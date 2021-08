Akademik Duraković pisao Christianu Schmidtu : Nemojte slušati savjete ni preporuke bivših visokih predstavnika

Akademik Esad Duraković obratio se otvorenim pismom novom visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu. Prenosimo ga u cijelosti.

“Poštovani gospodine Schmidt,

Dobro došli u zemlju čiji stanovnici su se povijesno nazivali Dobri Bošnjani a u kojoj danas gotovo ničega dobroga nema. Vaša misija je velika nada ljudima u BiH koji žele normalan život a gdje se ratni zločinci slave kao nacionalni heroji.

Toj zemlji koja se (do sada uzalud) uzda u evropske vrijednosti kao spas, međunarodna zajednica je svojevremeno onemogućila da se brani jer joj je nametnula embargo na samoodbranu u vrijeme kada su je napale dvije susjedne zemlje. Ta zajednica je čak razoružala Srebrenicu proglasivši je sigurnom zonom UN da bi potom bio počinjen genocid upravo nad tim bespomoćnim civilima. Potom je tu oblast dodijelila na upravu izvršiocima genocida. Kada je multietnička i legitimna državna Armija BiH bila ipak stigla na kapije Banjaluke, NATO je zaprijetio da će bombardirati tu Armiju ako nastavi da oslobađa svoju zemlju! Užasne nepravde su učinjene BiH.

Ako iko ima razloga da danas bude zahvalan međunarodnoj zajednici onda je to Dodik koji se ne bi danas divljački šepurio po Banjaluci da mu međunarodna zajednica nije osigurala tu kreaturu, pa mu i danas dopušta svaku vrstu političkog primitivizma i agresivnosti – sve do toga da s pozicije člana Predsjedništva države sve čini da ponizi i uništi tu državu, a međunarodna zajednica mu gleda kroz prste.

Međunarodna zajednica je ovdje načinila „državu čuda“, državu kakve nigdje nema, a čudo je i to da ona još uvijek opstaje uprkos svim tim naporima da se uništi. Znate li zašto? Zato što je Bosna više od države: BOSNA JE ZEMLJA a takve nije jednostavno uništiti. Pri Vašem preuzimanju veoma važne misije, gospodine Schmidt, želim iznijeti nekoliko opservacija, čvrsto uvjeren da time izražavam mišljenje na hiljade građana BiH u kojoj djelujem, uz stalno osluškivanje njenoga bila i znajući, dakle, kako većina njenih intelektualaca vide problem IZNUTRA.

Ukoliko želite dobre rezultate – a prirodno je da to želite – nemojte slušati savjete ni preporuke bivših visokih predstavnika. Budete li slijedili njih, Vi ćete nastaviti negativnu inerciju u BiH, a valjda ništa nije poraznije za uglednog diplomatu/političara od toga da slijedi negativnu inerciju koja traje već 30 godina. Međunarodna zajednica ima moralnu obavezu prema BiH jer joj je zabranila samoobranu (princip svake humanosti!), nagradila je potom genocid i konstruirala državu-fantoma koji se zlopati već četvrt vijeka jer ne može ni živjeti ni umrijeti.

Zašto ne treba slušati preporuke i naknadna naklapanja po medijima bivših visokih predstavnika? Odgovor je ubitačno jednostavan: Tokom četvrt vijeka u BiH se ništa nije popravilo; danas je BiH dalje od uspješnosti nego što je to bila i prije mnogo godina. Ta očigledna činjenica je dovoljan argument da bi mudar političar znao u kojoj mjeri je bila sterilna politika, ili misija tih ljudi. Ne trebaju vam detalji – dovoljno je da samo pogledajte njihov učinak! I za najveće probleme postoje rješenja. U slučaju BiH to prilično jednostavno ma koliko se nekima ovo činilo neobičnim. Potrebno je „dijagnosticirati“ uzroke njene nevolje i konzistentnim djelovanjem eliminirati te uzroke, ishodišta krize:

1. Na BiH je izvršena agresija Srbije i Hrvatske. Glavni cilj obje agresije bila je podjela i prisvajanje teritorija. Cjelokupna kasnija ratna dejstva pokazala su da su u skladu s tom temeljnom Miloševićevom i Tuđmanovom idejom iz Karađorđeva o podjeli BiH.

2. Od ciljeva te agresije ni danas nisu odustale ni Srbija ni Hrvatska. Njihova agresija traje intenzivno, s tim što je promijenila taktiku, metode. Tu je problem. Srbijanski političari i danas vršljaju po BiH kad i kako hoće, jednako kao i hrvatski. Oni, kao vođe agresorskih zemalja, na najgrublji način i danas gaze suverenitet ove zemlje, a šta vi činite protiv toga?!

3. Nosioci agresorske ideje iz Karađorđeva (političke strukture Srbije i Hrvatske) instalirale su svoje „izvršioce radova“ u BiH, a to su Dodik i njegova politička infrastruktura, te HDZ koji je ovdje u vlasništvu Dragana Čovića. Oni su ovdje instalirani zato da bi beskonačnim mrcvarenjem države konačno ostvarili ratne ciljeve Hrvatske i Srbije.

4. Dakle, uzrok svim nevoljama u BiH je u aktualnim i dominantnim politikama Hrvatske i Srbije (nipošto i nikada ih ne poistovjećujem s narodima).

5. Ako zaista hoćete da kao efikasan i moćni subjekti međunarodne zajednice konačno oslobodite BiH njenog užasa i invalidnosti, jedini način jest da onemogućite dalje uplitanje Hrvatske i Srbije u nutrašnje stvari BiH. Vi to možete učiniti. Smjenama osoba u BiH ne postižete ništa jer na njihovo mjesto dolaze drugi instalirani iz dvije susjedne zemlje. Nije izvor nevolja ni u Dodiku ni u Čoviću nego u onima koji ih hrane, održavaju ih iz Srbije i Hrvatske. To je slučaj kao s tumorom: ako mu prekinete dotok krvi i kisika, on se ne može održati.

Poštovani gospodine Schmidt, Vi dolazite iz moćne zemlje, iz zemlje sa gorostasnom kulturom, umjetnošću, filozofijom i dr., iz zemlje dostojne poštovanja pa se mi ovdje nadamo da ćete djelovati u skladu s tom činjenicom – sa impozantnim vrijednostima Vaše zemlje. Nadamo se da ćete svojim djelovanjem neutralizirati sve one nepravde koje su učinjene BiH. Imamo pravo, zar ne, da očekujemo adekvatnu terapiju jer smo unakaženi ne svojom krivicom.

Nadamo se da će Vaša moć, autoritet Vaše pozicije biti na visini problema zbog kojeg jeste ovdje. Treba nam normalnost, zajednički prosperitet a ne srednjevjekovno antagoniziranje. Ništa više ni manje.

Uz najbolje želje, u nadi”, stoji u pismu koje je novom visokom predstavniku uputio akademik Esad Duraković.

(Kliker.info-NAP)