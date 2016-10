Akademik Esad Duraković : Mostar ne može biti sadržaj nikakvog “zajedničkog paketa”

Akademik Esad Duraković uputio je pismo učesnicima tribine “Mostar bez izbora, kako dalje?”, koju je organizovalo Udruženje “Mostrarski krug” u gradu na Neretvi.

Pismo akademika Durakovića Patria prenosi u cjelosti.

Poštovane dame i gospodo!

Vrli pobornici mira!

Zahvaljujem vam što dopuštate da vam se obratim na ovaj način. Činim to s najvećim poštovanjem za akciju koju već duže vrijeme vodi Centar za mir a sada i Mostarski krug. Indikativno je da se akcija začinje i kultivira upravo u Mostaru, jer je ovaj grad više od bilo kojeg drugog u bivšoj Jugoslaviji bio kosmopolitski, tako da i ova aktivnost svjedoči da takav njegov duh nije uspjela dokusuriti neman nacionalizma s kojom se već više od dvadeset godina hrvemo na život i smrt.

Suštinski je važno da u ovome učestvuju pripadnici različitih nacija, a znam pouzdano da se ni Bošnjaci u ovoj akciji ne bore za „bošnjački Mostar“, već za jedinstven Mostar oplemenjen idejom i iskustvom kosmopolitizma. Ponosan sam na takav Mostar, na vaš napor da spasite tu dragocjenu ideju, i istovremeno sam sretan ako mogu doprinijeti joj na bilo koji način.

Ovdašnje tzv. političke elite i lideri postavili su toj ideji i tome iskustvu smrtonosnu zamku. Oni nisu odustali od etničke podjele Mostara, nego su samo odložili svoju nakanu za jedan drugi „paket“ koji će aktualizirati nakon izbora.

Namjeravaju dijeliti i Federaciju imenujući to njenim preustrojem, izbornim zakonom i td., a pri tome sada i predsjednik HDZ zagovara istjerivanje OHR-a zato da bi Dodikovi utjecajni lobisti u evropskoj birokratiji mogli realizirati njihove planove.

Zagovaraju i spajanje nekih kantona zbog navodnog racionaliziranja administracije, što je čista obmana javnosti jer namjeravaju spajati kantone sa etnički homogenim većinama, a to je suštinski dalja fragmentacija BiH na etno-teritorijalne feude kojima bi oni suvereno vladali.

To je smrtna omča BiH; to je sabijanje naroda u nacionalne rezervate. Naročito je šokantno da neki bošnjački političari pristaju na to iako su planovi o kojima je riječ pogubni najviše za Bošnjake jer svaki čin etničke homogenizacije u BiH upravo njih vodi ka epski tragičnoj sudbini Palestinaca u Gazzi. Najzad, znam pouzdano i kompetentno da je kosmopolitizam ugrađen i u same temelje islama; sve drugo su političke zloupotreba vjere.

Pošto tako djeluju mimo institucija, odlučujući o sudbinskim pitanjima narōdā i države, ovi moćnici – svojim metodama i ciljevima – ne nastupaju kao lideri i elite već kao oni koji su motivirani nezasitom samoživošću, bez političke vizije. Zato je nužno učiniti sve da se osujeti ovo mirnodopsko dovršenje agresijskih ciljeva, jer će oni pokušavati da nas obmanu različitim imenovanjima istih negativnih sadržaja.

Upravo kao što su to već radili u slučaju Mostara. Napredna javnost i mediji treba da drže u fokusu ne samo Mostar nego i Federaciju jer ih „pakuju“ u isti “paket“ koji će, ako se realizira, biti izvor napetosti u budućnosti, ukoliko je uopće bude. Ne smijemo čekati na druge: moramo sami, svi mi, učiniti sve što možemo za spas ove zemlje i njene budućnosti.

Jer, nasuprot njima, mi promoviramo ideju života u miru kosmopolitizma, a ne u lažnom miru etno-teritorijalno homogeniziranih zajednica koje se iscrpljuju u antagoniziranju s drugim zajednicama ustrojenim po istom principu. Nužno je animirati javnost koja – oprostite zbog ovih riječi – tokom svih ovih ratnih i poslijeratnih godina uglavnom ima navike krda: ili je potpuno apatična, ili se iscrpljuje u ideološko-političkom stampedu.

Da bismo se izbavili iz ovih „etničkih jaruga“, od te preduge kolektivne bolesti, prijeko su nam potrebna dva lijeka. Prvi je državni i ustavni patriotizam, a drugi je osviještena akcija kakva i jest upravo ova uzorna mostarska akcija”.

