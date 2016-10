Akademik Esad Duraković : Trećeg entiteta nema bez glasova Bošnjaka, ali je Čovićeva ideja našla sagovornika kod Bošnjaka (Video)

Po nekom tajmningu hrvatska strana intezivira te aktivnosti kako bi se to ostvarilo, pri čemu EU ne reagira na pravi način. Najviše brine što ima puno indicija da je Čovićeva politika našla sagovornika za realizaciju te ideje, istakao je za TV1, akademik Esad Duraković.

TV1: Ko je odgovoran, ko je krivac zato što Bošnjak nije načelnik općine Srebrenica, ko treba dati ostavku?

DURAKOVIĆ: Detalje u vezi sa izborima ne znam, upućen sam o tome preko medija ali nema nikakve sumnje da su Srbi pa i Srbijanci bili maksimalno angažirani a na drugoj strani bošnjačke političke partije nisu na adekvatan način reagirale na to, niti su imale svijest o važnosti Srebrenica koja je važnija ne od deset nego puno više općina u BiH. Ne vjerujem da će biti ponovljeni izbori ali Srebrenica je jedan dramatičan gubitak i u stvarnom i u simboličnom smislu. Apsolutno je neshvatljivo da tim mjestom rukovodi čovjek koji negira genocid. Međunarodna zajednica nije smjela dopustiti da Srebrenica uopće administracijski pripadne RS-u, a s druge strane bošnjačke političke partije su odgovorne i moraju da kažu zašto se nisu dobro organizirali da ne dopuste Šešeljevom simpatizeru da rukovodi Srebrenicom. To je tragičan gubitak za svijet i etiku općenito.

TV1: Lider HDZ-a je nedavno u Stocu rekao da je to hrvatski prostor. Je li Vas iznenadila izjava od čovjeka koji je evropski orijentiran i koji najviše govori o EU putu BiH?

DURAKOVIĆ: Navikao sam da Čović djeluje mimikrijski, da jedno govori a drugo radi i to mi je jasno, ali nije jasno bošnjačkim partijama koje su jako servilne prema njemu. Ta izjava je ovjera sa vrlo visoke političke pozicije, etničkog čišćenja jer je to postao hrvatski prostor zahvaljući progonima. To je gotovo neprijateljski prema BiH i u dramatičnoj koliziji sa onim što on govori o EU putu. Istvoremeno kada je Čović verificirao to etničko čišćenje imamo jedan diplomatski upad ravan hajdučiji, dva vrlo važna funkcionera Hrvatske, Petrova i Kovača. To je u međunarodnoj diplomatiji ravno hajdučkom upadu u jednu suverenu državu a uklapa se sa Čovićevom izjavom. Istovremeno se najavljuje da će se krenuti u preustroj FBIH, stvaranje megakantona, izmjenje Izbornog zakona a sve to vodi stvaranju trećeg entiteta ili ostvarenju ciljeva agresije na BiH. Treće što je važno, hrvatska predsjednica je sinoć govorila da će nova Vlada voditi mnogo više računa o političkoj situaciji u BiH. Ako povežemo sve to, znači da po nekom tajmningu hrvatska strana intezivira te aktivnosti kako bi se to ostvarilo, pri čemu EU ne reagira na pravi način. To je istom onom kontekstu po kojem je Tuđman izvršio agresiju na BiH i to nisu prijateljske izjave.

TV1: Slažete li se da je bez saglasnosti Bošnjaka treći entitet nemoguć?

DURAKOVIĆ: Da, ali mene najviše brine što ima puno indicija da je Čovićeva politika našla sagovornika za realizaciju te ideje.

TV1: Da li Vas je iznenadilo što Stolac i Srebrenicu nije posjetio Bakir Izetbegović ili možda nije ni trebao?

DURAKOVIĆ: Trebao je i prije i poslije. Dažaferović je posjetio Stoac i reagirao, međutim pošto se radi o ozbiljnoj situaciji Stolac je trebao posjetiti Izetbegović, Srebrenicu također i to je po mom mišljenju manjak osjeća za brigu o državi.

TV1: Kako objašanjavate da bošnjačka politika nema adekvatan odgovor na politiku Milorada Dodika?

DURAKOVIĆ: Suština je u tome što su sve vodeće političke partije u BiH zainteresirane prije svega za svoje feude i jedni drugima se puno ne petljaju. Kada je Haris Silajdžić bio aktivan je on je znao Dodiku parirati vrlo žestoko ali su ga Bošnjaci optuživali da provocira Dodika. Dodik je čovjek koji vrlo vješto koristi međunarodne konstelacije ali on je ipak sitni igrač koji ne bi mogao da radi to što radi bez podrške nekih članica PIC-a ali ostaje činjenica da bošnjačka politika ne reagira na pravi način. Njima to dobro dolazi jer svaki ima svoju interesnu zonu to je jedan razlog. Naravno nedostaje i vizija bošnjačke politika koja bi morala znati da Bošnjacima nema opstanka bez BiH.

TV1: Evropa je puno puta bila licemjerna prema BiH. Da li zaista vjerujete da će BiH postati članica EU?

DURAKOVIĆ: Lobiranje Hrvatske i petljanje u unutrašnje stvari BiH jako dobro govori koliko je i Evropa licemjerna. Njeno sveto slovo je suverenitet svake zemlje a pri tome predsjednica jedne njene članice kod nje javno lobira i mješa se u poslove druge države. Da je Evropa ono što ona misli o sebi žestoko bi reagirala u ovome slučaju. Pitanje je hoćemo li mi uopće ući u EU jer ne vjerujem da će opstati EU.

TV1: Za Evropu ste rekli da je aktivna u razaranju islamskog svijeta. Može li to za budućnost BiH biti problem?

DURAKOVIĆ: To je bio problem i on traje. Evropa je bila kao takva islamofobična. Da je neko drugi 1992.godine napadnut umjesto Bošnjaka njena reakcija bi bila odlučnija ali i nakon rata. Pustili su nas da se mrcvarimo, pustili su nama vehabije, selefije i tako dalje da bi imali taj argument.

TV1: Koga se trebamo više plašiti Evrope ili Arapa koji kupuju zemlju u BiH?

DURAKOVIĆ: I jednih i drugih. Mislim da je taj masovni dolazak Arapa dio projekta o kojem ne bih puno govorio jer će ispasti da vodim neku vrstu kampanje. Prije dvije godine sam ukazivao na taj problem. Mogu kratko reći da je to rasprodaja budućnosti BiH, vrlo opasan projekt čije posljedice naši ljudi još uvijek ne vide. Kada se uhvatimo za glavu biće kasno i bojim se da je već otišlo predaleko.

TV1: Ima li naša politika neku strategiju kada je riječ o nauci i obrazovanju?

DURAKOVIĆ: Kao čovjek sa univerziteta mogu reći da nemaju strategiju a država ili društvo koje to nemaju, zapravo imaju jako sumnjivu perspektivu. Državana akademija je na grbači Kantona jako dugo a simbolički ona bi trebala da bude pod ingerencijama države jer to je krovna institucija. Pitanje je dana kada će se ugasitit. Univerzitet će u dogledno vrijeme kolabirati zato što nije dopušteno da se zapošljvaju asistenti i on naglo stari i za nekoliko godina će se urušiti jer nema kontinuirane obnove kadra a niko o tome ne vodi računa.

(Kliker.info-Vijesti.ba)