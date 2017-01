Akademik Duraković predlaže : Ljevica bi formiranjem patriotskog bloka mogla maknuti sa scene stranke koje profitiraju na nesreći BiH

TV1: Kada već govorimo o 2016, kakvu biste dali dijagnozu države i društva u kome se nalazimo?

DURAKOVIĆ: Teška je bila i na globalnom i na lokalnom planu. Bila je turbulentna za BiH. Imali smo referendum, odluke Ustavnog suda BiH, ali je bilo i pozitivnih događaja, a istakao bih aplikaciju za članstvo u EU iako u vezi s tim očekujem nove drame, jer nas čeka odgovor na mnoštvo pitanja, a ne možemo se usaglasiti. Bilo je i najava drugih turbulencija – federalizacije, ali i dramatičnih diplomatskih incidenata i od komšija i od susjeda. Nadam se da će u narednoj biti bolje.

TV1: Rok za podnošenje tužbe BiH protiv Srbije za genocid ističe u za dva mjeseca. Javno ste pitali hoće li to biti učinjeno te kritizirali politiku. Zašto?

DURAKOVIĆ: Treba stvari izvesti na čistac. Ne treba propuštati rokove zbog dobrih odnosa sa komšijama, jer se graditi mogu samo ako imamo precizna saznanja.

TV1: Do kakvih bi nas to odnosa dovelo unutar BiH?

DURAKOVIĆ: Bit će turbulencija, jer već imamo najave člana Predsjedništva Mladen aIvanića da nema govora o reaktiviranju tužbe. No to je kratak period, ali odgovornost za agresiju i zločine treba utvrditi radi budućnosti. Najveća greška bi bila ako bi bošnjački, a i bosanski politički subjekti odustali od tužbe.

TV1: Naveli ste da kontekst u kome se sve dešava, gubitak Srebrenice, dolazak Nikolića u Sarajevo, ali i na obilježavanje 9. januara u RS, šta to sve govori?

DURAKOVIĆ: Indiciralo je mogućnost da bi se moglo odustati od te tužbe. Odustalo se ili ne, subjekti o kojima govorim, a čija je to kompetencija, treba da javnost obavjeste hoće li tužba biti reaktivirana. Srebrenica je izgubljena, jer je apsurdno da njom rukovodi čovjek koji javno negira genocid. To je moguće samo u BiH.

Vidimo kakva je situacija u Stocu i Mostaru. Iz Srbije je i dalje na djelu licemjerje. Dok govore kako podržavaju integritet BiH, Nikolić za 9. januar najavljuje posjetu RS, što je diplomatski gaf. Bošnjačka politička javnost o tome šuti i bojim se da bi se rokovi za reviziju tužbe mogli propustiti i to bi bila historijska greška. Ne mogu se dobri odnosi postići prikrivanjem istine.

TV1: Kako vidite ulogu Hrvatske prema BiH?

DURAKOVIĆ: Više sam razočaran nego po pitanju Srbije, jer smo tokom rata s Hrvatskom imali bolje odnose. Nova Vlada u Hrvatskoj ispoljava ne neprijateljski, ali odnos koji nije prijateljski. Odnos koji ponižava BiH. Predsjednica pravi nekoliko ozbiljnih gafova, u Stocu upadaju državni dužnosnici Hrvatske bez ičijeg znanja. Plenković daje izjave neprimjerene prijateljskom odnosu. Politički vrhovi i komšija i susjeda nisu odustali od agresijskih ciljeva na ovim prostorima. Kada ne bi potpirivali nemire, BiH bi bila zdravija i prosperitetnija. Neka pomognu ili neka nas ostave na miru.

TV1: Kako BiH reagira? Kako vidite ulogu naroda, intelektualaca, ali i opozicije?

DURAKOVIĆ: Političari stalno igraju crnim figurama. Akademska zajednica uglavnom čuti. Od naroda ne možemo očekivati ništa, jer nikada nije bio istinski historijski subjekt i uvijek je služio kao argument elitama. Bilo bi jako važno da akademske elite reagiraju i artikuliraju vapaje koje upućujemo.

TV1: Koliko je izvjesno da će se to desiti?

DURAKOVIĆ: Teško. Nešto se može učiniti ako ljevica uspjela organizirati probosanski blok. Onda bi se moglo očekivati da stranke koje profitiraju na nesreći BiH se maknu sa scene.

TV1: Kako ste vidjeli “sukob” Katoličke crkve i politike HDZ BiH, odnosno neslaganja po pitanju uređenja BiH?

DURAKOVIĆ: To su disonantni tonovi koji su, bez obzira na krajnji ishod, u datom trenutku ohrabrujući. Obradovalo me da se Crkva ograđuje od Čovićeve politike koja je pogubna ne samo za BiH, nego i za Hrvate u BiH. No, nisam siguran koliko će to imati odjeka na nižim instancama, po župama.

TV1: Nečuveno je u Evropi i svijestu da jedan grad nema izbora, a to se dešava u BiH – u Mostaru. Traje devet godina. Prema Vašem mišljenju, hoće li se političari o Mostaru dogovoriti ili ponovo treba nešto nametati?

DURAKOVIĆ: To je dobro pitanje. Teško se u BiH sve tri strane mogu o bilo čemu dogovoriti. I kada se dogovore, dok dođu do automobila ili do prvih tv ekipa, daju različite izjave… Teško se možemo dogovoriti.

U pitanju je, koliko ja znam, neka vrsta deal-a, političkog, materijalnog, finansijskog. Političke stranke koje imaju taj kapacitet i koje vide Mostar kao zlatnu koku, generiraju sukobe među narodima, pa onda trpe i jedan i drugi narod.

Iskren da budem, ne vjerujem da će se naši političari dogovoriti u vezi sa Mostarom, jer su pokušavali da se dogovore, ali tako da ga podijele, pa Mostarci nisu pristali na to. Onda je ta njihova namjera samo osujećena do nekog sljedećeg trenutka.

Prema mom mišljenju, jedino rješenje je da se nametne sa odgovarajuće instance, pozicije da se obave izbori u Mostaru. Pretpostavljam da visoki predstavnik Valentin Inzko ima takve ovlasti i trebalo bi da se to nametne. Van svake pameti i sramota je da tako važan grad toliko godina nema izbore.

TV1: Godinu iza nas u svijetu obilježila su, nažalost, brojna ratna žarišta i krize. Ono o čemu se najviše govori su dešavanja u Siriji. Oko Nove godine govorilo se o primirju, to se sporadično poštuje. Prema Vašem mišljenju, hoće li Sirija biti žarište broj jedan i u 2017. godini?

DURAKOVIĆ: Ne bi bilo lijepo da ovo pitanje koristim da bih neke stvari privatizirao ili intimizirao. Ja sam bio u Siriji, proputovao sam je, Halep je jedan od najljepših gradova koje sam vidio. On je rasadnik arapske islamske kulture ili orijentalne islamske kulture oduvijek. To je čudo jedno. I on je razoren potpuno.

U Siriji su u sukobu ne sami Sirijci, nego interesi najvećih zemalja u svijetu – Rusije i Amerike, te nekih drugih faktora. Sirijci su, nažalost, žrtvovani za te velike interese, korporacijske…

Teško je govoriti o budućnosti, o njoj možemo samo nagađati na osnovu nekih indicija i pokazatelja. Ne očekujem, a jako bih volio da se prevarim, da će 2017. zavladati mir u Siriji. Čini mi se da je tamo na djelu prekrajanje, pravljenje novih karata, formiranje države Kurda. Sirija bi mogla doživjeti ono što smo mi doživjeli u BiH. Vjerovatno ona više nikada neće biti kao što je bila, a volio bih da se prevarim.

Dok velike sile tu ne ostvare svoje interese, ne vjerujem da će biti završen rat u Siriji. Čini mi se da one nisu još nadomak ostvarenje svojih ciljeva, kako Amerika, tako i Rusija, Turska kao regionalna sila i njeni interesi, Iran… Jako puno je faktora. Sirija će vjerovatno biti rasparčana. Daj Bože da ja pogriješim.

TV1: Šta nam u svijetu donosi 2017? Stara je završila ubistvom ruskog ambasadora, terorizmom u Berlinu. Nova počinje inauguracijom Trampa.

DURAKOVIĆ: Žao mi je što i ovdje moram biti pesimističan. Tramp je dobio izbore na izbornoj platformi, koja je vrlo negativna, agresivna prema mnogima, a naročito prema muslimanima, prema islamskom svijetu. Imam običaj reći da nije veliko pitanje hoće li on to realizirati ili ne. Naravno, i to je važno, ali je problem u tome što se pokazalo da je oko 50 posto Amerikanaca za takvu radikalnu politiku. To je globalni sukob kultura i civilizacija, islamske i hrišćanske.

Tu, nažalost, treba očekivati neke nove konflikte. Volio bih da nisam u pravu. Možda će Tramp, nakon inauguracije, kada dođe na poziciju vidjeti drugu realnost, na drugačiji način i da neće biti tako radikalan. Nadajmo se tome. No, iza njega stoje evangelisti, čitava religija ili sekta, koja gura u sukob hrišćansku i islamsku kulturu i civilizaciju.

Prema mom mišljenju, rješenje situacije u svijetu je vrlo jednostavno. Treba zaustaviti ratove na Bliskom Istoku. Kada se oni zaustave i muslimanskom svijetu općenito, time se oduzima uporište teroristima u Evropi, Americi ili bilo gdje. Terorizam generiraju sukobi u muslimanskom svijetu. Treba pomoći tom muslimanskom svijetu, nakon što se ratovi zaustave, da se on obnovi, da bi se tom pomoći pokazalo da postoji dobra volja Zapada, da se ljudi ne ponižavaju…

Ako se ovako nastavi, a bojim se da hoće, onda valja očekivati nove terorističke napade širom svijeta, širom Zapada, jer ima ljudi koji misle da je to jedini način za ostvarivanje njihovih prava. Terorizam je u pravili slijepo nasilje, jer su uvijek njegove žrtve nedužni ljudi, a ne oni koji su krivi za te ratove.

TV1: Kada je u pitanju BiH i godina pred nama, jeste li optimistični?

DURAKOVIĆ: Nadam se da bi ”ljevica”, odnosno jedan patriotski blok mogao okrenuti situaciju. Na posljednjim izborima pokazalo se da su nezavisni kandidati, koje bih nazvao disidentskim kandidatima, imali veliki uspjeh. To opet pokazuje da je narodu dosta ovih partija koje nas vode 20-ak godina, a nikad nam nije bolje, naprotiv, sve nam je gore. Ljudi bi mogli prepoznati u tom efektnom i zaista efikasnom patriotskom bloku neki boljitak, prosperitet, znak da možemo ići u bolju budućnost.

Nisam siguran koliko je to moguće u RS-u i koliko je sa HDZ-om moguće postići to, jer je jako važno da nužnost za promjenama prepoznaju i Hrvati i Srbi i Bošnjaci. Samo zajedno ta tri naroda mogu sačuvati BiH i samo zajedno možemo pomoći jedni drugima da nam svima bude bolje. Ovo ne izgovaram kao frazu, iako tako zvuči. Ja u to čvrsto vjerujem i nadam se da će do toga doći.

