se imenuje autor nekog čina ili događaja od kojeg svi trpimo. Niko ne želi preuzeti odgovornost. Nije bilo nikakvog načina da se nama nametne bilo kakva podjela, osim da mi sami pristanemo na to. Međunarodna zajednica te Engleska Njemačka i Francuska nisu imale pravo da mjenjaju ustavni sistem na sastancima u Ženevi. Jedino smo mi mogli odustati od principa jedinstva države, odnosno političkog jedinstva. Bio je veliki broj Srba i Hrvata koji su podržavali BiH kao državu jer bi to zaključilo stvari i normalizovalo ih te onemogućilo ulaske u nove avanture. Ne gori svima vatra u glavi.”

Akademik Muhamed Filipović gostujući u Pressingu na N1 govorio je i o porijeklu pojedinih politčara u BiH u svjetlu nedavne izjave Milorada Dodika da je Bakir Izetbegović Srbin!?

Bio inicijator bošnjačko-srpskog dijaloga. Podržavate li ideju premijera Srbije, Aleksandra Vučića, za bošnjačko-srpski dijalog i je li kasno za to?

“Nikada nije kasno za dijalog. Vučića ne smatram dovoljno kompetentnim da bude inicijator dijaloga jer se suviše kasno sjetio da treba razgovarati. Svoje pismo sam uputio preko jednog drugog srpskog političara, porijeklom iz BiH, koji je izrazio želju, a prvo priznao genocid. Riječ je o Vuku Draškoviću.”

Šta bi se postiglo dijalogom, šta bi se riješilo?

“Postiglo bi se da priznamo jedni druge konačno. Priznajemo sebe lažno, a to znači politički. Politika u sebi sadrži 80 posto laži i obmane. Ja kažem da oni nas moraju prihvatiti onako kako mi sebe smatramo, vidimo i vodimo kroz historiju. Isto tako da i mi njih priznamo. To je uvjet za otvaranje dijaloga i gdje bi vidjeli koji su interesi, šta je zajedničko, a šta suprotno. S Hrvatima nikada nismo imali veze i toliko zajedničkog kao sa Srbima. S Hrvatima trebamo razgovarati, ali prvo trebamo rješiti stvari i konflikte koje smo imali sa Srbima.”

Milorad Dodik je zaprijetio da će sve biti blokirano, ako se ne usvoji zahtjev o Ustavnom sudu BiH?

“Zar sve već nije blokirano? Ne treba ozbiljno uzimati izjave političara. Koliko je do sada puta Čović izjavio da sve funkcioniše, a koliko je Dodik puta kazao da on neće dozvoliti nešto, koliko puta je Izetbegović izjavio nešto slično!?”

Dodik je nedavno uputio uvredljivu izjavu na račun Bakira Izetbegovića. Izetbegović je onda kazao da se Dodik ne treba vraćati previše unazad, jer bi se sve moglo vratiti na nivo Republike BiH. Zatim je Dodik izjavio da će Bakir ako se bude previše vraćao u prošlost vidjeti da je on zapravo Srbin. Šta je stalno nametanje prošlosti?

“To je politički lopovluk, a ne nametanje prošlosti. Ono što je Dodik kazao Bakiru Izetbegoviću je politički lopovluk. Izetbegovićevi preci su živjeli u Srbiji. Jedan od najpoznatijih ljudi u Smederevskom sandžaku je bio Alaj beg, jedan Jahić o kome se pjeva pjesma ‘Igrale se delije nasred zemlje Srbije…’. Da je Dodik imalo pametan to nikada ne bi spomenuo, jer su to Bošnjaci koji su stoljećima živjeli na teritoriji Srbije. Na njima je izvršeno nasilje.”

Dodik je napravio kolosalnu glupost, a Bakir Izetbegović pametnu stvar jer se nije upuštao u to, kazao je Filipović, a zatim iznio interesantne činjenice.

“Odakle je Dodik? Da nije možda nastao u Laktašima? Odakle je Radoslav Dodik – iz Ljubuškog. Pogledajte ih, kao dva brata rođena. To su iz istog bratstva. Jedni su bili pod Mlecima i primili katoličanstvo, a drugi ostali u Bosni jer u Bosni niko nikoga nije prisiljavao da mijenja vjeru. Da ti ljudi išta znaju ili da ima ljudi koji bi ih naučili, ali takvi koji znaju podbadaju njih da prave gafove. Dodik je napravio kolosalnu glupost, a Bakir Izetbegović pametnu stvar jer se nije upuštao u to.”

Kolinda Grabar Kitarović nastala BiH najveću sigurnosnu prijetnju po Hrvatsku, zatim da je ovdašnji islam postao opasan. Filipovića su zbog reakcije optužili za neprijatelja zbog stavova.

“Kolinda Grabar Kitarović je napravila niz katastrofalnih grešaka. Protiv susjedne zemlje je govorila u trećoj zemlji što je nedopušteno sa stanovništva diplomatije. Ona nema nikakvog argumenta da tvrdi ono što je tvrdila, jer daleko duže i dublje u historiji postoji terorizam u Hrvatskoj od terorizma kojeg su vršili radikali Frankovci, kasnije ustaše za vrijeme stare Jugoslavije pa do užasnih zločina za vrijeme rata i upadanja u zemlju, pa zločina u vrijeme rata u BiH.”

(Kliker.info-N1)