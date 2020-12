Akademik Esad Duraković : Migrantska kriza će biti upotrebljena za razbijanje BiH

Cazin.net: A kakva je uloga i kolika odgovornost domaćih institucija, naših vlasti? Koji nivo vlasti je najviše, a koji najmanje učinio dosad?

Duraković: Mi nemamo funkcionalnu državu. Nivoi vlasti (kantoni i druge jedinice) nemaju međusobnu efikasnu koordinaciju, a nemamo ni integrativnu politiku na nivou zemlje. Centrifugalne sile su odveć jake. Naše vlasti na svim nivoima – na nekima manje a na nekima više – nisu se adekvatno postavile prema ovoj krizi. Bio je veoma ohrabrujući stav Fahrudina Radončića, ali se on povukao, nažalost. Krajišnici su prepušteni samima sebi i istovremeno su izloženi ukorima i domaćih i inozemnih institucija, ali potpuno neopravdano. Naravno, najmanje su učinili državni organi, ali veoma su podbacili i organi na nivou Federacije BiH. Mi smo, nažalost, zemlja koja nema društveni, ekonomski, politički, sigurnosni ni pravni potencijal da se može nositi s ovakvom krizom koja će, budite sigurni, samo eskalirati i koja će u odgovarajućem trenutku biti upotrijebljena kao argument za razbijanje BiH. Kriza je dio toga projekta, a naši organi, na bilo kojem nivou, ne vide tu prijeteću i izvjesnu činjenicu.

Cazin.net: Nedavno ste izjavili: “Nije daleko vrijeme kada ćemo se u strahu zatvarati u sumrak u vlastite kuće. I bit ćemo sretni ako osvanemo neokrznuti.” Zar ne živimo upravo ovakvo vrijeme i šta hitno treba učiniti da zaustavimo ovaj negativni trend eskalacije problema sa migrantima u BiH?

Duraković: To sam izjavio prije nego što su migranti ubili mladića u Otesu kod Sarajeva, i prije nego što su na mostu u Zenici napali i opljačkali ženu. To je tek početak, nažalost. Migranti su masa vrlo mladih ljudi u totalnoj frustraciji, puni snage, snova o boljem životu i td. Oni mogu trpjeti ovakvo svoje stanje samo neko vrijeme, a kada vide da je situacija beznadežna (BiH ne može riješiti njihov problem!) postat će veoma nasilni. To je prirodan razvoj događaja u datimokolnostima. Ostane li ovako kako jest, bit će sve više napada, ubistava, pljačkanja, provaljivanja u naše kuće i stanove i td. S ovim dolaze velike nevolje. Oni su naprosto u zemlji koja ne može riješiti njihov problem, a evropske zemlje koje mogu riješiti taj problem neće da ga riješe zatvaranjem granica EU kako se ne bi gomilali u BiH. Oni će sve više postajati sigurnosni problem u BiH a ne turistička blagodat – o, Bože! – kako ih vidi resorni ministar.

Cazin.net: Pratite situaciju u USK. Kako komentarišete trenutnu situaciju da se oko 1000 migranata trenutno smrzava u kampu Lipa, jer su se međunarodne institucije povukle iz ovog. Međunarodna zajednica još uvijek rješenja na vidiku?

Duraković: To je dokaz mojoj tvrdnji kako su migranti u BiH dio projekta protiv BiH i Bošnjaka. Migranti su spalili vlastiti kamp, i to u najnepovoljnijim meteorološkim uvjetima i istovremeno su se povukli ti licemjerni, navodni humanisti iz međunarodne zajednice. To znači – za svaku zdravu logiku – da su migranti nagovoreni na to kako bi se izvršio pritisak da se vrate u Biru, u Bihać. Čvrsto sam uvjeren da Bišćani ne smiju nipokojucijenu dopustiti povratak migrantima u centar Bihaća, pa šta bude. A situacija je vrlo teška. Moguće je da se zapute u Bihać i da onda dođe do velikih incidenata a to „projektanti“migrantske krize i žele. Krajišnici su dovedeni u nemogući situaciju. Dakle, za sadašnje smrzavanje migranata nisu krivi Krajišnici nego sami migranti i oni koji su ih doveli tu pa ih nagovorili da spale vlastiti kamp kako bi prisilili vlasti da ih nastane u urbanim centrima. To je zaista suludo.

Cazin.net: Ima li ministar Cikotić i Vijeće ministara BiH ikakav plan i kapacitet, ali i volju uopće da riješe ovaj problem?

Duraković: Ministar Cikotić uspijeva šokirati javnost svojim odnosom prema migrantskoj krizi. Ne tako davno izjavio je kako je „seksi problem“ ili tako nekako, da su migranti faktor turizma, a gotovo uoči ubistva u Otesu, razbojništva u Zenici i dr. izjavljuje kako migranti ne predstavljaju sigurnosni problem. Naprosto je neshvatljivo kako čovjek na takvoj poziciji može voditi sasvim kontraproduktivnu politiku u vezi s migrantima. U kojoj to zemlji mogu i smiju hiljade ljudi krstariti bez identiteta i bez dokumenata?! Nevjerovatno! Pošto sam već kazao da su migranti dio projekta, ne treba očekivati od Vijeća ministara efikasnu politiku jer će političke partije u Dodikovom i Čovićevom vlasništvu (oni ne dopuštaju migrantima boravak na prostoru koji drže pod svojom kontrolom) u trenutku eskalacije iskoristiti to kao „argument“da se ne može ostati/opstati u takvoj BiH te će posegnuti za otcjepljenjem.

Cazin.net: Kako ocjenjujete tzv. bošnjačku politiku i vladajuće stranke po ovom pitanju, kakav je uopće i imaju li ga, njihov plan i vizija za ovu oblast?

Duraković: Bošnjačka politika ne postoji. Nema zajednički imenitelj. Te partije su postale interesne, grabežljive – bez prave politike i bez vizije. Oni ne vide budućnost dalje od izbornog ciklusa a svojevremena izjava lidera SDA, na primjer (najbrojnija bošnjačka partija), da mu je važnija sarajevska općina Centar od 10 drugih općina govori sve. Njihova politika je postala u doslovnom smislu nacionalna katastrofa, i meni je žao što to moram reći. Prema tome, ne vidim da oni imaju neku viziju u vezi s migrantima, nego vode potpuno pogrešnu politiku prema ovom problemu. Nemaju plan a to će sve nas o jadu zabaviti.