Akademik Esad Duraković : Ovo je možda i najvažnija činjenica u odnosu Izraela i Palestine !

Akademik Esad Duraković je u razgovoru za N1 komentarisao trenutnu situaciju između Izraela i Palestine u jeku nastavka napada. Kako je poručio, Netanyahu je, političkim žargonom rečeno – jastreb i nazvao ga liderom ekstremizma i cionizma.

Duraković je kazao da suosjeća sa narodom Palestine jer pamti šta se događalo u Sarajevu.

“Dobro pamtim kataklizmu u Sarajevu i jako saosjećam sa Palestincima koji preživljavaju granatiranje. Činjenica da sam ja prije tri godine objavio tekst koji kao da je jučer pisan, svjedoči da su razvoji događaja između Izraela i Palestine, manje više, predvidljivi.

Možemo čak govoriti i o tome kakva će budućnost biti na ovim prostorima, mada mislim da je budućnost samo Bogu poznata a mi možemo nagađati”, kazao je.

“Najvažnija činjenica”

Duraković je govorio o “tele-evangelistima” u SAD i moći koju imaju.

“Možda i najvažnija činjenica u ovoj konstalaciji: u SAD danas živi preko 40 miliona evangelista, poznati i kao “tele-evangelisti”. To je impresivna cifra i to su ljudi koji su manje-više orijentisani na podršku cionizmu, cionističkoj politici. Istovremeno, to su ljudi koji su izvanredno organizovani; drže dio medija u SAD-u, novac itd. Pod njihovim utjecajem su bili mnogi predsjednici SAD-a, naročito Republikanci. Problem je u tome i iz toga izvlačim neke zaključke je što su to ljudi koji su fanatizirani, koji vjeruju da su oni ti koji treba da ostvare biblijska proročanstva da bi se tu na Bliskom istoku dogodio “Armagedon” ili kataklizma iz kojeg će izaći vrlo mali broj ljudi. “Armagedon” je preduslov za dolazak Mesije koji će preostali dio čovječanstva “povesti u spas itd“”.

“Reagan je bio u bliskom odnosu sa Evangelistima koji je kazao da se nada da će ova generacija doživjeti tu “sudbinu i sreću Armagedona”. Kada ljudi vode politku u skladu sa mitovima, onda nastaje problem”, dodao je.

Promjena politike nakon odlaska Trumpa?

“Nažalost nije, volio bih da mogu reći da je došlo do promjene, ali nije. Upravo jer iza američke politike u najvećem dijelu stoje ove pozicije koje vrše snažan uticaj na američku spoljnu politiku”, smatra Duraković i poručuje:

“Veoma cijenim predsjednika Bidena, njegov osjećaj za BiH ali smo mogli zapaziti da čak i on kaže da “Izrael ima pravo da se brani”, što ozbiljno svjedoči da nije promijenjena paradigma. Vjerovatno i čak Joseph Biden nije u stanju da se otme od zagrljaja ekstremista”.

“Jastreb”

Akademik Duraković je kazao da nikada ne treba sve ljude iz jednog naroda stavljati u istu kategoriju.

“Nikad nijedan narod ne podvodim pod jednu kategoriju i osudu. Znam da postoji mnogo Jevreja koji osuđuju ovu cionističku politiku. Sa cionističkom politikom ne poistovjećujem kompletan narod Izraela. Ima i utjecajnih rabina koji se opiru Netanyahuovom ekstremizmu, ali oni nemaju tu moć koji imaju ovi na poziciju i oni su “prigušeni”. To je onaj dio naroda koji spašava čast”.

“Netanyahu je političkim žargonom “jastreb”. On je lider ekstremizma i cionizma, on postavlja šefa policije u Jerusalemu, a ta policija je nasrnula na neoružane ljude u džamiji Al-Aksa u vrijeme molitve. Zamislite koji je to paradoks, u vrijeme molitve ljude tjerati suzavcima i šok bombama“, ističe.

Podsjetio je na govor Netanyahua prije 35 godina.

“Mislim da je negdje 1985. u UN-u Netanyahu izjavio da poslije skoro 2.000 godina ostvaruje se san cionizma, zahvaljujući “kršćanskim cionima” kako ih je nazvao. Oni su svjesni koliko su im ekstremni kršćani pomogli. Kršćanstvo je dobra religija, religija ljubavi ali su religije sve vrlo često korištene i zloupotrijebljavane za neke ciljeve koje im nisu imanentni”.

