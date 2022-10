Akademik Esad Duraković tvrdi : Ide se u pravcu podjele BiH između velikih susjeda! (Video)

Bh. akademik Esad Duraković gostovao je u Centralnom dnevniku na Face TV! Tema razgovora, između ostalog, bile su odluke visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, ali i zaglušujuća šutnja bh. intelektualaca i akademske zajednice kada se radi o presudnim potezima međunarodne zajednice.

“Nervirala me je šutnja u vezi sa Schmidtovom odlukom! Naši intelektualci i akademska zajednica uglavnom šute kada se radi o biti ili ne biti! Od početka Schmidtove misije nemam povjerenje u njega! Jako bih volio da se prevarim! On je u BiH došao preko Dubrovnika! Uvijek treba imati u vidu da je on laureat HDZ-a! Schmidt je na neki način kupljen!”, smatra akademik Duraković te dodaje:

To je sukob interesa! Nije dobro da takav čovjek dolazi u BiH u ovako važnom trenutku! Schmidt povlači potpuno pogrešne poteze!

Kaže i da se “naljutio kada je Schmidt suspendovao Zakon o imovini RS-a” te pojašnjava:

“Suspendovanje znači priznavanje! Nije smio to da uradi, morao je da ukine taj Zakon!”

Govoreći o nametnutim izmjenama Izbornog zakona koje prethodnih dana podižu najviše prašine, ali samo jednog dijela političke javnosti u BiH, dok drugi dio zadovoljno trlja ruke, gost CD-a ističe:

“Schmidt je nametanjem Izbornog zakona ankerisao, betonirao, cementirao etničke podjele u BiH i time detonirao konfliktnu situaciju u BiH! Osigurao je konfliktnu budućnost u BiH! Otvorio je mogućnost za novi rat! Schmidt nam je uništio ideal građanske države! Schmidt se predstavlja kao hladan i racionalan Njemac – nije ni hladan ni racionalan! On je pristrasan čovjek koji je sklon incidentnim istupima!”

Naglašavajući da “Srbija i Hrvatska nisu odustale od BiH kao svoga plijena”, akademik Duraković zaključuje:

“Schmidt idući na noge Vučiću i Plenkoviću podstiče njihovu daljnu agresijsku politiku prema BiH! Njemu je cilj da se do kraja dovede plan međunarodne zajednice o podjeli BiH i da ostane neka “muslimanija”! Ide se u pravcu podjele BiH između velikih susjeda! Amerika je kreirala Dejton gdje je dala RS na masovnim grobnicama!”

(Kliker.info- SB)