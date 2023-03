Akademik Asim Kurjak: Ostajem pri tvrdnji, Izetbegović nije specijalizirala u Zagrebu (Video)

Akademik Asim Kurjak, profesor na medicinskim fakultetima u Sarajevu i Zagrebu, gostujući na FACE-u kazao je kako ostaje pri tvrdnji, koju je prvi put izrekao na ovoj televiziji, da prof. dr. Sebija Izetbegović nikada nije završila postdiplomski studij niti je doktorirala u glavnom gradu Hrvatske.

“Pitali ste me da li je dr. Izetbegović u Zagrebu specijalizirala i branila doktorat. Moj odgovor je bio ne. Niti je specijalizirala niti napravila doktorat u Zagrebu. Pri toj tvrdnji ostajem i danas”, kazao je Kurjak.

On je dodao kako je direktorica KCUS-a u Zagrebu boravila tri sedmice zbog “zdravstvenih problema”.

“Ja sam u tom vrijeme sarađivao sa njenom familijom, prvenstveno sa Alijom Izetbegović. Mogu reći da sam bio u prijateljskim odnosima”, rekao je Kurjak.

Akademik je poručio kako se osjeća najpozvanijim da komentariše navode kako je dr. Izetbegović završila postdiplomski studij u Zagrebu jer je on njegov osnivač…

“Na taj studij su se primali istaknutu pojedinci koji su morali imati dobar prosjek ocjena. Medicinski fakultet u Zagrebu, koji je najstariji na ovim merdijanima, jako pedantno vodi taj administrativni dio. U indeks se upisuju ocjene, udara se žig i to sve ide u arhiv fakulteta. Tamo su svi koji su završili taj studij i dobili za to odgovarajuću diplome. Dakle, ja sam odgovorio da nije. Sva sreća da sam odgovorio kao voditelj i osnivač studija jer jako dobro znam ko je studirao. To su kasnije potvrdili dekan fakulteta kao i drugi pojedinci. Na taj nači sve što se tiče nas je završeno. Nemoguće je da se ima indeks u Zagrebu, a da kopije tih ispita nema u arhivi fakulteta”, zaključio je Kurjak.

On je odbacio optužbe Sebije Izetbegović kako je prvi pokrenuo “političke napade” na nju poručivši kako ga “čudi da osoba sa takvim zanimanjem može reći takvu neistinu”.

“Ona je imala preko sto odstranjenih doktora sa svog univerziteta koji su je redom napadali. Drugo to nije bio nikakav napad. To je bio odgovor na jedno pitanje u kojem sam se vodio po uputama moje pokojne majke: ‘Kad si u dilemi sine, uvijek govori istinu’. Ponovo tvrdim, ona nije završila postdiplomski studij u Zagrebu niti je tu doktorirala. Ni o kakvom drugom doktoratu nije bilo riječi”, naveo je profesor.

Voditelj FACE-a Senad Hadžifejzović je iznio navode kako Senat UNSA, nakon sprovedene istrage, namjerava oduzeti doktorsko zvanje Sebiji Izetbegović upitavši svoga gosta da li je to uobičajena praksa i na drugim sveučilištima. Kurjak je podsjetio kako je i on sam član UNSA-e i da predaje na dva fakulteta u Sarajevu.

“Univerziteti u cijelom svijetu su autonomne ustanove. Rektor (Rifat Škrijelj) radi to časno i pošteno, on traži dokaze. On kaže da su fakti sveti, a komentari slobodni. Šira javnost očekuje istina i da se ukloni zabluda da jedan fakultet, koji je najstariji na ovim merdijanima, nije sačuvao njenu dokumentaciju. Dakle, univerzitet ima pravo da oduzme ono što je dodijelilo. Ja sam ponosan na UNSA da to radi pošteno i časno”, kazao je na kraju Asim Kurjak.

Sebija Izetbegović, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, govorila je četvrtak za Hayat televiziju i uživo u programu pokazala indekse koje posjeduje. Tokom emisije tvrdila je i da je sve uredu sa njenom diplomom.

Izetbegović je kazala da su napadi počeli orkestrirano.

“Prvi napad je krenuo od mog nekadašnjeg mentora dr. Asima Kurjaka. Odbranu doktorske teze imala sam u Sarajevu pred više od 300 ljudi u velikom afmiteatru. Svi su svjedočili tome da mi je bio mentor. Pronašla se originalna dokumentacija na Medicinskom fakultetu. Onda se doktor vratio iz amnezije i rekao da je bio mentor u Sarajevu, a ne u Zagrebu”, kazala je između ostalog.

Izetbegović upisala postidiplomski studij, ali nije polagala ispite

Podsjećamo, iz Medicinskog fakulteta u Zagrebu su ranije naveli da Sebija Izetbegović jeste upisala postidiplomski studij, ali da nije polagala ispite i da ga nije završila. Ovo je Izetbegović i sama izjavila ranije u intervjuu za N1.

“Na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu očitovao se da je gospođa Sebija Izetbegović bila upisana u prvu godinu postdiplomskog studija ‘Ulstrasound in clinical medicine” u akademoskoj godini 1992-1993. Također se očitovao da u dosjeu imenovane ne postoji dokumentacija na temelju koje bi potvrdili vjerodostojnost indeksa i odgovorili na pitanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zatražilo pojašnjenje zašto nije moguće doći do informacije o tome da li je imenovana položila neki kolegij te da li je imenovana diplomirana i je li joj izdata diploma, koji je datum i broj diplome. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je dao pojašnjenje kako u dosjeu gospođe Sebije Izetbegović ne postoji dokumentacija o polaganju ispita i da imenovana nakon polaganja ispita nije vratila Studentsku referadu niti indeks niti ispitnu dokumentaciju na temelju koje bi joj se upisalo polaganje ispita u evidenciju. Također je dao odgovor da imenovana nije završila postdiplomski studij ‘Ultrasound in clinical medicine” niti joj je na tom Studiju izdana diploma”, stoji u odgovoru Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

“Što se tiče akademske karijere, zavšila sam studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, zatim sam odbranila magistarski rad – mentor mi je bio profesor Srećko Šimić, a za moj doktorat mentor je, ponavljam, bio profesor Asim Kurjak”, rekla je Izetbegović za N1.

Kurjak je u razgovoru za N1 potvrdio je da je bio mentor pri izradi doktorske disertacije prof. dr. Sebiji Izetbegović. Potcrtao je tada da treba odvojiti dešavanja u Zagrebu od onih u Sarajevu. O Sarajevu ga, kaže, niko nije pitao.

“Ja prihvaćam činjenicu da postoje zapisnici, da je pred nas četvoro ona branila doktorat, da je taj doktorat legalan i legitiman i da je to doktorat, ali u Sarajevu. Nikada ja nisam spomenuo Sarajevo, jer nije bilo u pitanju niti jednom. Ja sam govorio o doktoratu i postdiplomskom studiju, ali u Zagrebu”, rekao je Kurjak za N1.

(N1-Face TV)