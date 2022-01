Akademik Duraković o intencijama stvaranja “Bošnjakistana” ili “Fildžanistana” : “Tzv. lideri koji nemaju nikakvo pravo na taj počasni naziv su izvođači radova u BiH“

Vlade u Beogradu i Zagrebu vode agresijsku politiku prema BiH tvrdi akademik Esad Duraković. Dodaje da postoje i unutrašnji, ali i međunarodni faktori koji se prave da to ne vide. TIo međunarodne zajednice, pristaje na podjelu BiH, tvrdi on, i to na na način da dijelovi BiH se pripoje susjednim Srbiji i Hrvatskoj, a da ostane, kako Duraković kaže, nešto što je pogubno i za Evropu, ali i Bošnjake- “Bošnjakistan” ili “Fildžanistan”.

“Tzv. lideri koji nemaju nikakvo pravo na taj počasni naziv. Čović, Dodik, ni Bakir se nije proslavio, i o njemu možemo govoriti na poseban način, su izvođači radova u BiH, tih politika beogradske i zagrebačke” , rekao je Duraković.

Sagovornik N1 dodaje da kada bi Međunarodna zajednica efikasno djelovala na vlade u Srbiji i Hrvatskoj zavrtanjem fondova, donacija, finansija, onda bi, navodi Duraković “izvođači radova otplutali na pučinu ili bi potonuli ispod površine”.

U EU kaže Duraković više ne vjeruje, jer je zabavljena sobom.

“Ne vjerujem više u budućnost EU jer ona očito puca po šavovima, jača u njoj desnica. Mislim da i Srbija i Hrvatska imaju jake lobističke centre, ulažu puno u lobije u svijetu, plaćaju ljude koji lobiraju protiv BiH, i veliki dio međunarodne zajednice, pristaje na tu težnju tuđmanovske i miloševićevske Hrvatske i Srbije da se BiH podjeli između te dvije zemlje i da ostane, kako se kaže, “Filfžanistan”, “Bošnjakistan”, zovite ga kako hoćete, koji je poguban i za Evropu i Bošnjake”, poručio je akademik.

Suština je u tome, kaže Duraković, da su u BiH većinski muslimani, to je kaže i Biden, predsjednik SAD, u toku devedesetih govorio- “da u BiH nisu muslimani, mi bismo sasvim drukčije reagirali”.

“To i Orbanizam potvrđuje, i Dodikizam, ako tako mogu reći. Bošnjaci su krivi zato što su muslimani, cilj je da se to podjeli, da se rasele, itd.”, zaključio je sagovornik N1.

