Akademik Filipović o politici SDA : ” Ne može se voditi bosanska politika ako se ide samo u džamije i džemate ”

“Recite vi meni: Ima li SDA, kao vodeća stranka, koncept Bosne? Ona krije stvarni koncept. Zadovoljila bi se da ima svoj dio”, kazao je u emisiji Pressing TV N1 akademik i filozof Muhamed Filipović.

Filipović je istakao da smatra da će se svjetske sile opet pokušati “namiriti na BiH”.

“Oni će se opet htjeti namiriti na BiH, ali će to zavisiti od nas. Ako se budemo dovoljno snažno suprostavili. Ako ne mislite na cijelu BiH, onda nam ne trebate, to trebamo reći našim političarima. Ako Čović može koristiti položaj Predsjedavajućeg da hoda po svijetu i lobira za jedan separatistiki projekt, ako se Ivanić može praviti filozof, a ovaj naš da ne vidi ništa i samo gleda da li će u ponašanju partnera naći motiv da narodu kaže da ih svi mrze, a on ih štiti. Danas nema bošnjačke politike. Liči mi na izgubljenost, konfuziju, nedostatak ideje i koncepta”, poručio je Filipović.

“Recite vi meni: Ima li SDA, kao vodeća stranka, koncept Bosne? Ona krije stvarni koncept. Zadovoljila bi se da ima svoj dio. Imam mnogo argumenata za to. Zašto ne djeluje na teritoriji cijele BiH. Ja da sam član Predsjedništva, uzeo bih svoje ljude i otišao u Prijedor, Banjaluku, Zvornik i sazvao ljude i razgovarao s njima. Ne može se voditi bosanska politika ako se ide samo u džamije i džemate”, dodao je akademik Filipović.

