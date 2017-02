Akademik Esad Duraković : Vučić je majstor, uporno izigrava mirotvorca a onda nahuška političare u BiH da oni kidišu na institucije BiH

Čovjek koji predsjedava Predsjedništvom svih ovih dana zapravo radi na vrlo vješt način u interesu druge države koja je u sporu sa BiH a to je najviši mogući akt iznevjeravanja institucija, kazao je akademik Esad Duraković u programu TV 1 za Mladena Ivanića.

– Bakir Izetbegović jednostavno nije imao izbora. Mnogi ljudi danas prigovaraju da se politizira zahtjev za reviziju ali isti koji upućuju prigovor padaju u jednu logičku grešku jer kažu da to nije trebalo podnijeti zbog političkih razloga. Dakle nije bilo izbora, riječ je o jednoj odluci koja se tiče historije i budućnosti – Duraković.

Duraković je osvrnuo i na gostovanje Ivanića te je kazao da on cijelo vrijeme govori o tome da su u postupku zahtjeva za revizijom presude zaobiđene institucije da se vaninstitucionalno djeluje.

– Želim ovdje ukazati na jednu flagrantnu zamjenu teza. O čemu se radi? Gospodin Ivanić je ne tako davno, prije mjesec dana, 9. januara, prekršio Ustav jer je postrojio vojsku, i to vojnike koji su iz RS-a, pa je i po tome ona pocijepana – dakle nije poštovao najvišu instituciju BiH a to je Ustavni sud.

TV1: Ivanić kaže da je to sve urađeno po zakonu.

DURAKOVIĆ: Vidjet ćemo, ali referendum je protivustavni a on je došao da obilježi praznik koji je protivustavan. To je čovjek koji zamjenjuje teze kada su u pitanju antiustavna djelovanja. Čovjek koji predsjedava Predsjedništvom svih ovih dana zapravo radi na vrlo vješt način u interesu druge države koja je u sporu sa BiH a to je najviši mogući akt iznevjeravanja institucija. U osnovi radi za interes druge države a prima plaću od ove.

TV1: U kojoj će mjeri podizanje zahtjeva za reviziju presude poremetiti odnose između dvije zemlje?

DURAKOVIĆ: Oni su već poremećeni, ali poremetit će se još, do koje mjere to ne znam, ali u analizi ovih situacija treba imati jednu fundamentalnu stvar u vidu. Aktuelno političko vođstvo i RS-a i Srbije nije se odreklo ratnih ciljeva u pogledu BiH. Prema tome šta god da se ovdje učini oni će tražiti drugi izgovor da jurišaju na same temelje BiH. Vidjeli smo šta je Vučić rekao. Da je on mirotovorac. Gledajte, 9.januara Dodik je jasno govorio kako je on protiv zemlje kako voli Srbiju. Nakon njega govori predsjednik Srbije Nikolić i koristi jednu vrlo otrovnu rečenicu – ne kao Dodik nego kao zmija uz drvo kao jedan vrlo perfidan politički gmizavac koji će raditi na rasturanju BiH. Tu Srbiju nažalost vode Nikolić koji je ratovao u BiH, Vučić, Dačić itd.

Nama je jako važno i Bošnjacima i Srbima da imamo dobre međudržavne odnose i to nije fraza, ali mislim da to nije moguće sa političarima koji su sada na političkoj sceni jer su oni živi akteri zločina koji su se ovdje događali. Ta generacija treba da izumre pa da možemo krenuti otpočetka.

TV1: Vučić želi da vidi Srbiju kao zemlju koja je garant mira. Zašto onda se ne suoči sa revizijom i da se staviti tačka na to?

DURAKOVIĆ: Vjerovatno se plaše presude. Više puta sam govorio, ne želeći da mu komplimentiram da je Vučić vrhunski političar. On zna kako se treba u politici ponašati. Jedino pravo riješenje za budućnost jeste da i on i drugi kažu: Jeste bio je genocid, a Sud je već donio presudu. Priznajemo to, bio je genocid, učinili smo to, strašnu stvar, nećemo više, molimo vas da nam oprostite i da graditi budućnost. Onda su stečeni uslovi.

TV1: Zašto to ne uradi?

DURAKOVIĆ: Zato što još uvijek nisu odustali od ratnih ciljeva.

TV1: Političari iz RS-a bili su žešći u reakcijama nego političari iz Beograda.

DURAKOVIĆ: U tome je Vučićeva mudrost. On je koliko ja vidim najmoćniji Srbin na svijetu. Uporno izigrava mirotvorca a onda nahuška političare u BiH da oni kidišu na institucije BiH a on će biti mirotvorac. To je veliki majstorluk.

TV1: Zašto se političari iz RS-a ne suoče sa stvarima koje su se događale u ratu, sa genocidom u Srebrenici, zašto oni ne poštuju odluke Suda ?

DURAKOVIĆ: Imamo posla sa ljudima – dakle govorim o establištementu i nikada ne poistovjećujem narod – koji očigledno nemaju nikakvih moralnih obzira. Maloprije sam pomenuo Ivanića koji prima plaću od ove države a radi u interesu druge, to je radio i Radmanović, radi i predsjednik RS-a itd. Ljudi kojima nikakvi argumenti ne dopiru do savjesti. Poznato je da je Sud donio presudu da je RS zapravo genocidna tvorevina jer je u Srebrenici izvršen genocid i rečeno je u toj presudi da su glavne institucije, dakle vojska i policija izvršile genocid. To je genocidna tvorevina i oni nisu u stanju da to priznaju nego žele da nas mrcvare sve dok se ne ostvari njihov konačni cilj a to je otcjepljenje.

TV1: Kako komentirate stav lidera HDZ-a BiH. Kritičari mu spočitavaju da je zaboravio hrvatske žrtve, samim činom da nije podržao podnošenje zahtjeva za revizijom?

DURAKOVIĆ: Gospodin Čović je posebna priča, on djeluje suptilnije ali je očigledno u političkom dogovoru sa Dodikom. Oni su veliki saveznici na projektu konačnog razbijanja BiH. Od Čovića me ništa ne iznenađuje. On je maločas izjavio da je revizija stvar jednog naroda. Pa genocid je izvršen nad Bošnjacima, ali ono što mene ohrabruje je disonantan ton Katoličke crkve jer ona brine o prostoru na kojem su živjeli Hrvati a ne o politici. Prvi čovjek HDZ 1990 je drugačije govorio nego Čović. Tu se javlja kritika i mislim da je potpuno upravu.

TV1: Je li Izetbegović u ovom slučaju pokazao, mudru i dobru politiku?

DURAKOVIĆ: Nisam advokat nijedne političke partije, nijednog lidera. Bakir Izetbegović jednostavno nije imao izbora. Mnogi ljudi danas prigovaraju da se politizira zahtjev za reviziju ali isti koji upućuju prigovor padaju u jednu logičku grešku jer kažu da to nije trebalo podnijeti zbog političkih razloga. Dakle nije bilo izbora, riječ je o jednoj odluci koja se tiče historije i budućnosti. Prije svega to je jedno moralno pitanje jer koji čovjek ima pravo – dobro u Srebrenici je masakrirano desetak hiljada ljudi, to nije bitno i to treba zaboraviti pa da gradimo dobre odnose na Ivanićem i Dodik. Na to niko nema pravo, bez obzira na krajnji ishod zahtjeva za reviziju koji je upitan, ali to je druga priča.

TV1: Zašto je upitna?

DURAKOVIĆ: Zato što je taj sud po velikim uticajem politike. Evropi je koliko ja znam Srbija najvažnija regionalna zemlja. Znamo da su vrlo važni dijelovi dokumenata zatamnjivani što je po meni pravosudno krivotvorenje dokaznog materijala, prema tome moguće je da oni drugačije odluče ali to ne znači da se nije trebalo reagirati na ovaj način.

TV1: Izetbegović je kritiziran zbog savjetovanja u Vijećnici. Kritičarima je to poslužilo da kažu da zahtjev nije u ime BiH, nego da neka neformalna grupa građana nešto odlučuje. Kako to vidite?

DURAKOVIĆ: Iskren da budem mislim da je to bio pogrešan korak. Ja sam bio pozvan tamo, ali nisam otišao jer mislim da je to urađeno vrlo nespretno. Legitimno je pravo svakoga da se savjetuje ali je to trebalo obaviti mimo kamera jer upravo sada argument imaju ovi koji to sada kritiku. Uprkos toj grešci to ne utiče na konačnu odluku.

TV1: Da li je javnost morala imati saznanja i da li je trebalo biti prezentirano sa čime nastupa bh. tim jer i to otvara prostor za razne špekulacije ?

DURAKOVIĆ: O tome će odlučiti Sud, da li gospodin Softić ima mandat, da li je dokumentacija validna. Iako nisam pravnik kazat ću da nije realno očekivati da javnost upoznata sa dokazima i argumentacijom jer se radi o velikom dvoboju među državama i ne možete u javnosti otkrivati dokaze jer će to druga strana da iskoristi, i mislim da je to normalna stvar u pravu.

TV1: Kako će se pozitivna ili negativna odluka Suda reflektirati na društvo?

DURAKOVIĆ: Mislim da će ova buka iz RS-a vremenom splasnuti. Imali smo dramatične najave kada je bio popis, ako ne pristanemo na neke brojeve, mislim da će to splasnuti. Međutim ako bude negativna odluka Suda, ako ne prihvati zahtjev ili negativno presudi, to će iskoristiti neke partije i udariti na Bakira i SDA i reći evo šta si uradio, narušio si odnose u BiH a nisi postigao rezultat. To je moguć scenario i onda će to druge opozicijske partije kapitalizirati. Takva pretpostavka ne daje nam zapravo da ne pokušamo učiniti sve što nam dopušta pravna procedura u ovom slučaju.

TV1: Kako se ponaša Međunarodna zajednica?

DURAKOVIĆ: Jučer je ruski ambasador sazvao sjednicu PIC-a i to vrlo jasno svjedoči da oni ovdje imaju uticaj. Međunarodna zajednica se ne ponaša korektno. Morali bi dati podršku ovom zahtjevu za revizijom. Šokantno je za mene bilo kada je gospodin Moore kazao da treba tražiti pravdu ali nije dobro podnositi zahtjev. To je nelogično i to su apsurdi Međunarodne zajednice.

TV1: Imamo krizu u Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu i BiH. Kome su u interesu stalni sukobi?

DURAKOVIĆ: To su neka tektonska pomjeranja koja indiciraju da ovdje još nisu definitivno povučene granice. Mislim da na to računa i aktualno srbijansko rukovodstvo a vjerovatno i neki u BiH. Crna Gora je koliko ja vidim u ozbiljnoj situaciji, što znači da EU koja je birokratizirana nije djelovala kada je mogla djelovati a sad kad je ojačao ruski uticaj javljaju se problemi. Hitno bi prije ulaska u EU trebalo ući u NATO i onda stvari riješavati u hodu.

