Ferid Muhić u Pressingu : Bošnjačka “fildžan država” je moguća

Akademik Ferid Muhić, rođeni Bosanac već godinama živi i radi u Makedoniji. Nezavisni je poslanik u Sobranju – Skupštini Makedonije i profesor filozofije na Univerzitetu Kiril i Metodij u Skoplju, a večeras je u Pressingu govorio o aktuelnim političkim pitanjima u regiji.

Muhić je u Pressingu komentarisao i političku krizu u BiH koja je nastala nakon podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid.

“Pretpostavljam da ta kriza nije opravdana, sve je podignuto na nivo političkog događaja. Kakva god presuda bila, BiH će nažalost ostati takva kakva jeste. Potpuno onemogućena da živi normalnim životom. Dejton jeste završio oružani sukob, ali nisu stvorili uslove za miran život. Naprotiv, onemogućava mnogo šta da se dovede na normalan nivo života. BiH je samo jedna floskula, sastavljena od nečega što se zove FBiH i RS. Njezin stvarni identitet je potpuno fantomski“, smatra Muhić.

Pitanje u vezi sa “trećim entitetom” nije ništa novo, kazao je Muhić.

“Zahtjev za trećim entitetom nije ništa novo, to je bilo već ‘93.-‘94. i taj problem “Herceg-Bosne”. BiH je u situaciji takvoj da je susjedi žele prisvojiti sebi. Herceg-Bosna bi pripala Hrvatskoj, RS i 49 posto teritorije bi pripalo Srbiji. Pitanje “fildžan države” koja bi pripala Bošnjacima treba ispitati. Crna Gora ima 600.000 stanovnika, ovaj dio bi imao možda dva miliona. Tehnički nije isključeno da sve tri novostvorene države funkcionišu samostalno, moguće je“, kazao je akademik Ferid Muhić u Pressingu.

Dodao je da ovaj model može opstati samo kada ne bi postojale unutrašnje tenzije, a da je najbolja varijanta za BiH da se vrati na status Republike.

“Sve bi to moglo funkcionisati kada ne bi postojale unutrašnje tenzije. To bi bio model života koji bi riješio model sukoba. Insistiranje da BiH mora biti integralna traje 20 godina, ali Bosna nije integralna. Ona realno ne funkcioniše, osam poslanika mogu blokirati cijelu državu. BiH je 20 godina praktično podijeljena, i teritorijalno i politički. U tom smislu, ti procesi neće prestati. Želje, nastojanja da se BiH podijeli do kraja s tim što bi ovaj dio gdje su većinski Bošnjaci povezani, bio bi problem “šta s njim”. Najbolja varijanta bi bila da se BiH vrati na status Republike BiH“.

Muhić je još kazao da je besmisleno govoriti o “radikalizaciji Bošnjaka”:

“Dio plana jeste da se dio Bosne odvoji i preformuliše u treći entitet. Govoriti o radikalizaciji Bošnjaka je besmisleno. Bošnjaci su daleko od toga da budu radikalni, oni su više popustljivi. Bošnjaci konstantno popuštaju. To su okolnosti koji stvaraju jednu novu generaciju. Ne vjerujem u političku iskrenost iz političkih centara iz susjedstva prema Bošnjacima“.

(Kliker.info-N1)