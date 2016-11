Akademik Duraković u Pressingu : Stvara se treći entitet i radi se na podjeli BiH

“Afera oko Mostara prije izbora pokazuje da su bili spremni ići na etničku podjelu Mostara, pa su neki mediji digli frku i moja malenkost, pa su stali čekajući neka druga vremena. To je jasan dokaz. Ide se na stvaranje izborne jedinice, a šta je to? To je put ka trećem entitetu i dalja podjela BiH”, kazao je u večerašnjem Pressingu Esad Duraković.

Duraković smatra da u BiH djeluju stranke koje bi podržale podjelu zemlje.

“To su partije koje u datim okolnostima imaju kapacitet da izruče Čovićevom HDZ-u ono što on očekuje. To su SDA, SBB…”

Na pitanje zašto bi bošnjačke strane podržale podjelu zemlje, Duraković je kazao:

“Zato što su to ljudi koji nemaju viziju, ne vide državu dalje od trotoara ispred Predsjedništva. Oni ne vide dalje od ovih ili narednih izbora. Njihov materijalni interes je ogroman i nesavladiv. Jedino im je važno da stvore svoje feude gdje će moći da crpe i izrabljuju, profitiraju itd. Njihov interes nije država. Potpuno nezrelo se ponaša opozicija, odnosno ljevica.”

“Duboko su me razočarali. Ljevica je iznevjerila ideju lijeve političke opcije. Ne umiju da kapitaliziraju politički svakodnevne gafove pozicije. Dokaz da ljevica ne vodi računa o državnim nadpartijskim interesima, nisu bili u stanju da se ujedine da bi mogli eliminirati poziciju nego su nastupali samostalno. Zato što je svakoj partiji prioritet da ima određen broj fotelja.”

Duraković je kazao da je svjestan da njegove izjave i “optužbe o podjeli zemlje” mogu izazvati brojne reakcije, ali dodao je i da ga status intelektualca obavezuje da se angažuje.

“Neka bude reakcija na moje izjave. Moj status intelektualca u BiH obavezuje me da budem otvoren. Dužan je svaki intelektualac da se angažira. Uvjeren sam i ne pretjerujem da je sudbinski čas za BiH sada. Opasnije je nego što je bilo u ratu. U ratu smo se borili na mnoštvo načina. Danas imamo bošnjačke političke partije koji su spremni izaći u susret zahtjevima koji su štetni za BiH“.

Zašto je opasnije nego u ratu i zašto smatra da se sprema podjela zemlje?

“Ozbiljno se govori o ukrupnjavanju kantona da bi se finansijski situacija olakšala, ali se ukrupnjavaju oni koji su s hrvatskom etničkom većinom. I tu nam prodaju maglu. Više se eksponirala SDA nego SBB po tom pitanju. Kasnije je SBB pozitivno reagirao u tom smislu djelujući kao korektivni faktor“, dodao je Duraković.

Duraković je poznat kao realista koji govori otvoreno, suprotan od političara koji šire populizam.

“Karikatura naše realnosti je trotoar. Pitanja su sumorna, ali su dio naše realnosti i valja nam se nositi s tim. Imam privilegiju biti iskren i otvoren, a u skladu s tim djelujem pesimistično. Nemam moralno i intelektualno pravo izlaziti pred veliki auditorij i ljudima prosipati maglu“, kazao je Duraković.

Zašto ostali intelektualci šute?

“Vrlo nas je malo koji govorimo i to je problem koji ističem u medijima. Akademska zajednica uglavnom šuti kao i bošnjačke institucije koje ne reagiraju ni na šta. Ako je nekome Bog dao da djeluje metafizički, a on ne djeluje u skladu s tim znanjem, šta je on onda? On je jedna vrsta licemjera. Ljudi nemaju pravo na šutnju u ovim vremenima“, kazao je.

Dodao je da vjerske elite moraju djelovati edukativno.

“Vjerske elite bi morale da djeluju edukativno, preventivno i opominju svoju pastvu ili džemat. Sitnim profitima na ovom svijetu oni gube vječnost, govoreći sa stajališta vjernika. To bi morali znati”.

Zašto vjerski lideri ne pozovu političare, za koje znaju da među njima ima kriminalaca i korumpiranih?

“Stvar je u tome što je svećenstvo, vjerski lideri, općenito takvo da je u osnovi samoživo i gleda vlastite interese i da su oni u većini ljudi koji ne drže do vjerskih principa. Oni su u najvećem broju slučajeva, kroz povijest, i u nekom savezu sa političarima koji su korumpirani i nestabilni. Na taj način je dobro i jednima i drugima. Bog, znam iz Islama, najviše mrzi licemjerne ljude jer vjera po sebi podrazumijeva potpunu iskrenost i nikakve opstrukcije“.

Dodao je da se često napada prethodni sistem i favorizuje onaj koji je trenutno prisutan.

“Vrlo često napadaju prethodni sistem, koji je imao manjkavosti, i nasuprot njemu favorizuju ovaj sistem koji je više haos nego sistem. Danas je iluzija da živimo u slobodi. Koja je naša sloboda? Da mogu vikati Eselamu alejkum s jednog trotoara na drugi, a pritome ne mogu dobiti stan, ne mogu zaposliti djecu bez veza, ako krenem u bolnicu moram ponijeti lijekove i gaze… Kakva je to sloboda?“.

“Vršimo nasilje nad vlastitom vjerom”

Predsjednica Hrvatske odaslala je oštru poruku BiH, posebno muslimanima, rekavši da je stabilnost Hrvatske najviše ugrožena iz BiH. Osim Dodika posebno se osvrnula na islam rekavši da se mijenjaju muslimani u BiH, da islam postaje radikalan. Je li to najava novih zategnutosti BiH i Hrvatske?

“Njena izjava kontinuira negativnu, agresijsku politiku iz Hrvatske prema BiH. Ne zaboravimo da je nedavno premijer Hrvatske Milanović kazao da je BiH “big shit”. Ministar spoljnih poslova Hrvatske u Stocu rekao da je to hrvatski teritorij. To su diplomatski incidenti prvog reda. Imamo najavu iz Hrvatske da će nova vlada imati u fokusu političku situaciju u BiH što znači da vrše atak na našu samostalnost. Imamo najavu parlamentarke da će ucjenjivati put BiH ka EU rješavanjem pitanja hrvatske konstitutivnosti koje je izmišljeno. Veoma sam tužan što ovo moram reći jer je to jedna vrsta dvoličnosti. Hrvatska bi nam trebala biti prijatelj“, smatra Duraković.

Čemu služi određena vrsta inicijative za federalizacijom?

“Govori se nakon izbora o federalizaciji BiH, preustroju FBiH. Sve to vodi daljoj fragmentaciji BiH, sada Federacija na ono što je najpogubnije, a to je fragmentacija po etničkim kriterijima. Svako fragmentiranje u BiH po nacionalnoj osnovi je smrtna osuda BiH.

Federalizacija je nešto što je smrtna prijetnja BiH, ne može se izvršiti po saglasnosti Bošnjaka, a po mom mišljenju bojim se da je hrvatska strana našla ili će brzo naći sagovornika na Bošnjačkoj strani u toj fragmentaciji”, kazao je Duraković.

“Stvara se treći entitet, a onda se u Bošnjačkom dijelu Federacije naseljava masa Arapa koji kupuju hektare zemljišta i vrši se “islamizacija” tog dijela bošnjačke Federacije i dovoljno je da se napravi nekoliko incidenata na toj osnovi i da Čović ili Dodik kažu hoćemo da se ocijepio jer nećemo da živimo u jednoj “Muslimaniji”. Kolinda Grabar Kitarović današnjom izjavom podstiče takve stvari“.

“U FBiH prodaju se hiljade hektara zemlje Arapima. Ne znamo ko s njima dolazi, kakvi remetilački faktori dolaze”, poručio je u Pressingu akademik Esad Duraković.

Kao orijentalistu napali i prozvali ga profesorom koji mrzi Arape zato što je ovog ljeta žestoko napao prodaju zemlje Arapima u okolini Sarajeva i drugim dijelovima BiH nazvao arapskim osvajanjem BiH.

“Ako naša država ne preduzme odgovarajuće mjere ovo do sada je prethodnica. Mene su ozbiljniji lobiji upozoravali da ne govorim o tome, proglašavali me antisemitom. U FBiH prodaju se hiljade hektara zemlje Arapima. Ne znamo ko s njima dolazi, kakvi remetilački faktori dolaze. Javnosti se to prodaje kao da su to investicije. Moja unučad će njima biti hamali, jer njima prodajemo najvrijednije resurse koje imamo“.

Da li je to njihova želja da žive tamo gdje ima vode i zemlje ili je projekat?

“Mislim da je to projekat, to zaključujem gledajući stvari kako se odvijaju. Internacionalni projekat da se u FBiH stvori “muslimanija”, da se muslimani radikaliziraju kako bi se dobio argument da se sankcioniraju. Bosanski muslimani tradicionalno su uzorni ljudi, kosmopolite. Vehabije i muslimani su konfliktne grupe međusobno“.

“Sve pojave treba gledati u kontekstu da bi se vidjeli svi efekti. Nije isto ako se doseli 500.000 u Njemačku ili 500 u FBiH. Mi Bošnjaci smo povijesno markirani kao smetnja, kao potencijalna opasnost. Sada se ta hipoteka povećava i povećavaju se mogućnosti da se identificiramo kao opasan faktor“, kazao je Duraković.

Zašto i kako je prije 4 godine Dodik najavio da će u BiH doći 500.000 Arapa?

“On to zna, vjerovatno ima pristup informacijama kojima ja nemam. Nema sumnje da je riječ o projektu. Naši političari i naše zakonodavstvo to ne vide kao problem, da ne možemo prodavati tlo pod nogama. Tu se pere novac, ima jako puno kriminala i ne radi se na osnovu reciprociteta. Svugdje u svijetu ako nekome prodajete zemlju imate pravo kod njega kupiti zemlju. A to ovdje nije slučaj. Sada naši političari kažu “to su naša braća muslimani.” Ja se osjećam i Bosancem, Bošnjakom, muslimanom i brinem o budućnosti svoje zemlje“.

Svjedočili smo različitom tumačenju historije kao na nedavnom primjeru kada je Izetbegović poručio Dodiku da vlasti RS-a ne trebaju pozivati na Dejton izvorni jer će odgovor Bošnjaka biti pozivanje na vraćanje Republike BiH. Dodik mu odgovorio da je Izetbegović Srbin koji se boji svog porijekla.

“To su buke besmislice kakve samo Dodik može provaljivati. Šta je onda bilo prije Srba ovdje? Bili su Slaveni, pagani. Tom logikom ćemo stići do Adama, prvog čovjeka na svijetu“.

Kako je doživio poruke Donalda Trumpa koji je kazao da će muslimanima zabraniti dolazak u Ameriku?

“O tome sam pisao u svojoj novoj knjizi. Možemo konstatovati sa velikim žaljenjem da svijet ulazi u sukob kultura. U Evropi su jedan od glavnih problem izbjeglice koji su muslimani i burka. Bojim se da Trumpove prijetnje treba ozbiljno shvatiti. U Americi djeluju vrlo snažna religijska grupa koja se zove Evangelisti. Njihov svećenik govori dva puta dnevno na 75 radio stanica i 125 TV stanica u SAD-u i Kanadi o tome kako je najveća pošast svijeta islam i da ga treba istrijebiti. Svi Republikanci su pod utjecajem evangelističke sekte. On ne priča tek tako. Iza Trumpa stoji moćna orgnaizacija koja gura Ameriku protiv islama“.

Koliko su muslimani sami krivi za ovo stanje u svijetu?

“Muslimani više nisu subjekt na sceni svijeta. Muslimani su Kur'an izveli iz konteksta, samo ga verbaliziraju. Ne tumače kako valja. Prepušten je prostor radikalnim muslimanima i oni presuđuju ljudima o njihovom vjerovanju. Militantne grupe krivotvore islam. Na svaku akciju ide reakcija. Muslimani se moraju vratiti svom stožernom tekstu“.

Da li će biti novih ratova na Bliskom istoku?

“Ne znam gdje se tamo više ne ratuje. Iran je ostao jedina zemlja koja je izvan ratova, mada ona šalje svoje vojske u Siriju. Bojim se da je Turska u velikoj opasnosti. Moguće je očekivati dalje eskalacije jer je Zapadom danas ne vlada Trump ni Obama, već moćne korporacije kojima je jedini cilj profit“.

Ima li optimizma za budućnost BiH?

“Budućnost samo Bog zna, ali možemo na osnovu nekih indicija pretpostavljati. Nadam se da će doći do pozitivnih promjena jer nastupaju velike sile s istoka kao što je Kina i Indija. Tada bi nas mogli ostaviti na miru oni koji nas remete. Nije mi jasno kako možemo svi biti destruktivni u zemlji koja je toliko lijepa. Kada prođu i odumru ratničke elite i partije da će mlađi ljudi shvatiti da nam je svima bolje ako pomažemo jedni druge i sarađujemo. Istinski vjerujem da je ovo jedna prolazna faza“.

“Čović je u vrijeme održavanja Dodikovog referenduma uvijek eskvirao, iako ga je podržavao, da on time priprema teren za vlastite referendume”, kazao je Esad Duraković u večerašnjem Pressingu na N1 televiziji.

Dodik iz Rusije odgovorio Kitarović da će biti novih referenduma?

“Čović je u vrijeme održavanja Dodikovog referenduma uvijek eskvirao, iako ga je podržavao, da on time priprema teren za vlastite referenduma. Kolinda Grabar Kitarović i njen premijer već djeluju u tom pravcu, govore da će se BiH federalizirati. Ako imate Fedraciju već je fragmentirana. To je van pameti. Ono što je predsjednica Hrvatske izjavila to prijeti sukobom, što je veoma neozbiljno i politički diletantno“.

Hrvatska se u isto vrijeme zalaže za članstvo BiH u EU?

“To je paradoks koji govori o neiskrenosti najviših političkih vrhova Hrvatske. Nisu iskreni prema BiH, ali volio bih da griješim. Ratni ciljevi Hrvatske i Srbije nisu ostvareni, ali ih se nisu odrekli niti jedni niti drugi. Kitarović bi trebala imati u vidu jednu stvar da je Hrvatska izvršila agresiju na BiH i trebala bi znati da smo veoma osjetljivi na te stvari i da nam ne prijeti“.

Kakva je uloga Srbije u cijeloj priči?

“Znamo da je Vučić naklonjen RS-u, znamo da je prešutio referendum. Srpska akademija nauka treba da se izjasni o Memorandumu čuvenom, oni neće da ga se odreknu. Ključni ljudi u Srbiji su oni koji su bili ratnici u BiH, vojvode. Šta je Vučić radio u BiH u ratu ili Nikolić, Dačić, Šešelj? Srbija nije doživjela političku katarzu. Zato je BiH sa dvije strane izložena pritiscima i moraju biti svjesni toga“, kazao je Duraković.

“U fazi kada je profesor matematičar Ali Lafcioglu dobio nagradu i da se to sada povlači, mislim da je to veoma pogrešno i to je ponižavajuće. Posipamo se pepelom po glavi. Ne podržavam to”. Esad Duraković Share





Šta je s ulogom Međunarodne zajednice u svemu tome? Hoće li mirno gledati na moguće podjele ili sukobe?

“Pitanje je šta je međunarodna zajednica. Amerika se zabavila svojim problemima i Bliskim istokom. Mi smo manje ili više prepušteni Evropi. Ali Evropa je zabavljena vlastitim problemima. Oni žive u strahu od emigracija, bave se žicama. Ideja EU danas je u smrtnoj opasnosti, gotovo da ne postoji. Evropa je danas bez ijednog, osim Merkelove, političara koji ima viziju. To je stravična zbirka birokrata. To su pokazali sa Ukrajinom, izbjeglicama, Turskom, a pokazuju i sa BiH.“

Uloga Rusije na Balkanu?

Duraković smatra da održavanjem političkih tenzija na Balkanu, Rusija skreće pažnju s Krima i drugih oblasti.

“Njima ne znači puno Dodik i RS, suviše je to malo, ali održavanjem političkih tenzija oni žele trgovati da skrenu pažnju s Krima ili drugih oblasti. To je politika, da se usmjeri težište na jednu tačku da se ne vidi druga“.

Duraković je dodao da smatra kako je Izetbegović napravio niz grešaka u odnosu sa Turskom.

“Izetbegović je u zadnje vrijeme pravio čitav niz grešaka u vezi s odnosima s Turskom. On ne smije zaboraviti da on nije Bakir Izetbegović, več član Predsjedništva BiH. To je bila ozbiljna politička greška. Turska je veoma važna zemlja i nama i svijetu. Vidim već neko vrijeme da se oko nje plete đavolje kolo, da se nastoji destabilizirati. Ja bih insistirao da ne posmatramo Tursku personalno“.

(Kliker.info-N1)