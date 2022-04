Akademik Esad Duraković : Gospodine Schmidt, Vi ste aktivni pomagač u razvaljivanju naše napaćene zemlje!

Akademik Esad Duraković u autorskom tekstu uobličenom kao pismo Christianu Shmidtu, visokom predstavniku u BiH upozorava na saučesnički odnos.

“Pismo kojim Vam se obraćam predstavlja mišljenje i osjećanje – predstavlja stav – veoma velikog broja građana u BiH: svih njenih patriota kojih ima veliki broj i zahvaljujući kojima ova zemlja još uvijek opstaje, uprkos činjenici da je izložena agresiji svojih susjeda i saučesničkom ponašanju međunarodne zajednice već tridesetak godina.

Da, ovdje je riječ o saučesničkom ponašanju!

Organi Republike Srpske već duže vrijeme donose antidejtonske odluke (sada i zakone) kojima se daytonska BiH urušava, dekonstruira. Najviši državni organi BiH su već dugo paralizirani odlukom političkih subjekata iz RS i td. Sasvim nedavno donesen je i zakon u RS o tome da se DRŽAVI BiH oduzima tlo pod nogama, jer – nema države ako joj neko zakonski oduzme zemlju.

I šta Vi činite?!

Vi, čija misija je da štitite Daytonski sporazum, suverenitet i integritet države BiH!? Vi koji ste vrhovni autoritet u zaštiti države koju na Vaše oči tako drsko razvaljuju! Vi, čija je dužnost,

čija misija je da štitite tekovine Daytonskog sporazuma!

Vi na sve te, po državnost BiH fatalne, poteze i odluke RS verbalizirate, izražavate zabrinutost i sl. umjesto da posegnete za instrumentima koje imate – da pravno valjanim „potezima“ Visokog Predstavnika poništavate te odluke, Vi ili šutite ili progovorite – ako već progovorite – na takav način da je svakome jasno kako zapravo ohrabrujete secesionističke poteze RS.

Jer, šta znači u konsekventnom i logičnom promišljanju kada ponovite više puta, recimo, da imate bonske ovlasti koje su vam na raspolaganju, ali za njima ne posežete ni u trenucima koji su najdramatičniji za državnost BiH? To znači ohrabrenje secesionistima! I to znači, također, da ste saučesnik u njihovoj raboti.

I ne samo to. Budući da ste vrhovni autoritet u BiH a da prelazite preko svih opakih antidržavnih ODLUKA iz RS, povremeno samo verbalizirajući, to znači – de facto – da ste Vi, gospodine Schmidt, uz Dodika i njegove secesioniste, aktivni pomagač u razvaljivanju naše napaćene zemlje. Nadalje, to znači istovremeno da se ponašate krajnje neprofesionalno jer potpuno, suštinski, iznevjeravate misiju u kojoj ste u BiH. Želimo da znate da mi nismo ni glupi ni slijepi, da smo – mi patriote – ogorčeni vašom neprofesionalnošću, Vašim saučesničkim ponašanjem u rušenju BiH jer – ponovimo – ne izvršavajući svoju obavezu da zaštitite državnost BiH, proizlazi da Vi djelujete kao saučesnik.

Mi smo zaprepašteni saznanjem da iz jedne tako velike zemlje, dostojne poštovanja, može doći u BiH osoba koja je toliko neprofesionalna i politički nekorektna. Možda je zadnji čas da odlučno i pravno efektno istupite jer biste time spasili ne samo BiH, nego i vlastiti autoritet i autoritet međunarodne zajednice koju ovdje predstavljate.

(NAP)