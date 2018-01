Akademik Duraković o Zvizdićevom igranju sa popisom : To neće oprostiti ni javnost, ni povijest, ni Bog !

Zvizidić nije smio dopustiti da odu dva popisa stanovništva u Bruxellu. To je šokantno. To neće oprostiti niti javnost, niti povijest, niti Bog, kazao je tokom gostovanja u Novom danu na N1 akademik Esad Duraković.

Velikom većinom usvojena je Rezolucija o BiH u Vijeću Evrope. Kako komentarišete ovu Rezoluciju?

Mislim da je Rezolucija jako dobra i mislim da je taj izbor u osnovi jako dobar. Sve što sam participirao u vezi s Rezolucijom uglavnom je u korist afirmacije temeljnih vrijednosti BiH – promjena Ustava, ljudska prava itd. Evropska zajednica je najzad uočila neke ključne probleme, neke klipove u točkovima, da tako kažem. Evropa se dosad ponašala izuzetno birokratski, nevizionarski. Ovo je ohrabrujuće.

Kako ste doživjeli poruke koje su uputili izaslanici, a koje se odnose na ustavne reforme, sprovođenje odluka Ustavnog i Evropskog suda i izmjenu Izbornog zakona, te poruku političarima da ne govore više da je nemoguće, nego da preuzmu odgovornost?

Problem Evropske unije je da slabo detektiraju probleme u BiH. Govore da se mi trebamo dogovoriti, da će nas oni podržati, međutim – oni su nas tako ustrojili da se ne možemo dogovoriti.

EU zbog miješanja u unutrašnje stvari u BiH treba udariti po prstima vrlo snažno Srbiju i Hrvatsku, zemlje koje su izvršile agresiju na BiH, kako bi priprijetili, da tako kažem, njihovim

eksponentima Dodiku i Čoviću i te bi politike preko noći nestale, bile bi amortizovane.

Ima li tih malih pomaka koje radi EU?

Mislim da je Čović u međunarodnoj zajednici markiran kao glavni negativac, čak negativniji od samog Dodik. I mislim da je ova posjeta hrvatske predsjednice Grabar-Kitarović bila nakon međunarodnog pritiska na Hrvatsku zbog bahatog ponašanje prema BiH.

Tokom posljednje posjete Grabar-Kitarović je kazala kako “Hrvatska grli BiH”, te da je “Hrvatska najveći prijatelj BiH na putu ka EU”. Kako komentirate promjenu u retorici hrvatske predsjednice?

Ona očigledno ima problem jer, s jedne strane, mora balansirati između pritiska Evrope, i, s druge strane, pritiska desnice u Hrvatskoj, koja je vrlo jaka – bosnofobična, bošnjakofobična i islamofobična.

Vučićevo pružanje ruke Bošnjacima?

Ne trebamo suditi političarima po izjavama, jer je tu Vučić majstor…on se stalno nešto grli u izjavama. Trebamo sačekati i vidjeti da li su izjave iskrene. Međutim, značajan dio krivice u

tim odnosima snosimo i mi jer imamo tu neku poniznost i odsustvo dostojanstva. To je kompleks. Kada Plenković obilazi tzv. hrvatski teritorij u Stocu – to nije ništa drugo nego neka vrsta agresije na koju se moralo reagirati sa najviših instanci u državi. To što ne reagiraju je pokazatelj osjećaja manje vrijednosti.

Ne mogu shvatiti da Majke Srebrenice stavljaju cvijet Vučiću i što Kitarović proglašavaju kraljicom Balkana, ženu koja slavi zločinca Praljka.

U Bruxell odlaze dva rezultata istog popisa stanovništva. Iako su jedini podaci o popisu koje je prihvatio Eurostat podaci popisa stanovništva BiH, kojeg je objavila Agencija za statistiku BiH, premijer države poslao je dva popisa. Vlastita odluka ili zahtjev EU?

Ne bih želio biti grub, ali mislim da je taj potez Zvizdića u kontekstu ovoga što sam govorio. On je državnik prvog reda, on to nije smio uraditi. To je šokantno. Popis stanovništva je uradila državna agencija i priznat je u Eurostatu i kada se šalje dvojni popis iz RS-a, koji je proglašen neustavnim, to znači da se na najvišem nivou uvodi paralelizam, dvojnost, nešto što je ilegalno. To neće oprostiti niti javnost, niti povijest, niti Bog.

