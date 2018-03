Akademik Filipović : Kao da je BiH nešto učinila Srbima ili Hrvatima, pa sad njihove matične države treba da kontrolišu to da li su oni u dobrom ili lošem stanju !

“Ti sastanci proizilaze iz dejtonskog stava koji je dao pravo Srbiji i Hrvatskoj da kontrolišu stanje srpskog i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kao da je Bosna i Hercegovina nešto učinila Srbima ili Hrvatima, pa sad njihove matične države treba da kontrolišu to da li su oni u dobrom ili lošem stanju, a tim se zapravo falsificira istina prošloga rata. I Srbija i Hrvatska su napale Bosnu i Hercegovinu a to jasno proizilazi iz presuda međunarodnih sudova koji su utvrdili da su Hrvati počinili Udruženi zločinački poduhvat a Srbi počinili genocid u Bosni i Hercegovini”, rekao je Filipović za Vijesti.ba.

– Trebalo bi obrnuto da se radi, da mi imamo pravo da kontrolišemo da li je svaki Bošnjak siguran u Srbiji i Hrvatskoj zbog toga što su oni počinili pomenute zločine. Prema tome radi se o apsurdu Dejtonskog sporazuma, rekao je Filipović.

Iako iz Srbije i Hrvatske stalno ponavljaju da poštuju suverenitet Bosne i Hercegovine upravo potreba da se to nešto posebno naglašava, bez da se to podrazumijeva, ne otkriva to da se u suštini suverenitet BiH zapravo ne poštuje. Filipović smatra da Hrvatska i Srbija putem izbornog zakona, i nametanja komunističkog principa konstitutivnosti naroda, nastoje da i dalje nastave vršiti kontrolu nad Bosnom i Hercegovinom, te da je verbalno izražavanje poštivanja suvereniteta Bosne i Hercegovine od strane Srbije i Hrvatske upravo, politički nekorektno.

Filipović je komentarišući diskusiju po pitanju granice između Bosne i Hercegovine, kazao da Izetbegović ne bi uopće trebao da se upušta u rasprave te vrste na način da se to pitanje svodi na odnos između Bošnjaka u Srba. Radi se, smatra Filipović, o interesu države kao cjeline a očito je da Srbije želi zavladati cjelokupnim hidropotencijalom rijeke Drine.

(Kliker.info-Vijjesti)